Дарья Усачева может перейти в танцы на льду («Р-Спорт»)
Российская фигуристка Дарья Усачева может перейти в танцы на льду.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Некоторое время назад Усачева прошла пробы с Дарио Чиризано на сборе в ОАЭ, однако фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых – ростовые параметры. По этой же причине осложнен и сам переход спортсменки в новую дисциплину – в России недостаточно партнеров, подходящих ей по антропометрии.
Спортсменка продолжает работать в группе тренера Этери Тутберидзе, параллельно занимаясь поиском подходящего партнера и школы.
Усачевой 16 лет, она является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года в женском одиночном катании. В ноябре 2021-го фигуристка получила травму и с тех пор не участвовала в соревнованиях.
Давайте смиримся, что травма Усачевой – не последняя. Фигуристки и их близкие согласны на риск – другого система Тутберидзе не потерпит
Почему-то переживаю за суперСоника, ощущение после просмотра ФГП-что она перегорела
Так как она может двигаться, не может никто!
В танцах у неё точно получится❤️❤️❤️
Не зная про пробы, я как то рассматривала Дашу к Дарио.
Удачи им обоим!
Худенькая, пластичная, невысокая, что не так?