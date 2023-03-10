«Авангард» три сезона подряд выходит во второй раунд плей-офф КХЛ

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Авангард» три сезона подряд выходит во второй раунд Кубка Гагарина.

В пятницу клуб из Омска выиграл у «Сибири» в 5-м матче – 4:3 ОТ, 4-1 в серии. И вышел во второй раунд плей-офф.

Последний раз «Авангард» не смог выйти во второй раунд в сезоне-2019/2020, уступив «Салавату Юлаеву» 2-4 в серии.

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21 комментарий

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Болельщик АВЫ
гречанин наш ворона,что накаркает,то сбывается.написал своё мнение в телеграмм,удалили.ну и флаг в руки((((
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Болельщик АВЫ
Ответ Ыжык
Николишин считает, что «Сибирь» пройдет «Авангард»: «Защита медленная, вратари смущают. Толчинский проводит не лучший сезон, сам он не потащит» Терещенко ставит на «Сибирь» в серии с «Авангардом»: «Уровень игры стал ниже с уходом Хартли, а потом и Рябыкина. Организация игры стала хуже» Экспертам привет
если без матов?то нечего сказать этим экспертам)))))
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PEREGRINATOR
Ответ Booligan
Сибирь феерические лузеры, конечно. Я сейчас вообще не про обидеть или подколоть. Столько возможностей даже в этой серии, а за всю историю... В общем, можно смело ехать в новый дворец, удачи там!
И сколько же возможностей? Не, не гипотетических (каждый сезон, каждая игра - это возможность), а реальных? Неужели Сибирь, будучи фаворитом, раз за разом вылетает в первом раунде?
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Booligan
Ответ Angryslon
Кто-то реально думал, учитывая составы, что Сибирь сможет пройти Авангард? Тут даже потенциал тренеров не стоит оценивать. Чудо, что Сибирь смогла одну игру взять. И не нужно смотреть на результаты регулярки. Там и вправду было очень неожиданно.
Тренер и там, и там сильный, просто где-то не повезло. А вот у Салавата заслуженный физрук и результат на табло
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Booligan
Сибирь феерические лузеры, конечно. Я сейчас вообще не про обидеть или подколоть. Столько возможностей даже в этой серии, а за всю историю... В общем, можно смело ехать в новый дворец, удачи там!
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Александр Чулков
Ответ Ястреб
Всех наших с победой 👍💪 Все красавцы👍Пайгин красавчик, открыл и закрыл серию 👏🔥 Идем дальше 🏆🏆🏆
Как понять открыл серию? Первый гол ведь забил Береглазов вроде?
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Игорь Климов
Авангард с заслуженной победой и проходом во второй раунд!
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Angryslon
Ответ Alex9999995
Серьёзное достижение, молодцы!)
У вас посерьёзнее достижение, слить две игры Нефтехимику. То ли ещё будет. Особенно после того, как стало известно, что Билл решил придерживаться своей трусливой тактики )))
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Великий Кукурузо
хорошо что Сибирь быстро закрыли. Отдай сегодня игру, в следующем матче фартуна вернула долги и на нервяке 7матч пришлось бы играть...😬
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Ыжык
Николишин считает, что «Сибирь» пройдет «Авангард»: «Защита медленная, вратари смущают. Толчинский проводит не лучший сезон, сам он не потащит»
Терещенко ставит на «Сибирь» в серии с «Авангардом»: «Уровень игры стал ниже с уходом Хартли, а потом и Рябыкина. Организация игры стала хуже»

Экспертам привет
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Антон Фёдоров
Ответ забанинныйСевер12
Комментарий удален пользователем
Спасибо соседи. Удачи в следующем сезоне
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забанинныйСевер12
Комментарий удален пользователем
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Azat_009
Эх тот ковидный сезон…салават просто убил авангард выходил на ак барс…
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Angryslon
Кто-то реально думал, учитывая составы, что Сибирь сможет пройти Авангард? Тут даже потенциал тренеров не стоит оценивать. Чудо, что Сибирь смогла одну игру взять. И не нужно смотреть на результаты регулярки. Там и вправду было очень неожиданно.
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Hola Hola
Омск с победой! Сложный выбор будет между Толчинским и Ткачевым летом. Обоих вряд ли удержать удастся.
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cry
Только не останавливаться!!!
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Alex9999995
Серьёзное достижение, молодцы!)
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vital55rus
С победой! Удачно решили не попадать на Адмирал получается)
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Большое сердце Неймара
ожидал более тяжёлого сопротивления от Сибири. но может оно и к любчему, ведь у нас есть над чем работать. всех болельщиков с победой в серии. готовимся и дальше снова в бой
+6
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Дима Миронов
да, помню как Цулыгин разобрал Авангард Хартли,тот Салават мог выиграть кубок
+3
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VIDEO MIX
Авангард хозяева сибири ! С победой !
+14
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Ястреб
Всех наших с победой 👍💪
Все красавцы👍Пайгин красавчик, открыл и закрыл серию 👏🔥
Идем дальше 🏆🏆🏆
+12
-1
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