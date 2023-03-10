Педагог участника детского «Голоса»: «Загитова вообще петь не умеет. Медведева может соловьем запеть, вокальные данные у нее лучше»

Теги женское катание Евгения Медведева Алина Загитова музыка Фигурное катание

Педагог участника детского «Голоса» оценила вокальные данные Загитовой и Медведевой.

Тамара Буравкина – педагог участника шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» при ДК имени А. М. Горького – высказалась о способностях к пению фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Загитова выступила с дуэте с певицей Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля. Медведева приняла участие в вокально-развлекательном шоу «Маска».

«Загитова вообще петь не умеет, потому что там ничего нет. Слышно, что все подтянуто, дотянуто – ни тембра, ничего.

Может ли она стать лучше? Да. Ей нужно заняться как следует вокалом, однако заниматься долго придется. Заниматься могут все, и научиться могут любые, но все зависит от того, кто сколько времени потратит на это.

Конечно, именитые наставники могли бы ей помочь, если бы с ней позанимались. Заниматься могут все – и Загитова может. Понятно, что, если человек никогда не пел, это сложно. Нужно очень много времени потратить на это. Может, Алина тоже уже чего-то достигла, но мы этого пока не слышали», – сказала Буравкина.

«Медведева или занималась, или с ней на проекте занимались. У нее есть харизма, есть желание петь, есть верхние ноты, есть самовыражение. Тембральный окрас у нее симпатичный, и вокальные данные лучше.

Она может вообще соловьем запеть, если будет заниматься. То, что с ней занимались, это слышно – на проекте они же учат эти песни. Она на сегодняшний день вокально сильнее Загитовой.

Я иногда смотрю это шоу, видела, как она пела – очень симпатично четыре песни спела. Последняя была Губина – может, ей что-то другое надо было взять. У Губина песенки «маленькие» такие, на нескольких нотках – может, ей было никак себя не выразить», – добавила педагог.

Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

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142 комментария

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Пользователь Гугла
а откуда буравкина узнала, что у жени есть желание петь, ей об этом женя сказала или кто подсказал
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Татьяна Тычинская
Ответ Анна Беляева
После всего, что оттюнинговали на студии, голос Загитовой тоже был далек от узнаваемости
И всё-таки узнаваем!
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Татьяна Тычинская
Ответ Tresk2
Голос Алинки узнаваем по фепиляфости.
А вот гнусавости Женьки не слышно было, "соловьём" пела
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Альфира Смирнова
Ответ Пользователь Гугла
интересно, как этот худрук мог увидеть в костюме шаурмы харизму и самовыражение жени
Видимо, худрук сама и спела вместо ЖМ, вот и нахваливает свой "товар")))
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MAKSIMKA
Ответ Rashida
Какой-то неправильный педагог.
Матуа лучше не нашел.
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yak444
Певческий дебют Медведевой остался незамеченным, никто из эстрадных не захотел комментировать ее "соловьиное" пение, Матуа пошёл испытанным путем, привязав её к хвосту Алины, наняв никому неизвестную буравкину в роли эксперта.
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PerfectSvendsen
Ответ Альфира Смирнова
Алина после 1-ого или 2-х занятий по вокалу отлично спела ,не прячась... видимо, поэтому "Лавры Мильтиада" училке спать не дают ))) Может этой особе следует взять уроки у Алины? Вот тогда учителка повысит свою квалификацию и научится отделять зёрна от плевел!
Ахаха Алина после занятий что-то там пропищала. А звуковики, бедняги, сидели потом из этих трех нот склеивали подобие мелодии чтобы это хоть как-то отдалённо напоминало пение) но у них не получилось
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Las Vegas
Медведева полностью
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Татьяна Тычинская
Ответ Мария Курникова
Так Ягудин реально великий чемпион! А Алиначка лишь добилась хороших отношений с Лакерником...
Вам реально нужно обратиться к специалисту
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Альфира Смирнова
Алина после 1-ого или 2-х занятий по вокалу отлично спела ,не прячась... видимо, поэтому "Лавры Мильтиада" училке спать не дают )))
Может этой особе следует взять уроки у Алины?
Вот тогда учителка повысит свою квалификацию и научится отделять зёрна от плевел!
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victoire
самое смешное в этой новости то, что она на главной
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Tresk2
Ответ Gemma157
я это сразу сказала. загитова зря полезла с микрофоном на сцену
Душа просила, и деньги предлагали немалые за 4 минуты позора.
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Гуля Резниченко
Слушайте, но это уже не смешно - сравнивать вокальные данные двух топовых фигуристок🤦‍♀️
Или Буравкина решила хайпануть на имени девчонок?
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Вася Васильков
Что да то да. Тут не поспоришь
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Татьяна Тычинская
Ответ Verysia
Можно подумать, что в конкурсе песенном участвовали, даже смешно, одна куплет спела, другая вообще в маске «не своим голосом» и давать оценки, строить прогнозы. Такое себе.
Особенно педагогу по вокалу
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victoire
Ответ Самасебезвезда
В статье нигде не написано, что это педагог именно по вокалу, может она его крестиком вышивать учила.
не может быть, чтобы руководитель театра при ДК в пении не разбиралась
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As per
Но даже Медведевой далеко до Щербаковой, с таким-то репертуаром!
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Анна Беляева
Ответ Татьяна Тычинская
Уважаемый педагог в курсе, что на шоу Маска голос специально изменяют, чтоб жюри не могли узнать "маску"? Голос Загитовой был узнаваем, а Медведевой нет от слова совсем.
После всего, что оттюнинговали на студии, голос Загитовой тоже был далек от узнаваемости
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Иофан
кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку...
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Галина Касаткина
Ответ Pentrak
Тётенька, бегите.
Да кому она нужна .Здесь уже кого только не было : от филологов до психологов.Матуа честно отрабатывает свои деньги,создавая инфошум вокруг своей клиентки.
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Rashida
Ответ MAKSIMKA
Матуа ничего смешней придумать не мог, исписался уже, как и футболисты с методичками:))))
Матуа так мечтал ,так мечтал , что Медведева произведёт фурор .Но прошло не замечено , никому не интересно , опросов не проводили , решил сам раскрутить эту тему , посадив Медведеву на чистый хвост Алины.
+6
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Tresk2
Ответ Татьяна Тычинская
Уважаемый педагог в курсе, что на шоу Маска голос специально изменяют, чтоб жюри не могли узнать "маску"? Голос Загитовой был узнаваем, а Медведевой нет от слова совсем.
Голос Алинки узнаваем по фепиляфости.
+2
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Бедоносец
Ответ Юрий Бабкин
Тутберидзе - Загитовой: "хочешь петь - пей, не умеешь петь - не пей!".
🤣
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Gemma157
Ответ Versa
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женя сразу это представила как шутку, тогда как загитова всерьез заявила, что она проявляется
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Бедоносец
Ответ Versa
вообще-то про "точно будет квад" Медведева говорила) совсем уже заврались со своей иконой))
А Загитова печатала в журнале что квад уже есть и очень хорошо получается. Чувствуете уровень вранья? 🤣
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