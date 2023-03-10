«Авангард» три сезона подряд выходит во второй раунд плей-офф КХЛ

« » три сезона подряд выходит во второй раунд Кубка Гагарина.

В пятницу клуб из Омска выиграл у «Сибири» в 5-м матче – 4:3 ОТ, 4-1 в серии. И вышел во второй раунд плей-офф.

Последний раз «Авангард» не смог выйти во второй раунд в сезоне-2019/2020, уступив «Салавату Юлаеву» 2-4 в серии.