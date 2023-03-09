Месси вылетел из ЛЧ, «Милан» в 1/4 впервые с 2012-го, «Торпедо» сравняло счет в серии с «Динамо», Ла Лига будет обвинителем «Барсы», Бруну останется капитаном «МЮ» и другие новости

1. «ПСЖ» завершил выступление в Лиге чемпионов: «Бавария» без особых трудностей выиграла и второй матч у парижан (2:0) и вышла в четвертьфинал. Таким образом, Лионель Месси, у которого нет результативных действий в 4 матчах в плей-офф ЛЧ за «ПСЖ», вылетел из турнира в 1/8 финала третий год подряд. «ПСЖ» впервые при катарских владельцах вылетел из плей-офф, ни разу не забив, а также впервые в истории не провел ни одного сухого матча в розыгрыше турнира – пропускали в каждой из 8 игр.

«Милан» сыграл 0:0 с «Тоттенхэмом» в Лондоне и на счет домашней победы пробился в следующий раунд. «Россонери» сыграют в четвертьфинале ЛЧ впервые с 2012 года.

2. Кубок Гагарина. «Торпедо» сравняло счет в серии с московским «Динамо» (2-2), выиграв 5:4 в овертайме четвертого матча, «Северсталь» пропустила 9 голов от ЦСКА, «Металлург» уступил «Автомобилисту», «Авангард» повел 3-1 в серии с «Сибирью», выиграв четвертый матч 4:1. Интересно отметить, что 6 из 8 серий первого раунда плей-офф КХЛ идут со счетом 2-2 после четырех матчей.

3. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов направил запрос об отмене Fan ID премьер-министру России Михаилу Мишустину.

4. Ла Лига станет обвинителем по делу о возможной коррупции «Барселоны». А фанаты «Атлетика» организуют акцию протеста из-за дела Негрейры на матче 12 марта: они будут бросать бумажки со знаком доллара и надписью «мафия».

5. Украинские федерации попросят МОК сохранить санкции против российских спортсменов.

6. Норвежец Йоханнес Бо досрочно победил в общем зачете Кубка мира по биатлону сезона-2022/23. Теоретически его мог обойти соотечественник Стурла Лагрейд, но из-за коронавируса он не выйдет на старт индивидуальной гонки на Кубке мира в Эстерсунде.

7. НХЛ. Кирилл Капризов набрал 74-е очко в сезоне и помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» (4:2). Другие результаты – здесь.

8. Эрик тен Хаг заявил, что не лишит Бруну Фернандеша капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед». При этом в «МЮ» сомневаются, что Бруну может быть капитаном на долгий срок, а игроки недовольны его поведением в матче с «Ливерпулем»

9. НБА. «Бостон» прервал неудачную серию в игре с «Портлендом», «Финикс» принимает «Оклахому». Остальные результаты – здесь.

10. Хоккеисты «Миннесоты» не надели форму с ЛГБТ-символикой перед игрой с «Калгари». Клуб удалил пост с анонсом радужных джерси.

11. Губернатор Флориды Рон Де Сантис требует у президента США Джо Байдена, чтобы сербского теннисиста Новака Джоковича пустили в страну сыграть на турнире в Майами.

12. Пьяный защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер показывал пенис в баре, трогал девушку за грудь и целовался с ней. Полиция начала расследование.

13. Защитник «Барсы» Рональд Араухо дисквалифицирован на 1 матч за красную в игре с «Валенсией». Таким образом, он сможет сыграть с «Реалом».

15. ESPN оставил Ислама Махачева на первом месте в рейтинге P4P, Джонс – третий.

16. Два горностая выбраны народным голосованием в качестве маскотов Олимпиады-2026. Выбор должны одобрить организаторы.

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