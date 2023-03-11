Зарема о словах Смородской про эскортницу: «Это Мостовой в юбке, женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Ответит за брехунство»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Ольга Смородская Шамиль Газизов Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова заявила, что Ольга Смородская ответит за то, что назвала ее эскортницей.

Экс-президент «Локомотива» сказала о Салиховой: «Она эскортница, сама в интервью признала. Никакой должности никогда в жизни не занимала, ее должность – рожать детей».

«Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрени у них в мозгах, то и на языке.

Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европы.

Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», – заявила супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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76 комментариев

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Velirpa
Ответ Said Sxs
А это вроде Спортс? Или что это ещё?))
нет, это исповедь Бориса Корчевикова.
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Дрю2
Позор вам, спортс
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Ответ kyky
Могла бы и Зенит приплести. Теряет хватку.
Горелка ж в тексте есть )
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Максим Черкашин
Ответ Вася Жучкин
Наконец -то великая битва двух йокодзун
Как говорится Годзила Кинг-Конг подвинься.🦍🦖😎
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градус ненависти
Ответ kyky
Могла бы и Зенит приплести. Теряет хватку.
«Смородская - это Миллер в юбке»
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Said Sxs
А это вроде Спортс? Или что это ещё?))
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Ivan Gurov
Ответ Velirpa
кажется, никто не понимает, что Смородская была в Локо ради денег, игроков не зная, а Зарема искренне болеет за Спартак, кто тут экортница?
Ирония ?
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Velirpa
кажется, никто не понимает, что Смородская была в Локо ради денег, игроков не зная, а Зарема искренне болеет за Спартак, кто тут экортница?
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Ильдар М
Ответ Vir_Cotto
Давайте уже битву в грязи с трансляцией на Матч-ТП
Такое себе зрелище будет) Пусть лучше Зарема одна в грязи сама с собой борется под комментарии (за кадром) Смородской)) И смотреть будет интересно, и слушать
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Igor Cholomitski
рожать детей- это и есть основная профессия женщины, и позорного в этом ничего нет. и Зарема выглядит порядочной мамой, и искренняя, а Смородская- часть системы, и вообще не женщина
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Vir_Cotto
Давайте уже битву в грязи с трансляцией на Матч-ТП
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Ильдар М
Пилотная серия нового сериала обещает яркий, насыщенный сюжет)
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Леонид Свиридов
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – ПРОГНОЗ СОТКА. На МАТЧ ТВ про них сюжет был. По субботам КФ Х1000 играют!
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Kirsan Sumbayev
Тайсон против Холифилда, Чужой против Хищника, Терминатор против Робокопа, Годзилла против Кинг-Конга, Барселона против Реала, Конор против Хабиба...
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2ran
Ждем появления на спортсе пользователя "Спиртовая горелка")
+2
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Ruscello
Ответ kyky
Могла бы и Зенит приплести. Теряет хватку.
Это не на долго.)
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Velirpa
Ответ King_X
Задело Заремку, задело))
кого больше задело? Зарему или людей, которые хотят ее гнобят, армия рекрутов.
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Жорег Борщофф
Спасибо Федуну за Великий Спартак и не менее великую Зарему!
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gustavo1097
Ответ Lanc
Эта новость обещает нам, что будет суд, в котором станут разбираться, была Зарема эскортницей или нет.
В свидетелях со стороны Смородской будут выступать депутаты и чиновники, которые подтвердят факт эскорта
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Ruscello
То Карпин, теперь Мостовой. Сельту 90х пересмотрела?...
P.S. Как-бы Зареме самой не пришел иск судебный от обоих.
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Доктор*
Во как заполыхало.
Значит бабка попала точно в яблочко. 🤣
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Forza Juve
е***а жаба гадюку
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Tigo_Volchara93
Если Зарема реально сосалка, то прикольно получается 😊
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Варлампий Варлампий
Она элитная эскортница, ведь соперничество с другими эскортницами за тусовку с таким денежным мешком надо еще выиграть, конкуренция чудовищная, каждая деревня мечтает о богатом васе, а тут вася ультрабогатый, ну и представьте какие там методы борьбы.
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filippa
хорошая спортивная новость. там КХЛ . играюьт огонь. завтра АПЛ а нам про роженицу и старую маразматичку !
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