Bellator 292: Нурмагомедов – Бенсон, Мусаев против Шаблия и другие бои
В ночь на 11 марта в Сан-Хосе, штат Калифорния, пройдет турнир Bellator 292.
В главном событии вечера встретятся чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов (16-0) и Бенсон Хендерсон (30-11).
В соглавном поединке Тофик Мусаев (20-4) подерется с Александром Шаблием (22-3).
Другие бои:
Валентин Молдавский (11-2) – Линтон Васселл (23-8)
Майкл Пейдж (20-2) – Гоити Ямаучи (28-5)
Энрике Барзола (18-7-2) – Эрик Перес (20-8)
Bellator 292 начнется в 03:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 06:00.
Взвешивание перед Bellator 292: Нурмагомедов тяжелее Хендерсона, Мусаев перевесил Шаблия
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