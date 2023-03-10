Хвича – лучший игрок Серии А в феврале. У него 3 гола и ассист в 4 матчах
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в феврале.
Хавбек «Наполи» в прошлом месяце провел 4 матча, забил 3 гола и отметился ассистом.
На приз претендовали Алексей Миранчук («Торино»), Виктор Осимхен («Наполи»), Анхель Ди Мария («Ювентус») и Федерико Баскиротто («Лечче»).
Статистику Хвичи можно изучить здесь.
Просто для информации, в Серии А очень часто в последнее время загораются звёздочки, за которых просят слишком много денег, а потом они оказываются никому не нужны, и неважно, состоялся ли трансфер.
Хорош, так держать