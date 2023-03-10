Александр Усик: «Мудрик может привезти 4-й «Золотой мяч» на Украину. Он стоит больше 100 млн евро»

Теги Челси Андрей Шевченко тяжелый вес Олег Блохин премьер-лига Англия Золотой мяч Игорь Беланов Александр Усик Михаил Мудрик Футбол

Боксер Александр Усик верит, что Михаил Мудрик выиграет «Золотой мяч».

– 100 миллионов за Мудрика – это мало или многовато? Тебя не шокируют такие цифры?

– Нет, не шокируют. Все поднялось: цены, деньги – они стали немного больше, чем были. Мне кажется, что он немного больше стоит, чем 100 миллионов.

Я наблюдаю за этим парнем. Впервые увидел его на уровне U17 или U19. У него прическа бросается в глаза, татуировки. Я наблюдал за ним.

Мне нравится Мудрик. Мне кажется, что этот парень может привезти четвертый «Золотой мяч» на Украину, – сказал чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе YouTube-каналу Parimatch Ukraine о вингере «Челси», купленном за 70+30 млн евро.

«Золотой мяч» выигрывали три футболиста, родившихся на Украине: Олег БлохинИгорь Беланов и Андрей Шевченко.

Отметим, что Мудрик провел в запасе «Челси» две игры подряд. Украинец сыграл 6 матчей за «синих», не отличившись результативными действиями.

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167 комментариев

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Евгений Громов 22
Четвертый?)
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МТБ
Ответ elkipalki
Ну что за народ. Как что-то хорошее из СССР, так это украинское. Как что-то плохое, то это клятые совки. Не заслуживает окраин и её жители государственности. Как были исторически селюками-окраинцами, так и будут всю жизнь.
Только один вопрос - а почему в решили, что это из СССР?
Вот смотрите, есть такая страна, Великобритания, она же объединённое королевство. Как считаете, Валийцы могут считать Гарета Бейла своим или он Великобританец?
А вот золотой мяч Майкла Оуэна, он всё же получен Англичанином или Великобританцем?

Я вас, наверное, удивлю, но СССР расшифровывается как союз советских, социалистических республик. И то, что сейчас называется Украина, ранее называлось УССР.

И вы не поверите, УССР даже сама себя представляла в ООН.
Т.е. это вы с чего-то решили, что была какая-то там страна СССР и что было такое гражданство, сак сесесерец, а по факту люди жили в своих республиках. Дасаев небыл никаким Советским, как и Яшин со Стрельцовым, они были были Русскими или Россиянами. Именно так они и жили.
Так же жили Украинцы, своей республикой, и их вообще не волновала жизнь других республик.

СССР, если вы не поняли, был чем-то типа евросоюза сейчас, т.е. единым трудовым и экономическим пространством, но не единым образованием. Но страны, ходящие в него, не становятся какими-то там евросоюзцами. Более того, таже Великобритания оттуда вышла и ей никто не предъявляет, что они не чтят прекрасный еврооюз. Они как были собой, так и остались, изменилась форма взаимоотношения с соседями и не более того.
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korobokchekhova
У него прическа бросается в глаза, татуировки. Я наблюдал за ним.

ХХХ

Шикарный же футболист))
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Paliver
Ответ elkipalki
Так все исторически селюками были, но большинство с развитием человечества окультурились. Но некоторые до сих пор на том уровне остались, а зачастую и до варваров скатились. Ну там памятники сносить. Лицемерить по типу "Мрия наша украинская" , "ЗМ Блохина и Беланова наши украинские", а условный голодомор, так это клятые совки. Тьфу, позорище, а не страна.
Когда расеянец где пол страны не газифицировано и срет в дырку на улице что то говорит о развитии человечества мне просто становится смешно))
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Spartak ist besser
Ответ Russian Horse
Мне нравится, как админы спортса тут трут комменты в угоду "западной демократии", когда в свою очередь эта самая демократия "потёрла" приложуху спортса из appstore, бггг скоро станете, как "дождь": и тут запретили, и там вы никому не упёрлись)
Ох и рискуют ребята. Если их прикроют, я буду только рад.
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brace
Ответ Радмир Фаттахов
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Открой учебник истории и прочитай про то, как сегодняшняя Украина получила свои земли, которых у неё никогда не было.
Начинай от революционных времён. Заканчивая, передеом после Великой Отечественной войны. Ты увидишь, ничего своего у них не было. То под поляками, то ещё под кем-то они всегда находились.
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Paliver
Ответ Чумасик
Какая разница кем там они себя считают... Во время получения ими своих Золотых мячей они были гражданами СССР.
Что такое СССР?
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Paliver
Ответ Afinogenov
А что вообще такое - быть украинцем? Может ли жители Западной, Центральной и Юго-Восточной Украины считаться в равной степени украинцами? Наверное, нет. Потому что быть украинцем - это соответствовать украинской культуре. Во-первых, Усик должен разговаривать на мове. Во-вторых, принять тот факт, что он никакой не Александр (Саня), а Олександр (Сашко). Хотя бы это. Для начала. А с этим у него туго. Его на Украине принимают за своего в двух случаях: 1. Побеждает. 2. Лает как собака на Россию. Является ли Усик носителем украинской культуры? Вопрос чисто риторический. Усик хочет просто казаться украинцем, но не быть им. И это касается всех таких "усиков", которые только на словах украинцы, а на деле - живут в парадигме "русского мира". Ребята, выбора у вас нет. Выбор у вас забрали в 2013-м.
Ирландцы тоже живут в парадигме англо-саксонского мира но считают себя ирландцами.
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Terrific World
Он его что? Украдет?))))
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Paliver
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Блохин и Беланов привозили ЗМ в СССР, от которого вы так хотите отвертеться, но факт есть факт, ибо такой страны как незалежная Окраина тогда не существовало, как в принципе и сейчас, разница лишь в формулировке - республика или штат.
Такой страны как СССР нет. Это даже не страна была а концлагерь. Это искуственное недоформирование созданное европейскими леваками.
И Блохин и Беланов считали себя украинцами и остались в Украине а не поехали играть в "наследника СССР" Россию как Саленко или Канчельскис.
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Дима Карелин
Не знаю что он там привезёт , но мозги мудрик ему должен привезти!!!!
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S. A.
Ответ Savvy Stranger
Советские? Это нация такая? А индиец в британской империи тоже был британец?
Суть в том, что они были привезены в СССР, а не в Украину. Тогда такой страны не было, хотя чё я тебе объясняю
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RSM-1930
Ответ ks-1993
ну Блохин и Беланов это СССР. Или тут работает в обратном направлении
так у них всегда так, как что-то хорошее Блохин или там борщ-то украинское, а когда делили долги СССР, то не-не-не пусть Россия платит, правопреемница же))
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Rasan
Когда человека много раз бьют в голову, ему снится 4-й мяч. Правда, прилетит он тоже в голову!
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Алексей Тарлыков
За покупную стоимость не дают ЗМ
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janitor
Ответ vaslover
За Поданного Его Королевского Величества?! За врага РФ?!
По-моему он не подданный, а гражданин. У них есть такое разделение.
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Mihei4
Ответ Afinogenov
А что вообще такое - быть украинцем? Может ли жители Западной, Центральной и Юго-Восточной Украины считаться в равной степени украинцами? Наверное, нет. Потому что быть украинцем - это соответствовать украинской культуре. Во-первых, Усик должен разговаривать на мове. Во-вторых, принять тот факт, что он никакой не Александр (Саня), а Олександр (Сашко). Хотя бы это. Для начала. А с этим у него туго. Его на Украине принимают за своего в двух случаях: 1. Побеждает. 2. Лает как собака на Россию. Является ли Усик носителем украинской культуры? Вопрос чисто риторический. Усик хочет просто казаться украинцем, но не быть им. И это касается всех таких "усиков", которые только на словах украинцы, а на деле - живут в парадигме "русского мира". Ребята, выбора у вас нет. Выбор у вас забрали в 2013-м.
Сашко Усык просто боится за свою ж*пку, т.к. ему могут припомнить и церковь, и Крым. Вот и распевал песни на пресс-конференции (Джошуа охренел, по-моему), наряжался в нац. костюмы и вообще хрень несет полную, лишь бы казаться своим.
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PavelK22
😂😂😂
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Нишон
Ответ Silent Mode
Мы не фашисты нет, но вот украинцы селюки…
есть очень большая разница между Хохлом и Украинцем.
и каждый кто знаком с людьми из Украинской территории. это прекрасно понимают.
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Gepard_GRIN
Ответ Иван Никитенко
желаю мудрику не унывать,забить на критиканов и дураков ,и заняться любимым делом - набивание тату на еще свободное место на теле
Побольше бы таких вот позитивных людей и комментариев на спортсе, чтобы душа радовалась.
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Paliver
Ответ Afinogenov
Знаю множество людей из Юго-Востока Украина. Как минимум, большинство являются потомками жителей Урала, Сибири, Центральной полосы России, Белоруссии. Практически у всех есть предки из России. С русскими фамилиями. Немало, кто характерным разрезом глаз. Многие вообще даже не коренные жители юго-восточных городов. Но они считают себя украинцами в тридцатом поколении 😆
Ну в России тоже много этнических украинцев с украинскими фамилиями и славянской внешностью. Но которые считают себя русскими. В 21 веке национальность уже не по крови считают а по культуре. Такие реалии
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Rumov
Залужный принесет последний золотой мяч и конччит путиршку навсегда.
Но наши внуки будут жить и может даже лети.
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Russian Horse
Мне нравится, как админы спортса тут трут комменты в угоду "западной демократии", когда в свою очередь эта самая демократия "потёрла" приложуху спортса из appstore, бггг
скоро станете, как "дождь": и тут запретили, и там вы никому не упёрлись)
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Marat_NJL
Ответ Johnie
По-моему, кто-то со здоровой на больную перекладывает😏. Причем тут твое потреблядтство до уважительного отношения к Советскому прошлому, которое в Украине отсутствует последние 10 лет, если даже не 19?!
Еще раз: либо крестик сними, либо партийный билет выкинь)) эти вещи несопоставимы никоим образом, это разные миры.

То, о чем ты пишешь - абсурд)
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Радмир Фаттахов
Ответ elkipalki
Ну что за народ. Как что-то хорошее из СССР, так это украинское. Как что-то плохое, то это клятые совки. Не заслуживает окраин и её жители государственности. Как были исторически селюками-окраинцами, так и будут всю жизнь.
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