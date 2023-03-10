Навка получила грант в размере 25 млн рублей на проведение ледовых шоу. Плющенко и Авербуху отказано
Татьяна Навка получила грант в размере 25,375 млн рублей на проведение ледовых шоу.
Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.
Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Лебединое озеро».
Общая сумма расходов на реализацию проекта составит более 152,5 млн рублей, 127,1 млн рублей – софинансирование.
«Задачи – продемонстрировать аудитории высочайший уровень организации и проведения ледовых шоу на основе классических произведений российской культуры, с использованием достижений в области спорта и технологий.
Обеспечить рост интереса к фигурному катанию, российской классической музыке и русской классике», – говорится в заявке.
Также запросы на грант в Президентский фонд культурных инициатив отправляли Евгений Плющенко и Илья Авербух, однако им было отказано.
Плющенко запрашивал 79,745 млн рублей на шоу «Союз чемпионов», Авербух – 53 млн на шоу «Анна Каренина». Их проекты не получили поддержки.
Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?
Не вы не поняли, я про то что он пресс-секретарь. Смог договориться.
Авербух вообще наивный, куда он лез?
Уж очень много шоу ЛП у Авера по всей стране.
У Плющенко раскошные шоу с дорогими артистами и певцами. Подводной и в воздухе. Очень дорогие.