Дарья Усачева может перейти в танцы на льду («Р-Спорт»)

Теги сборная России танцы на льду женское катание переходы Р-Спорт Дарья Усачева Дарио Чиризано Фигурное катание

Российская фигуристка Дарья Усачева может перейти в танцы на льду.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Некоторое время назад Усачева прошла пробы с Дарио Чиризано на сборе в ОАЭ, однако фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых – ростовые параметры. По этой же причине осложнен и сам переход спортсменки в новую дисциплину – в России недостаточно партнеров, подходящих ей по антропометрии.

Спортсменка продолжает работать в группе тренера Этери Тутберидзе, параллельно занимаясь поиском подходящего партнера и школы.

Усачевой 16 лет, она является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года в женском одиночном катании. В ноябре 2021-го фигуристка получила травму и с тех пор не участвовала в соревнованиях.

Давайте смиримся, что травма Усачевой – не последняя. Фигуристки и их близкие согласны на риск – другого система Тутберидзе не потерпит

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43 комментария

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Anneta28
Ответ umma
Очень нравится Даша, все её программы были очень красивые,их можно пересматривать постоянно! Но объясните кто более глубоко понимает, каковы её шансы в 16 лет выйти на уровень чр например ,ведь она одиночница которая вообще не каталась в паре ?? Мне кажется в спорт парах она бы лучше смотрелась, но видимо травма не позволяет ей прыгать или ещё что-то..возможно я ошибаюсь ..все равно удачи Даше и успехов
Никаких шансов. Пример Канышевой очень показателен.
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Оле-Лукойе
Ответ Vendetta4111323
Жаль, но с такой травмой в ультра-си проход закрыт, а без этого в одиночке делать нечего Хотелось бы ошибиться, но в танцах одиночницы только время теряют. Канышева тоже не последней катальщицей была, но у неё в танцах не вышло совсем. На ум приходит только Диша, из тех, кто после одиночки реально перешёл в танцы, но считать эти успехи реальным примером тоже как-то неудобно, там тонны админресурса и финансовых вложений родителей зарешали больше, чем Диша. Лучше бы в пары после одиночного, но Даша высокая, ей трудно будет партнера искать, да и в парах конкуренция теперь хлеще, чем у дев
Пары гораздо травмпоопаснее, там не только прыжки, но и выбросы, а, выброс - это тот же прыжок.
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sasha00
Во первых слишком поздно во вторых бесполезно она слишком маленького роста партнёра найти будет сложно. Пора просто заканчивать и катаются в шоу если позовут.
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Оле-Лукойе
Ответ Большое Путешествие Рузика
А что у неё с антропометрией, что ей мало кто подходит? Худенькая, пластичная, невысокая, что не так?
Относительно высокая, 165. Тому же Дарио высоковата будет
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Toba Door
Ответ vika27
У нас в танцах дела итак не очень, зачем там ещё Даша.У Чиризано явно есть амбиции, а не с одиночницей скатываться с нулевыми перспективами.
Как странно сложилась карьера вух, на их фоне тщк и Алина собрали все титулы
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Orange carrot
Да она такая маленькая, где ж ей партнера найти
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Toba Door
Ответ azelana
"близкий к ситуации" - это точно по-русский написано? Филологи, откликнитесь. Может быть, знакомый с ситуацией? Близкий к ТШ?
Орфография не изменена, это только с алиной прокатывает
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umma
Очень нравится Даша, все её программы были очень красивые,их можно пересматривать постоянно! Но объясните кто более глубоко понимает, каковы её шансы в 16 лет выйти на уровень чр например ,ведь она одиночница которая вообще не каталась в паре ?? Мне кажется в спорт парах она бы лучше смотрелась, но видимо травма не позволяет ей прыгать или ещё что-то..возможно я ошибаюсь ..все равно удачи Даше и успехов
+4
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Morveena Bum
Ответ AllaS
Хорошая новость Даша компонентная фигуристка и если после серьёзной травмы не может прыгать , то пожелаем ей найти танцевального партнера и успехов в новом виде ФК.
Фигуристка не может уже собрать даже тройные после травмы и операции - это хорошая новость? Ок, тогда будем считать, что раз она может ходить на своих двоих, а не кататься в кресле - тоже хорошая новость.
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Евгения Гринева
Найти хорошего партнера не так просто, но удачи Даше
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azelana
"близкий к ситуации" - это точно по-русский написано? Филологи, откликнитесь. Может быть, знакомый с ситуацией? Близкий к ТШ?
+3
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Анна Беляева
Из источников, близких к достоверным. Вот перейдет, тогда и попереживаем, поболеем, порадуемся. Пока новости в слухах нет никакой.
+1
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Denkaaaa
удачи Дарье в танцах!хорошо скататься с партнёром!
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Vatokatya
Даша и Дарио были бы прекрасной парой! Жаль, что не сложилось(
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Е...С
Дарио уже с кем-то скатывается в Италии. Интересно кто это.
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Asya Franke
Ответ olvl
Дарио невысокий, но и Даша некрупная. Жаль, что не подошли, было бы интересно на них посмотреть.
У них 10 см разница в росте всего
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Natalia Bagaeva
Жаль...грустно ...одной осталась скрипка...другой переход в танцы ...
Почему-то переживаю за суперСоника, ощущение после просмотра ФГП-что она перегорела
+1
-7
-6
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Инесса Тюкалова
Очень жаль, что во взрослой карьере Даши случился всего один турнир. Очень мне она нравилась. Пусть все сложится и найдется партнер, может не сразу,но главное чтобы надолго.
+15
0
+15
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Роман Волков
Дашеньке только Удачи!
Так как она может двигаться, не может никто!
В танцах у неё точно получится❤️❤️❤️
+8
0
+8
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Инесса Тюкалова
Ответ Vendetta4111323
Жаль, но с такой травмой в ультра-си проход закрыт, а без этого в одиночке делать нечего Хотелось бы ошибиться, но в танцах одиночницы только время теряют. Канышева тоже не последней катальщицей была, но у неё в танцах не вышло совсем. На ум приходит только Диша, из тех, кто после одиночки реально перешёл в танцы, но считать эти успехи реальным примером тоже как-то неудобно, там тонны админресурса и финансовых вложений родителей зарешали больше, чем Диша. Лучше бы в пары после одиночного, но Даша высокая, ей трудно будет партнера искать, да и в парах конкуренция теперь хлеще, чем у дев
В парах тоже нужно прыгать. Хоть и не ультра-си, но вон ТОПы уже выпрыгивают сальхов-ойлер-сальхов, пробуют тройные лутцы + выбросы тоже не хилая нагрузка
+3
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+3
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Беглый*
Ответ Mary Ion
Почему-то так и думала, что Даша в танцы пойдет. Удачи ей в этом деле! Трудолюбия там полно, характер - стальной. Главное - найти партнера и все будет. Может, с Самсоновым им замутить)
Можно ещё Морису тоже в танцы перейти
+3
-1
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Mary Ion
Почему-то так и думала, что Даша в танцы пойдет. Удачи ей в этом деле! Трудолюбия там полно, характер - стальной. Главное - найти партнера и все будет. Может, с Самсоновым им замутить)
+6
-2
+4
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vika27
У нас в танцах дела итак не очень, зачем там ещё Даша.У Чиризано явно есть амбиции, а не с одиночницей скатываться с нулевыми перспективами.
+7
-6
+1
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Надира Юнусова
Ответ Надира Юнусова
А как было бы здорово Дарио и Дарья!
Иностранцы произносили бы одинаково, что Дарио, что Дарья.
Не зная про пробы, я как то рассматривала Дашу к Дарио.
Удачи им обоим!
+1
-2
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Большое Путешествие Рузика
А что у неё с антропометрией, что ей мало кто подходит?
Худенькая, пластичная, невысокая, что не так?
+11
-1
+10
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