Глава Федерации фехтования России: «Допуск российских спортсменов будет не раньше середины апреля. Первый шаг сделан»

Российских фехтовальщиков допустят на международные старты не раньше середины апреля.

Глава Федерации фехтования России ( ) Ильгар Мамедов прокомментировал решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов.

«Решение о нашем допуске и допуске Беларуси было принято.

Было три голосования. Первое – за допуск в личных соревнованиях. Второе – за допуск в командных соревнованиях. Третье – за допуск официальных лиц, тренеров и медицинского персонала.

Все три голосования большинством голосов были приняты. Спасибо коллегам из национальных ассоциаций. Есть только одна оговорка, допуск будет не раньше середины апреля.

Каких-либо еще оговорок нет, по поводу различных документов – как в других видах спорта.

Сейчас FIE говорит про ожидание рекомендаций , такое еще остается. Как мы говорим: пока в самолет не сел, на Олимпиаду не летишь.

Конечно, первый шаг сделан. Я благодарен коллегам из иностранных федераций», – сказал Мамедов.

В апреле стартует квалификация фехтовальщиков на Олимпийские игры-2024 в Париже.