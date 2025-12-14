4

Погба из-за травмы не сыграет с «Марселем»

Погба из-за травмы не сыграет с «Марселем».

Поль Погба вновь беспокоит травма.

Как сообщает GFFN со ссылкой на журналиста Себастьена Поконьоли, француза беспокоит незначительная травма колена, полученная во время разминки перед игрой с «Галатасараем». Из-за этого полузащитник не сыграет с «Марселем» сегодня.

По данным AFP, у Погба незначительная травма икроножной мышцы, а получил он ее на тренировке перед игрой с «Марселем».

32-летний хавбек поучаствовал в трех матчах «Монако» в этом сезоне, сыграв в сумме 30 минут.

Опубликовано: Sports
Источник: GFFN
