Bellator 292: Нурмагомедов – Бенсон, Мусаев против Шаблия и другие бои

В ночь на 11 марта в Сан-Хосе, штат Калифорния, пройдет турнир Bellator 292.

В главном событии вечера встретятся чемпион легкого веса (16-0) и (30-11).

В соглавном поединке Тофик Мусаев (20-4) подерется с (22-3).

Другие бои:

Валентин Молдавский (11-2) – Линтон Васселл (23-8)

Майкл Пейдж (20-2) – Гоити Ямаучи (28-5)

Энрике Барзола (18-7-2) – Эрик Перес (20-8)

Bellator 292 начнется в 03:00 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 06:00.

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