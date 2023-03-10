Руководителя бельгийских фигуристов хотят уволить из-за сотрудничества с Тутберидзе («Р-Спорт»)

Руководителя бельгийских фигуристов хотят уволить из-за сотрудничества с Этери Тутберидзе.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Федерация фигурного катания Бельгии планирует лишить бывшего члена технического комитета Международного союза конькобежцев (ISU) Риту Зоннекейн должности руководителя команды на чемпионате мира-2023 в Сайтаме из-за сотрудничества с частным клубом Global Skating Academy, в котором будет работать заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

О создании Global Skating Academy стало известно 8 марта. Зоннекейн представлена президентом организации, соучредителем – почетный вице-президент ISU россиянин Александр Лакерник.

Клуб объявил о сотрудничестве с тренерской командой Тутберидзе.

«Бельгийская федерация назначила Риту Зоннекейн «тимлидером» на чемпионате мира, однако теперь, когда в Бельгии стало известно о создании клуба с участием россиян и ее роли в нем, они рассматривают возможность снять ее с этой должности», – сообщил источник.

Лакерник стал соучредителем международного клуба фигурного катания, который будет сотрудничать с тренерской командой Тутберидзе