Руководителя бельгийских фигуристов хотят уволить из-за сотрудничества с Тутберидзе («Р-Спорт»)

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Бельгии Этери Тутберидзе Р-Спорт Рита Зоннекейн Фигурное катание

Руководителя бельгийских фигуристов хотят уволить из-за сотрудничества с Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Федерация фигурного катания Бельгии планирует лишить бывшего члена технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Риту Зоннекейн должности руководителя команды на чемпионате мира-2023 в Сайтаме из-за сотрудничества с частным клубом Global Skating Academy, в котором будет работать заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

О создании Global Skating Academy стало известно 8 марта. Зоннекейн представлена президентом организации, соучредителем – почетный вице-президент ISU россиянин Александр Лакерник.

Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой Тутберидзе.

«Бельгийская федерация назначила Риту Зоннекейн «тимлидером» на чемпионате мира, однако теперь, когда в Бельгии стало известно о создании клуба с участием россиян и ее роли в нем, они рассматривают возможность снять ее с этой должности», – сообщил источник.

Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе

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73 комментария

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Виктор Войнов
Ответ Anna Ilyinih
Короче, американцы поступали плохо, поэтому мы поступим ещё хуже. И нам не стыдно, что мы поступаем плохо, нам обидно что нас наказывают, а кого-то нет. Но переставать вести себя плохо мы не будем. Логика современного великого русского человека. Пять балов👍👍
А Россия то где плохо поступила???
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Виктор Войнов
Ответ Pennywise
Эка вы загнули про Панаму. Берите ближе: войну в Ираке под выдуманным предлогом химического оружия. Коллин Пауэлл, тот, что тряс в ООН пробиркой, в которой ничего не было, год спустя признался, что данные разведки были недостоверны. Американцам, как обычно, все сошло с их кровавых рук.
В пробирке стиральный порошок был так то)))
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Виктор Войнов
Демократичненько))
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LizaP
Мне так жаль спортсменом и тренеров международного уровня, они же не виноваты во всем этом, я не понимаю этих стран которые винят всех россиян, мы же не одно целое, у всех разные мнения и взгляды… Пусть все закончится и пусть наши спортсмены будут идти за своей мечтой
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Anna Ilyinih
Ответ Акселек давай
А у них точно свобода и демократия?
А вы точно знаете, что такое демократия и свобода? Это не всегда "делай что хочешь"
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gennah
источник, близкий к ситуации, подождал бы хоть, когда на самом деле лишат должности. или тут вся новость в том, что федерация фигурного катания Бельгии вообще чего-то планирует? нечасто такое бывает, да.
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Anna Ilyinih
Ответ KMR
Мутная история. Этери морозится от власти больше чем кто либо. То устала,то заболела,то не в стране...
Она - курица, несущая золотые яйца. Ей можно
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Anna Ilyinih
Ответ Классный руководитель
Кто то удивился?
Нет, поражали просто
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Anna Ilyinih
Ответ Pennywise
Эка вы загнули про Панаму. Берите ближе: войну в Ираке под выдуманным предлогом химического оружия. Коллин Пауэлл, тот, что тряс в ООН пробиркой, в которой ничего не было, год спустя признался, что данные разведки были недостоверны. Американцам, как обычно, все сошло с их кровавых рук.
Короче, американцы поступали плохо, поэтому мы поступим ещё хуже. И нам не стыдно, что мы поступаем плохо, нам обидно что нас наказывают, а кого-то нет. Но переставать вести себя плохо мы не будем. Логика современного великого русского человека. Пять балов👍👍
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Тайга86
Ответ Маргарита Михайловна
А у нас за воспитание допингистки орден дают.
Нет, у нас орден дают за богатую фантазию(придумала расписки), огромное терпение(работать с тем, что осталось в единственном экземпляре) и умение договариваться даже с полицией, когда нужно вывезти упирающуюся будущую ЧМ собственно на сам чемпионат.
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Anna Ilyinih
Ответ Анастасия Прудникова
Идиотизм. Какое отношение Тутберидзе имеет к событиям в Украине? Равно никакого отношения в свое время не имели американские спортсмены и тренеры к событиям в Панаме, например и тогда их, кстати, не отстраняли.
Это вы сюда Украину притащили. А все проще намного. Во-первых открытое допинг-дело несовершеннолетней, во-вторых финансовые отношение в сторонней коммерческой организации для человека, который должен быть финансово ровным со всеми
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Olga.t
Ответ Лемур
Просто выходят на новый уровень. Деньги сами в кошелек не залезут.
Так они будут РАБОТАТЬ тренерами, а не стоять с кошельками с протянутой рукой.
Любая работа должна быть оплачена.
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Anna Ilyinih
Ответ Маргарита Михайловна
А у нас за это орден дали.
Ну, теперь ещё один дадут. Не жалко ж)
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Anna Ilyinih
Ответ Ilja Zuev
прекрасная иллюстрация к тому, как работает институт репутации в цивилизованных европейских странах тутберидзе по уши замазана в политике и допинге поэтому сотрудничество с ней считается токсичным и нежелательным
Мне тоже нравится) Как бы вас тут не минусовали и не закрывали, отличный пример того, к чему все пришло и как развивается
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Anna Ilyinih
Ответ Sky Smoker
Во идиоты с русофобской кашей в голове.
Идиоты те, кто эту кашу заварил. Или причин для русофобии нет?))) "Нас все боятся", "нас все боятся" Что посеешь, то пожнешь
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Anna Ilyinih
Ответ Maxim Vasnechov
Вообще, единственное что может в голову прийти - это финансовый конфликт интересов, когда тренеры конкурирующих(условно конечно) сборных, получают зарплату в одном месте. Политика - анриал, Тутберидзе не под санкциями.
Финансовые интересы + открытое допинговое дело несовершеннолетней. Все остальное - хайп местных сми
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justbored
Ответ Verysia
Свобода личности на западный манер.
Тут скорее бей своих чтоб чужие боялись ))
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Лемур
Ответ Whiskey cat
Никого не смущает создание клуба в Бельгии Лакерником и Тутберидзе? Что-то задумали.
Просто выходят на новый уровень. Деньги сами в кошелек не залезут.
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Maxim Vasnechov
Вообще, единственное что может в голову прийти - это финансовый конфликт интересов, когда тренеры конкурирующих(условно конечно) сборных, получают зарплату в одном месте.
Политика - анриал, Тутберидзе не под санкциями.
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LSV
Ответ Sportsfan
То есть причина не в конфликте интересов/обвинениях в допинге, а именно в национальности? Они даже не пытаются скрывать дискриминацию. Позорище
Очередной пример жесточайшей цензуры в «демократической» Европе. Во всех «демократических» режимах для граждан есть строго определённые границы и лишь имитация свободы
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Pennywise
Ответ Анастасия Прудникова
Идиотизм. Какое отношение Тутберидзе имеет к событиям в Украине? Равно никакого отношения в свое время не имели американские спортсмены и тренеры к событиям в Панаме, например и тогда их, кстати, не отстраняли.
Эка вы загнули про Панаму. Берите ближе: войну в Ираке под выдуманным предлогом химического оружия. Коллин Пауэлл, тот, что тряс в ООН пробиркой, в которой ничего не было, год спустя признался, что данные разведки были недостоверны. Американцам, как обычно, все сошло с их кровавых рук.
+9
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justbored
Ответ Никитос Рудых
В том то и дело, что они с Путиным переговоры проводили. Торговлю обсуждали. Считай бизнес. А не просто рядом стояли
Да ну вообще никакой разницы, конечно - между ведением переговоров на уровне глав государств и открытием частной лавочки

(и нет, я не уверяю, что это справедливо или правильно - но "весь прогрессивный мир" так вот решил, что может придушить Россиюшку своей "нерукопожатностью")
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Oleandra
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Если ЭТ не упомянуть в заголовке, новость никто не откроет
главное, навешать всех собак на Этери.. явно чей-то заказ.. от сильно завистливых людей..
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София Хайн
Ответ ЮИ
И Луну снимите, она рядом с Тутберидзе стояла и явно не один раз! ☝️
Я думаю, не только просто постояла
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Verysia
Ответ Бедоносец
Вот бы ещё золотую медаль ЧМ в Сайтаме аннулировать.🙏 Ведь всем же ясно липа-липовая.
До какого бреда может дойти моська!
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