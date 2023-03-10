У Месси нет предложения от «Барсы», возвращение не ожидается. Ла Лига будет против из-за долгов клуба
Лионель Месси не вернется в «Барселону» из «ПСЖ» в ближайшее время.
Об этом сообщил журналист Гильем Балаге.
«Президент «Барселоны» Жоан Лапорта недавно встретился с отцом Месси, но только для того, чтобы обсудить, как выразить уважение Лионелю в будущем.
Прямо сейчас у Месси нет никакого предложения от «Барселоны». Никто не ожидает возвращения.
Ла Лига в любом случае будет против финансирования потенциального трансфера Месси с помощью продажи еще одной части клуба. Приоритет Лиги – сокращение 200-милионного долга «Барселоны», – сказал Балаге.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Поэтому Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов
Месси 18
Роналду 5 ЛЧ в 2 клубах. Во всех лучший игрок и бомбардир турнира.
Месси 3 жалких ЛЧ. Во всех был пассажиром.
Да и у Барселоны ведомость зарплат настолько раздута, что Месси и за бесплатно бы не смог сыграть.
p.s очередной ботик. На этом сайте уже прежде чем ответить нужно чекать профиль. Спортсик одобряет фермы как-никак.