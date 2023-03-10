У Месси нет предложения от «Барсы», возвращение не ожидается. Ла Лига будет против из-за долгов клуба

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Гильем Балаге кризис деньги Футбол

Лионель Месси не вернется в «Барселону» из «ПСЖ» в ближайшее время.

Об этом сообщил журналист Гильем Балаге.

«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно встретился с отцом Месси, но только для того, чтобы обсудить, как выразить уважение Лионелю в будущем.

Прямо сейчас у Месси нет никакого предложения от «Барселоны». Никто не ожидает возвращения.

Ла Лига в любом случае будет против финансирования потенциального трансфера Месси с помощью продажи еще одной части клуба. Приоритет Лиги – сокращение 200-милионного долга «Барселоны», – сказал Балаге.

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36 комментариев

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Галина Пивоварчик
Если Лео перейдет в Барсу, то Тебас традиционно подаст в суд на ПСЖ.
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Parce
Ответ Великий Алонсо
Все в деньги упирается. Этот балласт за бесплатно может Барсе и пригодился бы, а вот он сам за бесплатно играть явно не намерен даже в родной Барсе, Месси жадная мышь
Балласт за 200млн€ к верблюдом уехал доигрывать
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Direct free kick
Ответ umnik3
Все хейтеры Месси собрались и дрочат друг у друга вприсядку)) Лео - велик, а другой даже верблюдов покорить не может))
Лучше петтинг, чем ваш любимый пеггинг
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umnik3
Все хейтеры Месси собрались и дрочат друг у друга вприсядку)) Лео - велик, а другой даже верблюдов покорить не может))
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Пенс
Ответ leeexxxxtml
У Барсы есть амбиции - выиграть ЛЧ. У бледного Месси жалкие 3 ЛЧ, последний аж 9 лет назад. Поэтому Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов Месси 18 Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах. Во всех лучший игрок и бомбардир турнира. Месси 3 жалких ЛЧ. Во всех был пассажиром.
у бчк амбиции могут быть только на ЛЕ. А в скором будущем и на это может не быть.
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Великий Алонсо
Все в деньги упирается. Этот балласт за бесплатно может Барсе и пригодился бы, а вот он сам за бесплатно играть явно не намерен даже в родной Барсе, Месси жадная мышь
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Кую коней
Ответ Александр Лутенков
Зачем нужен этот пешеход???
Ну вот нагнут барсу за взятки, кем она будет играть в сегунде? А если отправят в 5 дивизион, то Месси там топом будет
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leeexxxxtml
У Барсы есть амбиции - выиграть ЛЧ. У бледного Месси жалкие 3 ЛЧ, последний аж 9 лет назад.
Поэтому Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов
Месси 18
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах. Во всех лучший игрок и бомбардир турнира.
Месси 3 жалких ЛЧ. Во всех был пассажиром.
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Пенс
Ответ &_Bishep_&
За то какие перспективы открываются.. Какие возможности для новых рекордов Г+П.
ах да, не подумал. И очередной зе бест + зм на блюдечке.
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DolJun
Ответ Дмитрий Гончаров
Ну сорян, у нашей команды нет владельца, клуб принадлит народу. Тебе не понять со своим мешком и тратами на 600 лямов и 10 местом в чемпионате.
до чего же нужно иметь перевернутое восприятие, что уже клуб, который тратит настоящие деньги почему-то хуже того, кто закладывает в ломбард половину клубного музея только для того, чтобы выплатить зп одному единственному игроку) лол)
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Parce
Ответ Екн Лор
Месси только на словах готов играть бесплатно за Барселону. А на деле ни за что не бросит нефтяные миллионы и уже подготовленный ему 8 ЗМ
Ты как я вижу был бы рад за бесплатно работать, особенно после того как тебя выкинули.
Да и у Барселоны ведомость зарплат настолько раздута, что Месси и за бесплатно бы не смог сыграть.
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&_Bishep_&
Ответ Пенс
Какой им месся? По ним сегунда плачет за махинации с судьями. Хотя с другой стороны аферисты могут и сойтись.
За то какие перспективы открываются.. Какие возможности для новых рекордов Г+П.
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DolJun
Ответ rigobersong
Увы, но никто Барселоне не подарил полтора миллиарда, что бы списать долги, и никто не позволит в Ла Лиги брать кредиты на трансферы как делает синебус:) Но даже при всех этих ограничениях игроки вроде Кристенсена и Кунде предпочитают Барселону:))
ахахах, тебя пожалеть? да, с жюлем бартра вышел промах - но что ж теперь горевать? пусть барса попробует использовать его иначе, если как футболист он закончился)
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Rumov
Играй уже в ПСЖ.А то до верблюжей лиги докатился.
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janitor
Ответ Александр Лутенков
Зачем нужен этот пешеход???
Неплохое усиление для лиги европы в следующем году
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janitor
Семейка месси будет доить барсу до конца
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Дмитрий Гончаров
Ответ Пенс
у нашей) Так если вашей, то подкиньте деньжат, кулес) p.s очередной ботик. На этом сайте уже прежде чем ответить нужно чекать профиль. Спортсик одобряет фермы как-никак.
А ты себя к клубу не относишь за который болеешь? Ну тебе не понять. Кулес не подкидывают деньги. Только принимают решения о тратах, которые клуб своим именем заработал. Ну это так, для справки. Праваливай с ветки.
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rigobersong
Ответ Александр Лутенков
Зачем нужен этот пешеход???
Делать 40+ голевых действий в сезоне:))
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rigobersong
Я конечно был против возвращения Лео, но учитывая, что старый польский брус играет к команде, предпочел бы выкинуть его в какой-нибудь английский середняк типа синебуса и вернуть Лео:)
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los merengues
Ответ Дмитрий Гончаров
Ну сорян, у нашей команды нет владельца, клуб принадлит народу. Тебе не понять со своим мешком и тратами на 600 лямов и 10 местом в чемпионате.
для каталонца очень недурно говоришь по-русски. респект. лол
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rigobersong
Ответ DolJun
понятно, что лапорта на имени месси может лишь хайповать чтобы собирать с хомяков донаты, а по факту даже пачки орешков лишней нет, чтобы лео заплатить, а бесплатно он вряд ли будет вляпываться в историю с навесболом от чави
Увы, но никто Барселоне не подарил полтора миллиарда, что бы списать долги, и никто не позволит в Ла Лиги брать кредиты на трансферы как делает синебус:) Но даже при всех этих ограничениях игроки вроде Кристенсена и Кунде предпочитают Барселону:))
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Пенс
Ответ Дмитрий Гончаров
Ну сорян, у нашей команды нет владельца, клуб принадлит народу. Тебе не понять со своим мешком и тратами на 600 лямов и 10 местом в чемпионате.
у нашей) Так если вашей, то подкиньте деньжат, кулес)
p.s очередной ботик. На этом сайте уже прежде чем ответить нужно чекать профиль. Спортсик одобряет фермы как-никак.
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-2
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Александр Лутенков
Зачем нужен этот пешеход???
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Дмитрий Гончаров
Ответ DolJun
понятно, что лапорта на имени месси может лишь хайповать чтобы собирать с хомяков донаты, а по факту даже пачки орешков лишней нет, чтобы лео заплатить, а бесплатно он вряд ли будет вляпываться в историю с навесболом от чави
Ну сорян, у нашей команды нет владельца, клуб принадлит народу. Тебе не понять со своим мешком и тратами на 600 лямов и 10 местом в чемпионате.
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Direct free kick
Нелегетимен и неуважаем - всё это про масика
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