Погба из-за травмы не сыграет с «Марселем».

Поль Погба вновь беспокоит травма.

Как сообщает GFFN со ссылкой на журналиста Себастьена Поконьоли, француза беспокоит незначительная травма колена, полученная во время разминки перед игрой с «Галатасараем». Из-за этого полузащитник не сыграет с «Марселем» сегодня.

По данным AFP, у Погба незначительная травма икроножной мышцы, а получил он ее на тренировке перед игрой с «Марселем ».

32-летний хавбек поучаствовал в трех матчах «Монако » в этом сезоне, сыграв в сумме 30 минут.