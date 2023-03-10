Ширер и Райт отказались участвовать в программе BBC после отстранения Линекера за критику правительства

Алан Ширер и поддержали после отстранения от работы ведущим BBC.

Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов. Вскоре телекомпания отстранила Линекера от работы ведущим программы Match of the Day до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

«Все знают, что для меня значит Match of the Day, но я сказал , что завтра не приму участия в программе. Солидарность», – написал Райт в твиттере.

Помимо экс-форварда «Арсенала», от участия в Match of the Day отказался .

Я сообщил BBC, что завтра вечером не появлюсь на Match of the Day», – написал экс-форвард «Ньюкасла».

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