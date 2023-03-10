Буффон – лучший вратарь с 1987 года по версии IFFHS, Касильяс – 2-й, Нойер – 3-й, Куртуа – 8-й

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Джанлуиджи Буффон возглавил рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS.

Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших голкиперов года, которые она составляла с 1987 года.

Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год вратарь занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, 2-е – 19 и так далее.

Топ-10 лучших вратарей мира с 1987 года выглядит следующим образом:

1. Джанлуиджи Буффон – 357 баллов

2. Икер Касильяс – 260

3. Мануэль Нойер – 219

4. Петр Чех – 218

5. Эдвин ван дер Сар – 201

6. Петер Шмейхель – 179

7. Оливер Кан – 162

8. Тибо Куртуа – 150

9. Хосе Луис Чилаверт – 146

10. Вальтер Дзенга – 132

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73 комментария

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kyky
Просто напомню, что эта контора считает чемпионат Бразилии сильнейшим на планете, а РПЛ в её рейтинге ниже чемпионата Замбии.
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Тер Стегена и Наваса сильно недооценили, но на мой взгляд Нойер бесспорный номер 1, Буффон конечно легенда, но Нойер и ногами хорош, поменял футбол так сказать.
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Jagger
Они матч Нигматуллинна против Тироля что ли не видели?
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Удивлен, что Льорис так высоко.
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snowie
Буффон реально лучший, в течение такого продолжительного периода держать уровень тоже надо уметь. И ведь он до сих пор тащит.
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petro42z
Очень странно. Понятно, что Буффон дольше всех удерживал топ-уровень. Но что так высоко делают Шмейхель, Бартез, Семён, Байя и Вальдес для меня загадка. Кана я бы в пятерку включил.
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Илья Бодров
Кан сильнее Буффона и Касильяса при всем уважении
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Совесть Черданцева
"БУФФОНИЩЕ!! ЧУДОВИЩНЫЙ БУФФОНИЩЕ!!!"
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Vonaburt
Ответ Severfan
1 Gianluigi BUFFON Italy 357 2 Iker CASILLAS Spain 260 3 Manuel NEUER Germany 219 4 Petr CECH Czech Republic 218 5 Edwin VAN DER SAR Netherlands 201 6 Peter SCHMEICHEL Denmark 179 7 Oliver KAHN Germany 162 8 Thibaut COURTOIS Belgium 150 9 Jose Luis Felix CHILAVERT Paraguay 146 10 Walter ZENGA Italy 132 11 Andoni ZUBIZARETTA Spain 132 12 Claudio TAFFAREL Brazil 130 13 Hugo LLORIS France 112 14 Michel PREUDHOMME Belgium 124 15 Fabien BARTHEZ France 115 15 Jan OBLAK Slovenia 115 17 David SEAMAN England 114 18 Victor VALDES Spain 113 19 Nelson de Jesus e Silva DIDA Brazil 109 20 Vitor Manuel Martins BAIA Portugal 94 21 Keylor NAVAS Costa Rica 93 22 Gianluca PAGLIUCA Italy 90 23 Francesco TOLDO Italy 82 24 Jens LEHMANN Germany 81 25 Andre TER STEGEN Germany 78 25 ALLISON Becker Brazil 78 27 JULIO CESAR Soares Brazil 76 28 David DE GEA Spain 75 29 Bodo ILLGNER Germany 71 29 Johannes VAN BREUKELEN Netherlands 71 31 Roberto Carlos ABBONDANZIERI Argentina 68 32 Sergio GOYCOCHEA Argentina 66 33 Andreas KÖPKE Germany 64 34 Jorge CAMPOS Mexico 62 34 Peter SHILTON England 62 36 Thomas RAVELLI Sweden 61 37 Rinat DASAEV Russia 57 38 Angelo PERUZZI Italy 56 38 Neville SOUTHALL Wales 56 40 Jose Manuel REINA Spain 54 41 Rogerio CENI Brazil 53 42 Jose Santiago CANIZARES Spain 51 42 Claudio BRAVO Chile 51 44 Jean Marie PFAFF Belgium 49 44 Samir HANDANOVIC Slovenia 49 46 Jerzy DUDEK Poland 48 47 Igor AKINFEEV Russia 47 48 Oscar Eduardo CORDOBA Colombia 38 48 Bernard LAMA France 38 48 Francisco Guillermo OCHOA Mexico 38
На удивление объективно выглядит рейтинг
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hov13
Ответ Spartakus1984
Ну Акинфееву так же принадлжеит антирекорд по пропущеным голам в ЛЧ и невнятная игра на ЧМ в Японии,и отсутвие от приглашений от сильных клубов Европы.Наверное стабилность игр в чемпионате России,не прельщяет зарубежных специалистов.А Так безусловно Акинфеев хороший вратарь.Но все таки стоять за сборную СССР престижнее чем за сб.России я думаю.
Только не в Японии, а в Бразилии
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bad_bear
я конечно за Буффона в любом случае и рад, что его признали лучшим, он заслужил своими игровыми и человеческими качествами👍👍
но как по мне честнее было бы, например, делить все эти очки на количество сезонов или лет (не меньше 5, например), в которых вратарь провел определённое количество матчей 🤔🤷‍♂️
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Afinogenov
Ответ Lucky Z
Буффон стабильнее, явных ляпов меньше было, на скамейку его не усаживали Сесар Санчес и Адан, как Касильяса.
Стоит заметить, что Реал - такой клуб, где...ну не семья это как Юве.
Икера начали топить с моральной точки зрения. А Буффона на руках всегда носили. Очень разное отношение к этим игрокам было в своих клубах.

Да и стиль команд очень разный. Одно дело, когда Облак играет в оборонительном Атлетико, а другое - Де Хеа в Юнайтед.
Или Петр Чех в Челси и Арсенале - разные истории (и дело даже не в возрасте).

А исключительно со спортивной точки зрения.
Икер в прайме лучше, праймового Буффона.
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Эрнандес Эрнандес
Ответ benjamin92
Создавай свой рейтинг со своими правилами, кто мешает. IFFHS так составляет
Ни одного вратаря из Барселона в топе 🤣
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Михаил Стентор
Ван Дер Сар и Касильяс выше Кана? Смешно.
А что не так?
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Reyz
А где Мартинез?
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Spartakus1984
Ответ gukmamop
Акинфеев 47, ниже Дасаева (37). Яркий перформанс видимо важнее многолетней стабильности
Ну Акинфееву так же принадлжеит антирекорд по пропущеным голам в ЛЧ и невнятная игра на ЧМ в Японии,и отсутвие от приглашений от сильных клубов Европы.Наверное стабилность игр в чемпионате России,не прельщяет зарубежных специалистов.А Так безусловно Акинфеев хороший вратарь.Но все таки стоять за сборную СССР престижнее чем за сб.России я думаю.
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Заяцволк
Во, всё по фактам, сразу понятно, кто лучший
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Yslam
Ответ Severfan
1 Gianluigi BUFFON Italy 357 2 Iker CASILLAS Spain 260 3 Manuel NEUER Germany 219 4 Petr CECH Czech Republic 218 5 Edwin VAN DER SAR Netherlands 201 6 Peter SCHMEICHEL Denmark 179 7 Oliver KAHN Germany 162 8 Thibaut COURTOIS Belgium 150 9 Jose Luis Felix CHILAVERT Paraguay 146 10 Walter ZENGA Italy 132 11 Andoni ZUBIZARETTA Spain 132 12 Claudio TAFFAREL Brazil 130 13 Hugo LLORIS France 112 14 Michel PREUDHOMME Belgium 124 15 Fabien BARTHEZ France 115 15 Jan OBLAK Slovenia 115 17 David SEAMAN England 114 18 Victor VALDES Spain 113 19 Nelson de Jesus e Silva DIDA Brazil 109 20 Vitor Manuel Martins BAIA Portugal 94 21 Keylor NAVAS Costa Rica 93 22 Gianluca PAGLIUCA Italy 90 23 Francesco TOLDO Italy 82 24 Jens LEHMANN Germany 81 25 Andre TER STEGEN Germany 78 25 ALLISON Becker Brazil 78 27 JULIO CESAR Soares Brazil 76 28 David DE GEA Spain 75 29 Bodo ILLGNER Germany 71 29 Johannes VAN BREUKELEN Netherlands 71 31 Roberto Carlos ABBONDANZIERI Argentina 68 32 Sergio GOYCOCHEA Argentina 66 33 Andreas KÖPKE Germany 64 34 Jorge CAMPOS Mexico 62 34 Peter SHILTON England 62 36 Thomas RAVELLI Sweden 61 37 Rinat DASAEV Russia 57 38 Angelo PERUZZI Italy 56 38 Neville SOUTHALL Wales 56 40 Jose Manuel REINA Spain 54 41 Rogerio CENI Brazil 53 42 Jose Santiago CANIZARES Spain 51 42 Claudio BRAVO Chile 51 44 Jean Marie PFAFF Belgium 49 44 Samir HANDANOVIC Slovenia 49 46 Jerzy DUDEK Poland 48 47 Igor AKINFEEV Russia 47 48 Oscar Eduardo CORDOBA Colombia 38 48 Bernard LAMA France 38 48 Francisco Guillermo OCHOA Mexico 38
А где эдерсон?
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Garrry
странно что в топ50 нету банды крутых киперов из апл. Гивен, Фридель, Ховард, Яскелайнен. Да тот же Кудичини считается в апл вратарем сильнее чем 46Дудек.
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Spartakus1984
Ответ movvsar@icloud.com
А где Канисарес??
Дэвид Симен?))
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Владимир Владимир
Ответ Lucky Z
Буффон стабильнее, явных ляпов меньше было, на скамейку его не усаживали Сесар Санчес и Адан, как Касильяса.
Буффон всегда был сильнее Касильяса, о чем тут говорить.
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нелюбитель футбола
А где Мартинес?..
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Spartakus1984
Ответ Born is the King
Чех должен минимум в 3-ке. Интересно что делает муж Сары Карбонеро на 2 месте? Перес его при первой возможности выкинул
5 раз лучший вратарь мира, как и Нойер и Буффон.у Чеха вроде бы нет таких достижений.
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Fulyan
Ответ MVL
Мне действительно интересно, почему во всех рейтингах Буффон выше Касильяса, ведь Касильяс и выиграл больше и его команды никогда не играли от обороны.
Вальдес тоже выиграл больше чашек ЛЧ чем Буффон, и что? Вальдес круче Буффона?
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movvsar@icloud.com
А где Канисарес??
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