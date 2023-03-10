Ширер и Райт отказались участвовать в программе BBC после отстранения Линекера за критику правительства

Теги премьер-лига Англия Алан Ширер Гари Линекер телевидение Иан Райт BBC Политика Футбол

Алан Ширер и Иан Райт поддержали Гари Линекера после отстранения от работы ведущим BBC.

Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов. Вскоре телекомпания отстранила Линекера от работы ведущим программы Match of the Day до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

«Все знают, что для меня значит Match of the Day, но я сказал BBC, что завтра не приму участия в программе. Солидарность», – написал Райт в твиттере.

Помимо экс-форварда «Арсенала», от участия в Match of the Day отказался Алан Ширер.

Я сообщил BBC, что завтра вечером не появлюсь на Match of the Day», – написал экс-форвард «Ньюкасла».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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41 комментарий

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mertvaya.soba4ka
Ответ ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Все эти борцухи за нелегалов такие толерантные до тех пор, пока эти не обремененные интеллектом и цивилизованностью дикие люди не начнут насиловать их дочерей и грабить или сталкивать с лестниц их жен и матерей
Ну да, ведь в Европе это происходит сплошь и рядом. Помню, иду по Парижу и уворачиваюсь от каких-то баб, падающих с лестницы.
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charly_54
Ответ Фёдор Кузнецов
В демократической стране и отстранили за несогласие с правительством?
Вы не понимаете! Это другое!!!
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Все эти борцухи за нелегалов такие толерантные до тех пор, пока эти не обремененные интеллектом и цивилизованностью дикие люди не начнут насиловать их дочерей и грабить или сталкивать с лестниц их жен и матерей
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Princev
Ответ lampard4ever
Миллионерам вроде Линккера легко быть "добрым" и топить за нелегальных эмигрантов, которые приплывают в Англию на лодках. Такие как он никогда с ними потом не встречаются, ибо сидят в особняках под защитой полиции. А то что у обычных граждан уже беда от них - ему глубоко похер.
Согласен. Но что делать людям, если в их стране жопа? Разве пытаться от туда выбраться не верное решение?
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DearMisterM
Ответ Madhamish
При чем тут демократия? Линикер может увольняться с BBC и говорить, что хочет и кому хочет. Но если он хочет быть государственным служащим, то он должен соблюдать некий корпоративный этикет. Если вы работаете в любой конторе, пусть даже в частной фирме и к вам прикатила пресса, и вы начнете вываливать ведрами гуано на директора, критиковать деятельность фирмы, и обвинять все остальное руководство в некомпетентности, сомневаюсь, что это понравится вашему начальству.
И чем он тогда отличается от сотрудника России 1? Если он тоже в рамках ”корпоративного этикета” не может высказать мнением отличное от ”правильного”? Да ничем не отличается.
Причём он же не в эфире BBC своё мнение высказывал, а в соцсетях.
Это хорошо, что у него неправильное мнение только по мигрантам наружу вылезло. Вот за «неправильные» посты про Ковид в Британии и Европе тюремные сроки раздавали. За посты в соцсетях))
Короче, одним словом - демократия. Свобода слова, свобода выражения мнения и прочая лабудень. Это все относиться к ведущему в Англии, как и в России. У нас то в оправдание - военная цензура. А у них?
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RembaXXX
Ответ Artuom Batishev
Кого в РФ посадили? Даже интересно...
Яшин, Карамурза и т д. По сути ноунеймы десятками сидят по солидным срокам, а вы дальше обсуждайте недемократичную Британию.
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lampard4ever
Миллионерам вроде Линккера легко быть "добрым" и топить за нелегальных эмигрантов, которые приплывают в Англию на лодках. Такие как он никогда с ними потом не встречаются, ибо сидят в особняках под защитой полиции. А то что у обычных граждан уже беда от них - ему глубоко похер.
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alexis saelemaekers
Ответ Total_90
Всегда смешно как наши либералы оправдывают "демократию" на Западе. Постоянно шизофрения какая-то получается
плюсую. в двух словах: это другое/бред сумасшедшего. на ваш выбор
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Total_90
Ответ Madhamish
При чем тут демократия? Линикер может увольняться с BBC и говорить, что хочет и кому хочет. Но если он хочет быть государственным служащим, то он должен соблюдать некий корпоративный этикет. Если вы работаете в любой конторе, пусть даже в частной фирме и к вам прикатила пресса, и вы начнете вываливать ведрами гуано на директора, критиковать деятельность фирмы, и обвинять все остальное руководство в некомпетентности, сомневаюсь, что это понравится вашему начальству.
Всегда смешно как наши либералы оправдывают "демократию" на Западе. Постоянно шизофрения какая-то получается
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Artuom Batishev
Ответ RembaXXX
Ну так и 8 лет никто не дал, как в РФ.
Кого в РФ посадили? Даже интересно...
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Фёдор Кузнецов
Ответ RembaXXX
Ну так и 8 лет никто не дал, как в РФ.
Список работников ТВ которым дали огласите?
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RembaXXX
Ответ Фёдор Кузнецов
В демократической стране и отстранили за несогласие с правительством?
Ну так и 8 лет никто не дал, как в РФ.
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Pigmalion
Ответ Madhamish
При чем тут демократия? Линикер может увольняться с BBC и говорить, что хочет и кому хочет. Но если он хочет быть государственным служащим, то он должен соблюдать некий корпоративный этикет. Если вы работаете в любой конторе, пусть даже в частной фирме и к вам прикатила пресса, и вы начнете вываливать ведрами гуано на директора, критиковать деятельность фирмы, и обвинять все остальное руководство в некомпетентности, сомневаюсь, что это понравится вашему начальству.
Ну тут большой вопрос, кого считать начальством ББС - нынешнее правительство консерваторов или народ Британии.
Линекер, конечно, соевый лейборист, но отстранять за мнение в твиттере - ну такое.
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exbmw
Что интересно они думают про ФанАйди?
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Madhamish
При чем тут демократия? Линикер может увольняться с BBC и говорить, что хочет и кому хочет. Но если он хочет быть государственным служащим, то он должен соблюдать некий корпоративный этикет.
Если вы работаете в любой конторе, пусть даже в частной фирме и к вам прикатила пресса, и вы начнете вываливать ведрами гуано на директора, критиковать деятельность фирмы, и обвинять все остальное руководство в некомпетентности, сомневаюсь, что это понравится вашему начальству.
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GLASGOW
Ответ Екн Лор
То есть грузинские протестующие - враги и прозападники, захотели страну развалить. Ишь посмели против государства идти. Но Линекер - бедная жертва западной цензуры. Да?
Линекер не забрасывал полицию коктейлями Молотова, в отличии от кучки бандитов, которые делали это в Тбилиси.
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Тайосич
Ответ Фёдор Кузнецов
В демократической стране и отстранили за несогласие с правительством?
Его отстранили из-за использования соц.сетей не так, как прописано в трудовом контракте. Если вы будете нарушать трудовой контракт, вас уволят. А если будете критиковать власть, в лучшем случае посадят. В этом и отличие демократических стран от автократий.
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Kolch
Ну возьмут того диктора из Ганы, который с акцентом результаты АПЛ читал в новостях, таких там очередь стоит за еду и рейтинги подскочат, смотрят ведь такие же великобританцы.
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orelik_1987
Посоветуйте им кто-нибудь Мостового с Чердаком, пусть к себе переманивают. Экспертиза будет что надо!
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Екн Лор
Ответ Фёдор Кузнецов
А я говорил о грузинских протестующих?
Может быть ты и не говорил, но под новостями с Грузией все комменты были именно такими. А сейчас эти же люди ругают Запад за отсутствие свободы слова. Но забывают, что те протестующие тоже её имеют
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Iuasanotu
Ответ Homelender_666
К сожалению, абсолютная демократия - вымысел. Просто в каких-то странах людям позволено чуть больше, чем в других.
В африканских много позволяют, например
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kbakha
Красавцы, цеховая солидарность. Всем троим респект
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Екн Лор
То есть грузинские протестующие - враги и прозападники, захотели страну развалить. Ишь посмели против государства идти. Но Линекер - бедная жертва западной цензуры. Да?
Да, ты разве за новостями не следишь? Их умаслили, убрали законопроект об иноагентах(который есть в США и прямо сейчас рассматривается в Канаде, лол), но нет, никто не ушёл, продолжают кричать о полной отставке правительства, Абхазии и прочих печеньках, которыми по отработанной схемам машут перед ними Сорос и Ко в своих костлявых ручках. Осталось только выкатить Мишико в коляске, но на шпильках, поработать "неизвестным" снайперам и ремейк удался🤓
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а ты смешной
Ответ Alex1104
Молодцы, настоящие мужики. Уважаю.
Их жизнь изменится навсегда , от осознания этого факта
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Iuasanotu
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
Беспредел, это когда можно удалить коммент только в течение 10 минут
Так бы все, не набравшие плюсы, удалил, да?))
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