Ширер и Райт отказались участвовать в программе BBC после отстранения Линекера за критику правительства
Алан Ширер и Иан Райт поддержали Гари Линекера после отстранения от работы ведущим BBC.
Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов. Вскоре телекомпания отстранила Линекера от работы ведущим программы Match of the Day до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.
«Все знают, что для меня значит Match of the Day, но я сказал BBC, что завтра не приму участия в программе. Солидарность», – написал Райт в твиттере.
Помимо экс-форварда «Арсенала», от участия в Match of the Day отказался Алан Ширер.
Я сообщил BBC, что завтра вечером не появлюсь на Match of the Day», – написал экс-форвард «Ньюкасла».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Причём он же не в эфире BBC своё мнение высказывал, а в соцсетях.
Это хорошо, что у него неправильное мнение только по мигрантам наружу вылезло. Вот за «неправильные» посты про Ковид в Британии и Европе тюремные сроки раздавали. За посты в соцсетях))
Короче, одним словом - демократия. Свобода слова, свобода выражения мнения и прочая лабудень. Это все относиться к ведущему в Англии, как и в России. У нас то в оправдание - военная цензура. А у них?
Линекер, конечно, соевый лейборист, но отстранять за мнение в твиттере - ну такое.
Если вы работаете в любой конторе, пусть даже в частной фирме и к вам прикатила пресса, и вы начнете вываливать ведрами гуано на директора, критиковать деятельность фирмы, и обвинять все остальное руководство в некомпетентности, сомневаюсь, что это понравится вашему начальству.
Так бы все, не набравшие плюсы, удалил, да?))