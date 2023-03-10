«Акинфеев ничего не завоевал, непонятно, как он туда вошел. Но все равно поздравляю». Дасаев о рейтинге лучших вратарей от IFFHS
Ринат Дасаев заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ничего не завоевал.
Ранее Акинфеев и Дасаев попали в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS. Голкипер армейцев занял 47-е место, экс-вратарь сборной СССР – 37-е.
«Приятно быть в списке 50 лучших вратарей мира! Не знаю, кто составлял список, но есть и другие вратари, достойные быть в нем, которые выигрывали чемпионаты мира. Например, те же Харальд Шумахер, Нери Пумпидо. Почему их не включили? В список должны входить вратари, которые завоевали титулы.
Кого бы добавил? Нет, из наших никого. Конечно, рад за Игоря Акинфеева, и приятно, что он тоже в этом списке. Но мне непонятно, по каким параметрам он туда вошел – Акинфеев ничего не завоевал.
Тем не менее все равно хочу поздравить Игоря. Молодец! Желаю ему дальнейших успехов. Пускай играет долго, сколько сможет помогать ЦСКА. Пускай дерзает!» – сказал Дасаев, игравший за «Спартак» и «Севилью».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
А вот про бронзу Олимпиады 1980 пишут - ну это более чем сомнительное "достижение"
Вот кто играл на этом мегатурнире
Венесуэла, Замбия, Куба, Чехословакия, Колумбия, Нигерия, Кувейт, Алжир, Сирия, ГДР, Испания, Югославия, Финляндия, Коста-Рика, Ирак
Из западных стран только Испания и Финляндия в виде любителей + соцлагерь + кто угодно в каких угодно составах
И вот СССР, хозяин, выступает первой, подчеркну - первой сборной. Не молодежкой, не до 23 лет, как сейчас или еще что-то. Вся конкуренция по большому счету - это тоже первые сборные ГДР, Чехословакии и Югославии. В итоге 3 место
Но бомбежка знатная)
Так это не дасаев заявил, а карьера Игоря.
Пока его внутренние титулы перичисляете, не забудьте о многолетнем позоре в еврокубках вспомнить, конифеев там уверенно держит первое место по играм в ряд с пропущенными.
Но в защиту этого ресурса можно сказать, что здесь иногда появляется хоть что-то вменяемое и отдаленно напоминающее журналистику: критические материалы в сторону того же FanID, например. Это явление среди находящихся в России СМИ уже почти уникальное.
Если только по литрболу
Что до чемпионств страны, то не нужно сравнивать СССР и Россию. Дасаев выигрывал свои чемпионства, когда в чемпионате играли обладатели Золотых мячей (Блохин и Беланов), а клубы-соперники сами выигрывали еврокубки (ДК и ДТ).
Да и вообще в СССР только Киев и Тбилиси брали еврокубки по разу