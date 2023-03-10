Александр Усик: «Мудрик может привезти 4-й «Золотой мяч» на Украину. Он стоит больше 100 млн евро»

Боксер Александр Усик верит, что выиграет « ».

– 100 миллионов за Мудрика – это мало или многовато? Тебя не шокируют такие цифры?

– Нет, не шокируют. Все поднялось: цены, деньги – они стали немного больше, чем были. Мне кажется, что он немного больше стоит, чем 100 миллионов.

Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на уровне U17 или U19. У него прическа бросается в глаза, татуировки. Я наблюдал за ним.

Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину, – сказал чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе YouTube-каналу Parimatch Ukraine о вингере «Челси», купленном за 70+30 млн евро.

«Золотой мяч» выигрывали три футболиста, родившихся на Украине: , и .

Отметим, что Мудрик провел в запасе «Челси» две игры подряд. Украинец сыграл 6 матчей за «синих», не отличившись результативными действиями.

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