Чемпионат России. «Сочи» примет «Оренбург», «Спартак» и «Зенит» проведут матчи в выходные
«Сочи» в пятницу примет «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ.
В субботу «Спартак» сыграет дома с «Факелом», «Динамо» встретится в гостях с «Краснодаром».
В воскресенье «Зениту» будут противостоять «Химки», ЦСКА сыграет дома с «Крыльями Советов».
19-й тур
- Дата проведения
- 10 марта, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 11 марта, 14.00, «Сатурн»
- Дата проведения
- 11 марта, 16.30, «Открытие Банк Арена»
- Дата проведения
- 11 марта, 16.30, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 11 марта, 19.00, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 12 марта, 14.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 12 марта, 16.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 12 марта, 19.30, «Ростов-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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