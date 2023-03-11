Усман Нурмагомедов победил Хендерсона в первом раунде на Bellator 292 и защитил пояс

Теги MMA Bellator Бенсон Хендерсон Усман Нурмагомедов Bellator 292 Бокс/MMA/UFC

На Bellator 292 прошел бой между Усманом Нурмагомедовым и Бенсоном Хендерсоном. Нурмагомедов победил в первом раунде сабмишеном.

Усман Нурмагомедов – действующий чемпион промоушена в легком весе. Он завоевал пояс в ноябре-2022. Это его первая защита.

Нурмагомедов дебютировал в Bellator в 2021 году и после этого выиграл пять боев подряд.

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9 комментариев

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askarik1992
Пора в юфс
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AVKU
Хендерсон был, конечно, большим андердогом в этом бою. Что Усман и доказал достаточно быстро. Хорошая и быстрая победа, для резюме и правда хорошо. Хоть и ветеран, но известный всем. Учитывая возраст, Усман очень крут.
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Isa Babaev
Ответ kardanoff
финал с Шаблием обещает быть интересным
Шаблиев твой не соперник Нурмагомедову
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Isa Babaev
Будущий чемпион ЮФС! Причем с запасом
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Ussaev M
Усман в порядке
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kardanoff
финал с Шаблием обещает быть интересным
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kardanoff
очень уверенная победа
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Axmat Cecenov
Хайкик был бомбическим. Если бы сам неупал, то был бы идеальным
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RAMIK
Усман молодец!
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