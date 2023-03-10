Педагог участника детского «Голоса» оценила вокальные данные Загитовой и Медведевой.

Тамара Буравкина – педагог участника шоу «Голос. Дети» Андрея Аверина и руководитель Театра эстрадной песни «Зурбаган» при ДК имени А. М. Горького – высказалась о способностях к пению фигуристок и .

Загитова выступила с дуэте с певицей Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание» 14 февраля. Медведева приняла участие в вокально-развлекательном шоу «Маска».

«Загитова вообще петь не умеет, потому что там ничего нет. Слышно, что все подтянуто, дотянуто – ни тембра, ничего.

Может ли она стать лучше? Да. Ей нужно заняться как следует вокалом, однако заниматься долго придется. Заниматься могут все, и научиться могут любые, но все зависит от того, кто сколько времени потратит на это.

Конечно, именитые наставники могли бы ей помочь, если бы с ней позанимались. Заниматься могут все – и Загитова может. Понятно, что, если человек никогда не пел, это сложно. Нужно очень много времени потратить на это. Может, Алина тоже уже чего-то достигла, но мы этого пока не слышали», – сказала Буравкина.

«Медведева или занималась, или с ней на проекте занимались. У нее есть харизма, есть желание петь, есть верхние ноты, есть самовыражение. Тембральный окрас у нее симпатичный, и вокальные данные лучше.

Она может вообще соловьем запеть, если будет заниматься. То, что с ней занимались, это слышно – на проекте они же учат эти песни. Она на сегодняшний день вокально сильнее Загитовой.

Я иногда смотрю это шоу, видела, как она пела – очень симпатично четыре песни спела. Последняя была Губина – может, ей что-то другое надо было взять. У Губина песенки «маленькие» такие, на нескольких нотках – может, ей было никак себя не выразить», – добавила педагог.

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