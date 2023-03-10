Хвича – лучший игрок Серии А в феврале. У него 3 гола и ассист в 4 матчах

Теги серия А Италия рейтинги Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в феврале.

Хавбек «Наполи» в прошлом месяце провел 4 матча, забил 3 гола и отметился ассистом.

На приз претендовали Алексей Миранчук («Торино»), Виктор Осимхен («Наполи»), Анхель Ди Мария («Ювентус») и Федерико Баскиротто («Лечче»).

Статистику Хвичи можно изучить здесь

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18 комментариев

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Деметрио
Ответ feanor
"Да он же в рубине всего 2 гола за сезон забил, какая Италия!" (с) цитаты великих знатоков футбол из комментариев спортса, том 2, глава 69 раздел 87
Так на тот момент он и не впечатлял. Казался хоть и где-то ярким, но вполне себе бегунком, с ограниченным техническим арсеналом, часто теряющим мяч и тянущим одеяло на себя. Но это только первый его сезон на таком уровне. Неизвестно, что будет дальше.
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ubAA
Ответ Подкат Мальдини
Да обычный бегунок в гейропу поехал , вот наш Дзюба мужик
Кокорин круче, он сидевший, от звонка до звонка !
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Evgeniy 72
Ответ Пакаев
Выбрал футбол а не деньги, и за это будет получать еще больше денег, но зато в Италии
Ну вообще то выбор не стоял - деньги или футбол. Хвича зарабатывает в Наполи изначально гораздо больше, чем в Рубине, и ему предложили новый контракт, который у нас кроме Питера вообще никто не осилит, но он легионер по любому. То, что Хвича так шикарен, нужно благодарить прежде всего Спалетти, попади он в другую систему, мог бы и с лавки не вылазить. Как будто все юзеры Спортс не имели сомнений насчёт этого игрока, и вели его с пелёнок. Кстати, и Спалетти не будет топом уже в следующем сезоне, его изучат и уничтожат.
Просто для информации, в Серии А очень часто в последнее время загораются звёздочки, за которых просят слишком много денег, а потом они оказываются никому не нужны, и неважно, состоялся ли трансфер.
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nugoboss
Хвин как всегда!!! восхищение. 💎🙏🔥
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Алексей Гусев
Хвича за 10 млн Наполи обошелся, Мудрик за 100 лямов даже не выходит на поле...И тут я вспомнил свой любимый мульт "Остров Сокровищ" 88 года:"Что то тут не так..." И именно голосом Джигарханяна
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Blaumerc
Миранчук в претендентах, уже успех. Нужно прибавлять, может и награду зацепит.
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Алексей Гусев
Ответ Пакаев
Выбрал футбол а не деньги, и за это будет получать еще больше денег, но зато в Италии
скорее в Англии со следующего года
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Подкат Мальдини
Да обычный бегунок в гейропу поехал , вот наш Дзюба мужик
+1
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Пакаев
Выбрал футбол а не деньги, и за это будет получать еще больше денег, но зато в Италии
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Under
а сколько всего в этом сезоне у него?
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Ахимассс
Очередное доказатество, что стоит уезжать из РПЛ
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feanor
"Да он же в рубине всего 2 гола за сезон забил, какая Италия!" (с) цитаты великих знатоков футбол из комментариев спортса, том 2, глава 69 раздел 87
+3
-3
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Андрей Ж
Читалось, 3 победных гола
Хорош, так держать
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инок
Заслуженная награда. Надеюсь, что не последняя
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sundance
Радуюсь всегда его успехам
+2
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⚽️Juventini⚽️
Кто бы мог подумать , ещё и Миранчук кандидат . Рпл рулит )
+27
-2
+25
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Пепси пеналдувич
Заслужил.
+10
0
+10
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Joel Campbell
Заслуженно
+14
-1
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