Прокуратура подала иск на «Барсу», Негрейру, Бартомеу и Роселя по делу о судьях. Их обвиняют в коррупции

Прокуратура подала иск на «Барселону» по делу о возможной коррупции в судействе.

Прокуроры Барселоны официально подала жалобу на клуб за предполагаемую коррупцию при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых и , а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.

Фигурантам дела вменяется в вину коррупция между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестное администрирование и фальсификация документов.

«Через президентов Сандро Роселя и Жозепа Марию Бартомеу «Барса» достигла и поддерживала строго конфиденциальную устную договоренность с Негрейрой о том, что он, будучи вице-президентом технического судейского комитета, в обмен на деньги будет проводить действия, направленные на предоставление «Барселоны» предпочтения при принятии судьями решений в матчах клуба», – говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Роселя хотят привлечь к делу только в качестве свидетеля. Также прокуратура намерена привлечь свидетелями нынешнего президента «Барселоны» Жоана Лапорту, а также Жоана Гаспара, ранее занимавшего этот пост.

Тебас сообщил, что Ла Лига будет обвинителем по делу «Барсы» и Негрейры: «Мы бы сами выдвинули обвинения, если бы прокуратура этого не сделала»

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