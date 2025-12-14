29

«Милан» дома не смог обыграть «Сассуоло» (2:2), пропустив на 77-й минуте

«Милан» дома сыграл вничью с «Сассуоло» в 15-м туре Серии А (2:2).

Счет в первом тайме открыл полузащитник гостей Исмаэль Коне.

Однако еще до перерыва 19-летний защитник «россонери» Давиде Бартезаги сравнял счет, а на 47-й минуте вывел свою команду вперед.

«Сассуоло» ушел от поражения благодаря голу хавбека Армана Лорьянте на 77-й минуте.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Серия А Италия. 15 тур
14 декабря 11:30, Сан-Сиро
Милан
Завершен
2 - 2
Сассуоло
Матч окончен
Салемакерс   Атекаме
90’
+1’
Бартезаги   Эступиньян
90’
+1’
87’
Вольпато   Шеддира
87’
Пинамонти   Моро
77’
  Лорьянте
Пулишич   Риччи
73’
66’
Торстведт
Габбия   де Винтер
60’
59’
Канде   Дойг
59’
Фадера   Лорьянте
57’
Мухаремович
  Бартезаги
47’
2тайм
Перерыв
  Бартезаги
34’
Лофтус-Чик
23’
23’
Фадера
13’
  Коне
Милан
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Лофтус-Чик, Салемакерс, Пулишич, Нкунку
Запасные: Атекаме, Яшари, Терраччано, де Винтер, Эступиньян, Питтарелла, Одогу, Риччи
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Канде, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Торстведт, Фадера, Вольпато, Пинамонти
Запасные: Шеддира, Дойг, Одентал, Яннони, Дзакки, Кулибали, Липани, Вранкс, Моро, Саталино, Лорьянте, Пьерини
