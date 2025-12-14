Матч окончен
«Милан» дома не смог обыграть «Сассуоло» (2:2), пропустив на 77-й минуте
«Милан» сыграл вничью с «Сассуоло».
«Милан» дома сыграл вничью с «Сассуоло» в 15-м туре Серии А (2:2).
Счет в первом тайме открыл полузащитник гостей Исмаэль Коне.
Однако еще до перерыва 19-летний защитник «россонери» Давиде Бартезаги сравнял счет, а на 47-й минуте вывел свою команду вперед.
«Сассуоло» ушел от поражения благодаря голу хавбека Армана Лорьянте на 77-й минуте.
Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 11:30, Сан-Сиро
