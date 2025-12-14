«Милан» дома не смог обыграть «Сассуоло» (2:2), пропустив на 77-й минуте

«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло».

«Милан » дома сыграл вничью с «Сассуоло » в 15-м туре Серии А (2:2).

Счет в первом тайме открыл полузащитник гостей Исмаэль Коне.

Однако еще до перерыва 19-летний защитник «россонери» Давиде Бартезаги сравнял счет, а на 47-й минуте вывел свою команду вперед.

«Сассуоло» ушел от поражения благодаря голу хавбека Армана Лорьянте на 77-й минуте.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Таблица Серии А

Статистика Серии А