Навка получила грант в размере 25 млн рублей на проведение ледовых шоу. Плющенко и Авербуху отказано

получила грант в размере 25,375 млн рублей на проведение ледовых шоу.

Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Лебединое озеро».

Общая сумма расходов на реализацию проекта составит более 152,5 млн рублей, 127,1 млн рублей – софинансирование.

«Задачи – продемонстрировать аудитории высочайший уровень организации и проведения ледовых шоу на основе классических произведений российской культуры, с использованием достижений в области спорта и технологий.

Обеспечить рост интереса к фигурному катанию, российской классической музыке и русской классике», – говорится в заявке.

Также запросы на грант в Президентский фонд культурных инициатив отправляли и , однако им было отказано.

Плющенко запрашивал 79,745 млн рублей на шоу «Союз чемпионов», Авербух – 53 млн на шоу «Анна Каренина». Их проекты не получили поддержки.

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?