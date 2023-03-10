Чемпионат России. «Сочи» примет «Оренбург», «Спартак» и «Зенит» проведут матчи в выходные

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«Сочи» в пятницу примет «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ.

В субботу «Спартак» сыграет дома с «Факелом», «Динамо» встретится в гостях с «Краснодаром».

В воскресенье «Зениту» будут противостоять «Химки», ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов».

Чемпионат России

19-й тур

Сочи – Оренбург
Дата проведения
10 марта, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торпедо – Урал
Дата проведения
11 марта, 14.00, «Сатурн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Факел
Дата проведения
11 марта, 16.30, «Открытие Банк Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Локомотив
Дата проведения
11 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Краснодар – Динамо
Дата проведения
11 марта, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Зенит – Химки
Дата проведения
12 марта, 14.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЦСКА – Крылья Советов
Дата проведения
12 марта, 16.30, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Пари НН
Дата проведения
12 марта, 19.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

1 комментарий

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Эдуард Шаталов
Вперёд Спартак !
+1
0
+1
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