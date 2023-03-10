Прокуратура подала иск на «Барсу», Негрейру, Бартомеу и Роселя по делу о судьях. Их обвиняют в коррупции

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Федерация футбола Испании Сандро Росель Жозеп Бартомеу Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Прокуратура подала иск на «Барселону» по делу о возможной коррупции в судействе.

Прокуроры Барселоны официально подала жалобу на клуб за предполагаемую коррупцию при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.

Фигурантам дела вменяется в вину коррупция между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестное администрирование и фальсификация документов.

«Через президентов Сандро Роселя и Жозепа Марию Бартомеу «Барса» достигла и поддерживала строго конфиденциальную устную договоренность с Негрейрой о том, что он, будучи вице-президентом технического судейского комитета, в обмен на деньги будет проводить действия, направленные на предоставление «Барселоны» предпочтения при принятии судьями решений в матчах клуба», – говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Роселя хотят привлечь к делу только в качестве свидетеля. Также прокуратура намерена привлечь свидетелями нынешнего президента «Барселоны» Жоана Лапорту, а также Жоана Гаспара, ранее занимавшего этот пост.

Тебас сообщил, что Ла Лига будет обвинителем по делу «Барсы» и Негрейры: «Мы бы сами выдвинули обвинения, если бы прокуратура этого не сделала»

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129 комментариев

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Barca
Ответ Real0494
Тебе чёрный по белому написано обвиняется в коррупции ты всё равно спрашиваешь где здесь коррупция ахах ,ничего друг это отрицание скоро пройдёт затем гнев, торг ещё что-то там а дальше будет принятие)
Сиди плачь, всё равно вы не заполучите чемпионство 🤣
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Buzya
Ты бы хоть углубился в озвученную тобой мысль: Реал с 2011 (!!!) года обращал на это внимание - всем было плевать. А вот когда все обратили на это внимание и пожаловались, Перес поступил реально по умному и сказал, что идите вы на 3 буквы, мы вам с 2011 года об этом говорили, а вы нас не слушали и не поддерживали.
приведи нам хоть одну новость где Реал с 11 года поднимает эту тему? ни разу Перес не поднимал этаких тем
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Денис Александрович
Ответ Buzya
Ты бы хоть углубился в озвученную тобой мысль: Реал с 2011 (!!!) года обращал на это внимание - всем было плевать. А вот когда все обратили на это внимание и пожаловались, Перес поступил реально по умному и сказал, что идите вы на 3 буквы, мы вам с 2011 года об этом говорили, а вы нас не слушали и не поддерживали.
Во-первых, это не мысль, а факт, про который была новость совсем недавно! Во-вторых, причём тут прошлые года? Предъява Барсе прилетела сейчас, Реал промолчал на эту предъяву в отличии от остальных клубов! Это конкретика на твой комментарий про "ор". Ты сам то хоть улавливай суть!
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Real0494
Ответ Barca
Где доказательства коррупции?) Коррупцией считалось бы, если Барсе судьи помогали, но, к сожалению для тебя, украли у нас чемпионство 2016/2017.
Тебе чёрный по белому написано обвиняется в коррупции ты всё равно спрашиваешь где здесь коррупция ахах ,ничего друг это отрицание скоро пройдёт затем гнев, торг ещё что-то там а дальше будет принятие)
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Леван Мкртчян
Ответ The Evil Within
Сейчас каталуньская секта всем объяснит, что эти Рафики полностью невиновны, и вообще это Перес все купил - обвинения, и Негрейру, и выплаты Барселоны Негрейре, и отчёты об игроках, и лично Тебаса. Но Барсочка и все ее руководство, с заказом за миллионы евро "отчётов об игроках" главе судейского комитета, конечно же кристально чиста.
Чел, у твоей команды с 2009 года действующий судья был на контракте. И , формально, по определению функций, Реал заявляет , что он занимался тем же самым , над чем ты сейчас стебешься адресую Барселоне.
У тебе теперь все норм, ничего не смущает?
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Геннадий Тимченко
Ответ Леван Мкртчян
Чел, ты с какого года футбол-то смотришь? Там в подавляющем большинстве чемпионств Барселоны даже борьбы особой-то не было в концовке турниров. Были конечно и исключения. Так что это за помощь такая судей, если в двух решающих моментах турниров , судьи слили Барсу.... А , типа, "помогали" там где Барса и так бы выигрывала с запасом и там никакой судья бы не смог помочь конкурентам , настолько велика была доминация Барселоны?
значит взяли деньги и кинули? или кто ставку перебил ❓🤔
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Barca
Ответ Старик Стариканов
И это ещё не начали расследовать судейство эвребе и айтекина а там то ещё больше денег было потрачено
Давай я тебе напомню легенд Реала)
Мартинез Мануэро, Матео Лаос, Гонсалес Гонсалес, Эстрад Фернандес, Дель Керро Гранде, Хосе Хиль Монсано, Марк Клаттенбург, Чакыр, Виктор Кашшаи, Майкл Оливер, Бьорн Кьёмперс, Дани Маккели)
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Леван Мкртчян
Ответ Геннадий Тимченко
было бы слишком подозрительно, если бы всё время проплаты судей (а это, я так понимаю, как минимум 15 лет) каждый год Барса брала бы чемпионство 🤷
Чел, ты с какого года футбол-то смотришь?
Там в подавляющем большинстве чемпионств Барселоны даже борьбы особой-то не было в концовке турниров. Были конечно и исключения.
Так что это за помощь такая судей, если в двух решающих моментах турниров , судьи слили Барсу....
А , типа, "помогали" там где Барса и так бы выигрывала с запасом и там никакой судья бы не смог помочь конкурентам , настолько велика была доминация Барселоны?
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Тюменец
Тебя посадют - а ты не воруй! (с)
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Buzya
Ответ Денис Александрович
Реал единственный клуб, который не поддержал обвинения! Что там по поводу орать?
Ты бы хоть углубился в озвученную тобой мысль: Реал с 2011 (!!!) года обращал на это внимание - всем было плевать. А вот когда все обратили на это внимание и пожаловались, Перес поступил реально по умному и сказал, что идите вы на 3 буквы, мы вам с 2011 года об этом говорили, а вы нас не слушали и не поддерживали.
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Старик Стариканов
И это ещё не начали расследовать судейство эвребе и айтекина а там то ещё больше денег было потрачено
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Born is the King
Клуб жуликов и аферистов. Этот каталонский криминальный клуб надо расформировать лучше всего
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Barca
Ответ BurBon
Хейтеры пусть дальше стучат по клаве, а караван идет к титулу. Сливочные наслаждайтесь 2 местом до конца чемпионата.
Да дай им чуть-чуть порадоваться)
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Barca
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все равно это доказательство коррупции. Многие эти трофеи - трофеями считать не будут
А что ты замолчал?)
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BurBon
Хейтеры пусть дальше стучат по клаве, а караван идет к титулу. Сливочные наслаждайтесь 2 местом до конца чемпионата.
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Barca
Ответ человек-муравей человек-физрук
технический комитет вообще не назначает судей
ИМЕННО!
Так о каких покупок судей идёт речь?)
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Barca
Ответ SCHOKKKK
Сектант Barсa, как ты себя чувствуешь, осознав что болеешь за преступников?🤣
Странно, я не болею ни за Реал, который покупает судей, я не болею за сине-белый лондонский середняк и ПСЖ, которые в наглую нарушают ФФП)
Я не болею за Ювентус)
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Barca
Ювентус - это обсолютно другой случай. Юве ставил нужных судей на свои матчи и не нужных на матчи соперников. А Барса платила вице-президенту, а один человек никак не может влиять на судейский комитет и тем более ставить судей на свои матяи И если бы Барса покупала судей, то такие личности, как Матео Лаос и Хосе Хиль Монсано, врятли бы судили матчи Барсы?)
технический комитет вообще не назначает судей
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Данияр Жумабекович
Ответ The Evil Within
Сейчас каталуньская секта всем объяснит, что эти Рафики полностью невиновны, и вообще это Перес все купил - обвинения, и Негрейру, и выплаты Барселоны Негрейре, и отчёты об игроках, и лично Тебаса. Но Барсочка и все ее руководство, с заказом за миллионы евро "отчётов об игроках" главе судейского комитета, конечно же кристально чиста.
надо отдать должное сине-гранатовым болельщикам. С момента появления информации о выплатах судьям, они превратились в дипломированных адвокатов и рьяно защищают честь своего кристально чистого клуба
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Старик Стариканов
БЧК - больше чем коррупция
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SCHOKKKK
Сектант Barсa, как ты себя чувствуешь, осознав что болеешь за преступников?🤣
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sacha2
Жернова запущены.Почему сейчас? Потому что... люминий:)
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Семён Жуйло
Ответ человек-муравей человек-физрук
с Юве там миланская опг постаралась
Это ты мог даже и не писать. За Юве всегда в Милане стараются. Не первый раз уже.
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Байсангур Ильясов
Ответ Barca
❗📰 Relevo: Правовые источники сообщают, что если «Барсу» признают виновной в деле Негрейры, им грозят только финансовые санкции. Они не могут получить никаких спортивных санкций, таких как понижение в дивизионе, потому что дисквалификация «Барсы» станет катастрофой для всей национальной футбольной индустрии. • Более того, чтобы судебное разбирательство закончилось обвинительным приговором, необходимо признание одного из участников процесса. Прокуратуре необходимо будет продемонстрировать, что деньги были использованы в целях коррупции, а это, без признания, практически невозможно. Хейтеры, что с лицом?)
Получается, если это не барса , а другая команда , например тот же Бетис или Севилья , то их будет ждать санкции, а Барсу из-за его статуса и ТД тп санкции не будут?
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Barca
Ответ Семён Жуйло
Про Ювентус тоже так писали, а в итоге -15. И за куда меньшие фигли-мигли.
Ювентус - это обсолютно другой случай.
Юве ставил нужных судей на свои матчи и не нужных на матчи соперников.
А Барса платила вице-президенту, а один человек никак не может влиять на судейский комитет и тем более ставить судей на свои матяи
И если бы Барса покупала судей, то такие личности, как Матео Лаос и Хосе Хиль Монсано, врятли бы судили матчи Барсы?)
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