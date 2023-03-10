Буффон – лучший вратарь с 1987 года по версии IFFHS, Касильяс – 2-й, Нойер – 3-й, Куртуа – 8-й

возглавил рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии .

Международная федерация футбольной истории и статистики основывала свой выбор на списках лучших голкиперов года, которые она составляла с 1987 года.

Баллы начислялись следующим образом: если в какой-то год вратарь занимал в рейтинге первое место, то получал 20 баллов, 2-е – 19 и так далее.

Топ-10 лучших вратарей мира с 1987 года выглядит следующим образом:

1. Джанлуиджи Буффон – 357 баллов

2. – 260

3. – 219

4. Петр Чех – 218

5. Эдвин ван дер Сар – 201

6. Петер Шмейхель – 179

7. Оливер Кан – 162

8. Тибо Куртуа – 150

9. Хосе Луис Чилаверт – 146

10. Вальтер Дзенга – 132