Погба из-за травмы не сыграет с «Марселем»
Поль Погба вновь беспокоит травма.
Как сообщает GFFN со ссылкой на журналиста Себастьена Поконьоли, француза беспокоит незначительная травма колена, полученная во время разминки перед игрой с «Галатасараем». Из-за этого полузащитник не сыграет с «Марселем» сегодня.
По данным AFP, у Погба незначительная травма икроножной мышцы, а получил он ее на тренировке перед игрой с «Марселем».
32-летний хавбек поучаствовал в трех матчах «Монако» в этом сезоне, сыграв в сумме 30 минут.
