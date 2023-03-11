Зарема о словах Смородской про эскортницу: «Это Мостовой в юбке, женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Ответит за брехунство»
Зарема Салихова заявила, что Ольга Смородская ответит за то, что назвала ее эскортницей.
Экс-президент «Локомотива» сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».
«Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке.
Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европы.
Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», – заявила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
P.S. Как-бы Зареме самой не пришел иск судебный от обоих.
Значит бабка попала точно в яблочко. 🤣