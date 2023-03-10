Чемпионат России. «Сочи» примет «Оренбург», «Спартак» и «Зенит» проведут матчи в выходные

« » в пятницу примет « » в 19-м туре Мир РПЛ.

В субботу « » сыграет дома с « », « » встретится в гостях с «Краснодаром».

В воскресенье «Зениту» будут противостоять «Химки», ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов».

Чемпионат России

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ