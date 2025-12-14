2

Первый тренер Сафонова: «Матвей в «ПСЖ» как сапер, ошибаться нельзя»

Первый тренер Сафонова: Матвей в «ПСЖ» как сапер, ошибаться нельзя.

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказался о ситуации футболиста в парижском клубе.

«Конечно, доверие тренерского штаба «ПСЖ» к Сафонову поднялось. И так будет после каждый игры, они для Матвея как экзамен. Но небольшая осечка – и его сразу заменят. Шевалье подписывали с условием, что он будет основным вратарем, будет постоянно в стартовом составе.

Пока они могут сказать, что он не набрал форму, и поставить Матвея. Будет здорово. Но Матвей в «ПСЖ» как сапер, ошибаться нельзя.

Однако я уверен, что в «ПСЖ» видят, что Сафонов точно не хуже, а в некоторых моментах даже лучше Шевалье», – сказал Чистяков.

Что делать с Хаби Алонсо?32070 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoМатвей Сафонов
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoЛюка Шевалье
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сафонов получил 5 из 10 баллов от L’Équipe за матч против «Меца». Хуже оценка только у Руиса – 3
вчера, 08:58
Сафонов после 3:2 с «Мецом»: «Счастлив играть, но если бы вы знали, как мне не нравится пропускать»
вчера, 07:56
Кафанов о Сафонове в матче с «Мецом»: «Никто не осмелится винить Матвея в пропущенных мячах. Он сыграл без единой ошибки»
вчера, 07:00
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
вчера, 04:30
Главные новости
Перес о «деле Негрейры»: «Самый серьезный скандал в современном футболе. Как можно просить забыть об этом? Ла Лига и RFEF оставили «Реал» бороться в одиночестве»
14 минут назад
Экс-жена Сафонова подала новые иски – относительно здоровья вратаря «ПСЖ». Она утверждает, что близорукость Матвея может негативно влиять на его реакцию при дальних ударах (Sport Baza)
22 минуты назад
Черчесов о возможном уходе из «Ахмата»: «Я в «Милан» не перехожу, не знаете? Будет пища – будем думать. В «Зенит» не отправляют? Подозрительно»
40 минут назад
Быстров про тренеров в РПЛ: «Привозят второсортных иностранцев, доверяют, а мы это хаваем, терпим. Польза от прихода Морено, еще парочки человек? Да никакой»
52 минуты назад
Терри о незабитом пенальти в финале ЛЧ: «Я до сих пор просыпаюсь среди ночи. Тогда я стоял на 25-м этаже в Москве, думая: «Почему?» Не говорю, что прыгнул бы, но в голове было всякое»
56 минут назад
Не знаешь, где найти все о работе в Спортсе’’? Есть идеальное место – заходи на наш карьерный сайт!
сегодня, 14:00Вакансия
Алдонин о лечении от рака: «Я в Германии, врачи позволяют гулять и даже минимально заниматься спортом. Надеюсь, что со всем справлюсь»
сегодня, 13:58
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
сегодня, 13:42
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
сегодня, 13:31
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
сегодня, 12:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
31 минуту назад
Чемпионат Италии. «Рома» против «Комо»
31 минуту назад
Руководители «Милана» недовольны судейством в игре с «Сассуоло» и уверены, что клуб остался бы первым в таблице, если бы гол Пулишича ошибочно не отменили
38 минут назад
Чемпионат Испании. «Бетис» в гостях у «Райо Вальекано»
59 минут назад
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
сегодня, 13:44
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 13:32
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
сегодня, 13:27
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
сегодня, 13:16ВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
сегодня, 13:14
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35