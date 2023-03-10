Александр Усик: «Мудрик может привезти 4-й «Золотой мяч» на Украину. Он стоит больше 100 млн евро»
Боксер Александр Усик верит, что Михаил Мудрик выиграет «Золотой мяч».
– 100 миллионов за Мудрика – это мало или многовато? Тебя не шокируют такие цифры?
– Нет, не шокируют. Все поднялось: цены, деньги – они стали немного больше, чем были. Мне кажется, что он немного больше стоит, чем 100 миллионов.
Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на уровне U17 или U19. У него прическа бросается в глаза, татуировки. Я наблюдал за ним.
Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину, – сказал чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе YouTube-каналу Parimatch Ukraine о вингере «Челси», купленном за 70+30 млн евро.
«Золотой мяч» выигрывали три футболиста, родившихся на Украине: Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко.
Отметим, что Мудрик провел в запасе «Челси» две игры подряд. Украинец сыграл 6 матчей за «синих», не отличившись результативными действиями.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Вот смотрите, есть такая страна, Великобритания, она же объединённое королевство. Как считаете, Валийцы могут считать Гарета Бейла своим или он Великобританец?
А вот золотой мяч Майкла Оуэна, он всё же получен Англичанином или Великобританцем?
Я вас, наверное, удивлю, но СССР расшифровывается как союз советских, социалистических республик. И то, что сейчас называется Украина, ранее называлось УССР.
И вы не поверите, УССР даже сама себя представляла в ООН.
Т.е. это вы с чего-то решили, что была какая-то там страна СССР и что было такое гражданство, сак сесесерец, а по факту люди жили в своих республиках. Дасаев небыл никаким Советским, как и Яшин со Стрельцовым, они были были Русскими или Россиянами. Именно так они и жили.
Так же жили Украинцы, своей республикой, и их вообще не волновала жизнь других республик.
СССР, если вы не поняли, был чем-то типа евросоюза сейчас, т.е. единым трудовым и экономическим пространством, но не единым образованием. Но страны, ходящие в него, не становятся какими-то там евросоюзцами. Более того, таже Великобритания оттуда вышла и ей никто не предъявляет, что они не чтят прекрасный еврооюз. Они как были собой, так и остались, изменилась форма взаимоотношения с соседями и не более того.
ХХХ
Шикарный же футболист))
Начинай от революционных времён. Заканчивая, передеом после Великой Отечественной войны. Ты увидишь, ничего своего у них не было. То под поляками, то ещё под кем-то они всегда находились.
И Блохин и Беланов считали себя украинцами и остались в Украине а не поехали играть в "наследника СССР" Россию как Саленко или Канчельскис.
и каждый кто знаком с людьми из Украинской территории. это прекрасно понимают.
Но наши внуки будут жить и может даже лети.
скоро станете, как "дождь": и тут запретили, и там вы никому не упёрлись)
То, о чем ты пишешь - абсурд)