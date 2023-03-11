Усман Нурмагомедов победил Хендерсона в первом раунде на Bellator 292 и защитил пояс

На Bellator 292 прошел бой между Усманом Нурмагомедовым и . Нурмагомедов победил в первом раунде сабмишеном.

Усман Нурмагомедов – действующий чемпион промоушена в легком весе. Он завоевал пояс в ноябре-2022. Это его первая защита.

Нурмагомедов дебютировал в Bellator в 2021 году и после этого выиграл пять боев подряд.

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