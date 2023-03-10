Буффон – лучший вратарь с 1987 года по версии IFFHS, Касильяс – 2-й, Нойер – 3-й, Куртуа – 8-й
Джанлуиджи Буффон возглавил рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS.
Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших голкиперов года, которые она составляла с 1987 года.
Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год вратарь занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, 2-е – 19 и так далее.
Топ-10 лучших вратарей мира с 1987 года выглядит следующим образом:
1. Джанлуиджи Буффон – 357 баллов
2. Икер Касильяс – 260
3. Мануэль Нойер – 219
4. Петр Чех – 218
5. Эдвин ван дер Сар – 201
6. Петер Шмейхель – 179
7. Оливер Кан – 162
8. Тибо Куртуа – 150
9. Хосе Луис Чилаверт – 146
10. Вальтер Дзенга – 132
но как по мне честнее было бы, например, делить все эти очки на количество сезонов или лет (не меньше 5, например), в которых вратарь провел определённое количество матчей 🤔🤷♂️
Икера начали топить с моральной точки зрения. А Буффона на руках всегда носили. Очень разное отношение к этим игрокам было в своих клубах.
Да и стиль команд очень разный. Одно дело, когда Облак играет в оборонительном Атлетико, а другое - Де Хеа в Юнайтед.
Или Петр Чех в Челси и Арсенале - разные истории (и дело даже не в возрасте).
А исключительно со спортивной точки зрения.
Икер в прайме лучше, праймового Буффона.