«Авангард» три сезона подряд выходит во второй раунд плей-офф КХЛ
«Авангард» три сезона подряд выходит во второй раунд Кубка Гагарина.
В пятницу клуб из Омска выиграл у «Сибири» в 5-м матче – 4:3 ОТ, 4-1 в серии. И вышел во второй раунд плей-офф.
Последний раз «Авангард» не смог выйти во второй раунд в сезоне-2019/2020, уступив «Салавату Юлаеву» 2-4 в серии.
Терещенко ставит на «Сибирь» в серии с «Авангардом»: «Уровень игры стал ниже с уходом Хартли, а потом и Рябыкина. Организация игры стала хуже»
Экспертам привет
Все красавцы👍Пайгин красавчик, открыл и закрыл серию 👏🔥
Идем дальше 🏆🏆🏆