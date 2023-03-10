Дарья Усачева может перейти в танцы на льду («Р-Спорт»)

Российская фигуристка может перейти в танцы на льду.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Некоторое время назад Усачева прошла пробы с на сборе в ОАЭ, однако фигуристы не подошли друг другу по ряду причин, одна из которых – ростовые параметры. По этой же причине осложнен и сам переход спортсменки в новую дисциплину – в России недостаточно партнеров, подходящих ей по антропометрии.

Спортсменка продолжает работать в группе тренера Этери Тутберидзе, параллельно занимаясь поиском подходящего партнера и школы.

Усачевой 16 лет, она является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года в женском одиночном катании. В ноябре 2021-го фигуристка получила травму и с тех пор не участвовала в соревнованиях.

Давайте смиримся, что травма Усачевой – не последняя. Фигуристки и их близкие согласны на риск – другого система Тутберидзе не потерпит