Прокуратура подала иск на «Барсу», Негрейру, Бартомеу и Роселя по делу о судьях. Их обвиняют в коррупции
Прокуратура подала иск на «Барселону» по делу о возможной коррупции в судействе.
Прокуроры Барселоны официально подала жалобу на клуб за предполагаемую коррупцию при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.
Фигурантам дела вменяется в вину коррупция между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестное администрирование и фальсификация документов.
«Через президентов Сандро Роселя и Жозепа Марию Бартомеу «Барса» достигла и поддерживала строго конфиденциальную устную договоренность с Негрейрой о том, что он, будучи вице-президентом технического судейского комитета, в обмен на деньги будет проводить действия, направленные на предоставление «Барселоны» предпочтения при принятии судьями решений в матчах клуба», – говорится в заявлении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Роселя хотят привлечь к делу только в качестве свидетеля. Также прокуратура намерена привлечь свидетелями нынешнего президента «Барселоны» Жоана Лапорту, а также Жоана Гаспара, ранее занимавшего этот пост.
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У тебе теперь все норм, ничего не смущает?
Мартинез Мануэро, Матео Лаос, Гонсалес Гонсалес, Эстрад Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Марк Клаттенбург, Чакыр, Виктор Кашшаи, Майкл Оливер, Бьорн Кьёмперс, Дани Маккели)
Там в подавляющем большинстве чемпионств Барселоны даже борьбы особой-то не было в концовке турниров. Были конечно и исключения.
Так что это за помощь такая судей, если в двух решающих моментах турниров , судьи слили Барсу....
А , типа, "помогали" там где Барса и так бы выигрывала с запасом и там никакой судья бы не смог помочь конкурентам , настолько велика была доминация Барселоны?
Так о каких покупок судей идёт речь?)
Я не болею за Ювентус)
Юве ставил нужных судей на свои матчи и не нужных на матчи соперников.
А Барса платила вице-президенту, а один человек никак не может влиять на судейский комитет и тем более ставить судей на свои матяи
И если бы Барса покупала судей, то такие личности, как Матео Лаос и Хосе Хиль Монсано, врятли бы судили матчи Барсы?)