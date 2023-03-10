Навка получила грант в размере 25 млн рублей на проведение ледовых шоу. Плющенко и Авербуху отказано

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Илья Авербух бизнес Владимир Путин Политика деньги ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка получила грант в размере 25,375 млн рублей на проведение ледовых шоу.

Об этом сообщается на сайте Президентского фонда культурных инициатив.

Компания Навки запрашивала деньги на ледовые шоу «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Лебединое озеро». 

Общая сумма расходов на реализацию проекта составит более 152,5 млн рублей, 127,1 млн рублей – софинансирование.

«Задачи – продемонстрировать аудитории высочайший уровень организации и проведения ледовых шоу на основе классических произведений российской культуры, с использованием достижений в области спорта и технологий.

Обеспечить рост интереса к фигурному катанию, российской классической музыке и русской классике», – говорится в заявке. 

Также запросы на грант в Президентский фонд культурных инициатив отправляли Евгений Плющенко и Илья Авербух, однако им было отказано.

Плющенко запрашивал 79,745 млн рублей на шоу «Союз чемпионов», Авербух – 53 млн на шоу «Анна Каренина». Их проекты не получили поддержки. 

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

54 комментария

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Brokkoli
А потом выкупят тьму билетов для бюджетников
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Пользователь Гугла
ну, а что вы хотели, где Алина там успех, аншлаг и финансирование, золотая рыбка фк, или золотая антилопа, к чему не прикоснется, все привращается в золото
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Любитель побеждать
Совпадение и честная победа
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Rudenzik
Здесь явно был заметен след от усов
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dimitrii36
похрен, моя семья далека от ледовых шоу, наброс не в коня корм, шутка, не более
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Alexander X
Ответ alexnew
Тем не менее сама динамика обнадеживает. В том году раздали на никому не нужные шоу я уж сбился со счета сколько, как бы не полмиллиарда на всех. А в этом только Навка 25 миллионов получила.
вы дефицит бюджета за январь видели?... катастрофа...
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DiMaXFCZP
Оказывается ледовое шоу, а не усики, пропуск в трусики=)
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Водяра
Ответ KOT_B_yHTAX
Дайте угадаю. Усы Пескова тут были замешаны?)
Усы Пескова будут замешаны в Гааге.
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Водяра
Какая неожиданная новость.
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PsichoEscape
А почему грант? Идите к бизнесу и там просите денег на свои шоу. А если эти "Русланы и Людмилы" не приносят денег, то они и не нужны никому в принципе, кроме вас самих. Тогда оплачивайте сами из своих карманов.
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Беспонтий пилат
пир во время ВОЙНЫ. Ужас
+4
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Екатерина Ивановская
Кто бы сомневался, приспособленка в очередной раз села на бюджетную кормушку.
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Sobachkin
Потому что у них не муж Песков
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centavr1
остается надеяться, что шоу "лебединое озеро" изменит ситуацию в стране.
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Bahmut
Муж Навки языком владеет более профессионально, чем жена Плющенко.
Не вы не поняли, я про то что он пресс-секретарь. Смог договориться.
Авербух вообще наивный, куда он лез?
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muhammetrahymberdiyew879@gmail.com
Кто то сомневальса в этом
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Alexander X
всё, деньги закончились 😔... всем спасибо, все свободны...
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Илья Савчук
Песков выписал своей жене гос.бабки, впрочем ничего удивительного
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Rush
Ответ Дмитрий Олегович
Правильно, они же не жена Пескова. За что им грант то?
Не переживайте. У них уже все в норме.
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Viks
Грант на шоу - звучит дико. Вряд ли кто из цивилизованных поймёт.
+9
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Е...С
Ответ Маргарита Михайловна
Ну Навке же надо на эти деньги выкупать билеты и раздавать бесплатно людям чтобы заставить их идти на тусклых и унылых Щербакову и Валиеву.
За билеты платят муниципалитеты, спонсоры и т.д.
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Илья Ждановский
Ответ Mbest77
Так то, все по делу, если разобраться. Навка просила всего 25 млн, при этом привлекла софинансирование 128 млн. А Плющенко и Авербух просили больше значительно.
Интересно а какое софинансирование? Кто именно вложился?
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Эразм
Кто Навку ужинает, для того она и танцует.
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Rush
Видимо свой лимит перебрал уже.
Уж очень много шоу ЛП у Авера по всей стране.
У Плющенко раскошные шоу с дорогими артистами и певцами. Подводной и в воздухе. Очень дорогие.
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alexnew
Ответ pashkka
Так ведь грант на проведение шоу в Донбассе тоже Навка выиграла!
Вот и ждем ее там с шоу. :)
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