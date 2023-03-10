Bellator 292: Нурмагомедов – Бенсон, Мусаев против Шаблия и другие бои

Теги Bellator Бенсон Хендерсон Валентин Молдавский Майкл Пейдж Усман Нурмагомедов Александр Шаблий Bellator 292 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 11 марта в Сан-Хосе, штат Калифорния, пройдет турнир Bellator 292.

В главном событии вечера встретятся чемпион легкого веса Усман Нурмагомедов (16-0) и Бенсон Хендерсон (30-11).

В соглавном поединке Тофик Мусаев (20-4) подерется с Александром Шаблием (22-3).

Другие бои:

Валентин Молдавский (11-2) – Линтон Васселл (23-8)

Майкл Пейдж (20-2) – Гоити Ямаучи (28-5)

Энрике Барзола (18-7-2) – Эрик Перес (20-8)

Bellator 292 начнется в 03:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 06:00.

Взвешивание перед Bellator 292: Нурмагомедов тяжелее Хендерсона, Мусаев перевесил Шаблия

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2 комментария

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j30
Ответ Жора где ты был?
Опять Пейджу мешка подсунули!
ег о соперник на 5 месте с рекордом 28 5
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жора где ты был?
Опять Пейджу мешка подсунули!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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