Валерий Овчинников: «В «Зените» играют жирные и ленивые коты из Бразилии»

Валерий Овчинников: в «Зените» играют жирные и ленивые коты из Бразилии.

Экс-тренер ряда российских клубов Валерий Овчинников высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Первая пятерка турнирной таблицы будет биться за чемпионство. Никто не захочет просто так сдаваться. В первых трех-четырех турах весенней части будет уже ясно, кто в доме хозяин. Вот и все!

«Краснодару», чтобы стать новым гегемоном РПЛ, нужно побить рекорд «Зенита». Питерцы шесть раз подряд выиграли чемпионство. Но краснодарцы пока не устали, а зенитовцы устали. Там играют жирные и ленивые коты из Бразилии», – сказал Овчинников.

После 18 туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице, набрав 40 очков. «Зенит» – 2-й (39 очков). Далее идут «Локомотив» (37) и ЦСКА (36)

