Группы по борьбе за права человека в Бразилии подали на Нельсона Пике иск в размере $2 млн – причиной стали расистские оскорбления в адрес Хэмилтона

Суд в Бразилии пытается добиться обвинительного приговора для трехкратного чемпиона «Формулы-1» .

Пике оказался в центре скандала летом 2022 года, когда в прессу попали его высказывания в адрес , в которых бразилец позволил себе расистские оскорбления. Изначально интервью было записано в ноябре 2021 года и в нем речь шла о соперничестве Хэмилтона и Ферстаппена – в частности, о спорном эпизоде борьбы двух гонщиков на Гран-при Великобритании, который закончился столкновением и вылетом Ферстаппена.

В «Формуле-1» осудили Пике за подобные высказывания и пожизненно запретили ему посещение паддока – несмотря на то, что сам Пике принес извинения, отметив, что в интерпретации его слов при переводе на английский язык были допущены неточности.

По информации O Globo, несколько правозащитных групп в Бразилии – в том числе Educafro и Aliança Nacional LGBTI+, – подали в отношении Пике публичный гражданский иск, в котором обвиняют его в расизме и гомофобии.

В иске, поданном в Гражданский суд Бразилии, содержится требование о выплате суммы в 10 млн бразильских реалов (приблизительно $2 млн) в качестве компенсации за нанесение «коллективного морального ущерба».

Иск был подан в июле прошлого года, а на этой неделе прошел через последние инстанции утверждения – процедуры, предшествующие вынесению приговора.

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