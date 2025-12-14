Первый тренер Сафонова: Матвей в «ПСЖ» как сапер, ошибаться нельзя.

Алексей Чистяков, первый тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова , высказался о ситуации футболиста в парижском клубе.

«Конечно, доверие тренерского штаба «ПСЖ » к Сафонову поднялось. И так будет после каждый игры, они для Матвея как экзамен. Но небольшая осечка – и его сразу заменят. Шевалье подписывали с условием, что он будет основным вратарем, будет постоянно в стартовом составе.

Пока они могут сказать, что он не набрал форму, и поставить Матвея. Будет здорово. Но Матвей в «ПСЖ» как сапер, ошибаться нельзя.

Однако я уверен, что в «ПСЖ» видят, что Сафонов точно не хуже, а в некоторых моментах даже лучше Шевалье », – сказал Чистяков.