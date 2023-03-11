Зарема о словах Смородской про эскортницу: «Это Мостовой в юбке, женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Ответит за брехунство»

заявила, что ответит за то, что назвала ее эскортницей.

Экс-президент « » сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

«Смородская – это в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке.

Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европы.

Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», – заявила супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

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