Глава Федерации фехтования России: «Допуск российских спортсменов будет не раньше середины апреля. Первый шаг сделан»

Теги МОК Ильгар Мамедов ФФР FIE Фехтование

Российских фехтовальщиков допустят на международные старты не раньше середины апреля.

Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов. 

«Решение о нашем допуске и допуске Беларуси было принято.

Было три голосования. Первое – за допуск в личных соревнованиях. Второе – за допуск в командных соревнованиях. Третье – за допуск официальных лиц, тренеров и медицинского персонала.

Все три голосования большинством голосов были приняты. Спасибо коллегам из национальных ассоциаций. Есть только одна оговорка, допуск будет не раньше середины апреля.

Каких-либо еще оговорок нет, по поводу различных документов – как в других видах спорта.

Сейчас FIE говорит про ожидание рекомендаций МОК, такое еще остается. Как мы говорим: пока в самолет не сел, на Олимпиаду не летишь.

Конечно, первый шаг сделан. Я благодарен коллегам из иностранных федераций», – сказал Мамедов. 

В апреле стартует квалификация фехтовальщиков на Олимпийские игры-2024 в Париже. 

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4 комментария

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Любовь
Отлично же!
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sava k
90 с хвостиком федераций ЗА, 40 с чем то против.Кто конкретно за и против не сообщают, но и так понятно. Где столько федераций то набрали?
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BlackJet
апрель какого года?
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imaxim
Ожидают рекомендаций МОК в конце марта
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