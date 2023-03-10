«Акинфеев ничего не завоевал, непонятно, как он туда вошел. Но все равно поздравляю». Дасаев о рейтинге лучших вратарей от IFFHS

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Ринат Дасаев Сборная России по футболу рейтинги Харальд Шумахер Нери Пумпидо IFFHS сборная СССР Футбол

Ринат Дасаев заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ничего не завоевал.

Ранее Акинфеев и Дасаев попали в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии IFFHS. Голкипер армейцев занял 47-е место, экс-вратарь сборной СССР – 37-е.

«Приятно быть в списке 50 лучших вратарей мира! Не знаю, кто составлял список, но есть и другие вратари, достойные быть в нем, которые выигрывали чемпионаты мира. Например, те же Харальд Шумахер, Нери Пумпидо. Почему их не включили? В список должны входить вратари, которые завоевали титулы.

Кого бы добавил? Нет, из наших никого. Конечно, рад за Игоря Акинфеева, и приятно, что он тоже в этом списке. Но мне непонятно, по каким параметрам он туда вошел – Акинфеев ничего не завоевал.

Тем не менее все равно хочу поздравить Игоря. Молодец! Желаю ему дальнейших успехов. Пускай играет долго, сколько сможет помогать ЦСКА. Пускай дерзает!» – сказал Дасаев, игравший за «Спартак» и «Севилью».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

141 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Ответ Александр Родичев
Вопрос знатокам: что завоевал Дасаев?
Корону на голову в 1988 году когда лучшим в Мире признали. Но после этого ничего существенного не добился ни разу. Уехал в Севилью и что-то там звёзд с неба не хватал, играл средне в более чем тогда средней команде.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Тихомиров
Ответ Osodj Djhshs
Ринат Дасаев заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ничего не завоевал. Так это не дасаев заявил, а карьера Игоря. Пока его внутренние титулы перичисляете, не забудьте о многолетнем позоре в еврокубках вспомнить, конифеев там уверенно держит первое место по играм в ряд с пропущенными.
Ну да, Кубка УЕФА ведь не было. Иди проспись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Expert
Ответ oblom
Акинфеев бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, играл в четвертьфинале ЧМ 2018, Дасаев доходил только до 1/8 финала ЧМ 1986. Чемпионств страны у Игоря больше, не его вина, что СССР распался. Кубок УЕФА, рекорд по сухим матчам, более чем на сто сухих игр больше, чем у Дасаева. Не совсем понятно, почему Дасаев считает себя круче.
Если неформально, можно сказать что в Топ-8 (то есть аналоге 1/4) можно сказать сборная СССР в 1982 году была

А вот про бронзу Олимпиады 1980 пишут - ну это более чем сомнительное "достижение"

Вот кто играл на этом мегатурнире

Венесуэла, Замбия, Куба, Чехословакия, Колумбия, Нигерия, Кувейт, Алжир, Сирия, ГДР, Испания, Югославия, Финляндия, Коста-Рика, Ирак

Из западных стран только Испания и Финляндия в виде любителей + соцлагерь + кто угодно в каких угодно составах

И вот СССР, хозяин, выступает первой, подчеркну - первой сборной. Не молодежкой, не до 23 лет, как сейчас или еще что-то. Вся конкуренция по большому счету - это тоже первые сборные ГДР, Чехословакии и Югославии. В итоге 3 место
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Да по-более Дасаева выиграл. Кубок УЕФА, 6 национальных чемпионств и 6 национальных кубков, бронза Евро-2008. У Дасаева 2 национальных чемпионства и серебро Евро. Всё. Ну ещё 1/4 ЧМ можно накинуть, не трофей конечно, но у Дасаева такого нет. Но Дасаев же не будет проверять информацию. У него ж корона на голове - он лучший вратарь Мира 1988 года.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Ivanych
Сабутыльник царя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
Ответ Алексей Мекрюков
Ну как бы пишут так: Серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года. Чемпион СССР 1979, 1987. Включён в список ФИФА 100. Обладатель приза «Лучший вратарь мира».
Из этого списка только серебро Евро реальное достижение. ОИ турнир для любителей, чемпион СССР конечно же круто, но как-то мало, официально лучшим вратарём мира Дасаев в жизни не признавался, это сделала та же шаражка МФФИИС, ФИФА 100 ещё более сомнительная вещь, это лишь частное мнение Пеле. Короче, тоже не прям великая карьера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ErYn
Судя по комментариям, большая часть, как уже давно повелось и остаётся неизменным, читают только заголовок, фразу, выдранную из контекста, тогда как, если прочитать текст полностью, то слова, произнесенные Дасаевым приобретают иное звучание, комплементарное, уважительное и дружелюбное по отношению к Игорю Акинфееву, человек лишь поинтересовался критерием отбора, а разве это действительно нелюбопытно и любые подобные рейтинги нужно воспринимать как истину в последней инстанции? И наконец, если уж включили Акинфеева в список, то почему именно на 47-ой позиции, а не на 46 или 48, как это вообще определяется?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anton Solovyev
Старенький, конечно, дасаев стал, пусть больше не берут у него вью
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktor_SV
Ответ DoDidDone
Скорее всего, контекст был шире, но отредактировали под хайп. Однако тем кто спрашивает "а что выиграл Дасаев?", надо знать, что помимо серебра ЧЕ и проч, ему вручили трофей "лучшему вратарю мира" ФИФА во время игры в Спартаке, а позже он ещё и "поиграл в Европе" (хотя не особо успешно - помешала травма). Советский период - это деградация по сравнению с Российской Империей, но текущая РФ во многом деградация даже по-сравнению с СССР. Современные 20-летние даже не понимают насколько их планка упала.
У Акинфеева достижения позначительнее, чем у Дасаева.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Team_Coach
Не понимаю, как сын Дасаева поступил в РГУФК и успешно его закончил, хотя на занятия не ходил, в команде мастеров не играл, как Павлюченко, Самедов, Бурлак, Камболов и так далее (выпускники РГУФКа), но о явных достижениях Акинфеева промолчал. Как минимум нужно было просто порадоваться, что соотечественник/земляк в таком списке. Не понимаю почему наши так любят своих гасить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shuller18
А Ринат чего завоевал в карьере, 2 трофея? Так у Игоря их двадцать, включая международный, а былой рекорд Дасаева по сухарям Акинфеев превзошел в полтора раза.
Но бомбежка знатная)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михо
Ответ Алмаз Гайнутдинов
Серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года. Чемпион СССР 1979, 1987. Включён в список ФИФА 100. Обладатель приза «Лучший вратарь мира» (1988 год).
То есть у Дасаева 2 титула чемпиона страны, у Игоря 6. Все остальное лирика. И слова Дасаева что Игорь ничего не завоевал выглядят неуместно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
Ринат Дасаев заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ничего не завоевал.
Так это не дасаев заявил, а карьера Игоря.
Пока его внутренние титулы перичисляете, не забудьте о многолетнем позоре в еврокубках вспомнить, конифеев там уверенно держит первое место по играм в ряд с пропущенными.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IStranger
Нужно запретить законодательно журналистам брать интервью у спортсменов старше 60 лет вечером в пятницу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hot Poop
Ответ Владимир Абрамов
Так работает любая желтая пресса. Серьезные материалы для солидных изданий, которые читают солидные люди. Если мы тут и читаем это, то возможно мы этого достойны.
Это вы правы, уже давно заходить на спортс иногда становится похоже на "стыдное удовольствие" (когда сидишь под пивко в интернете и страдаешь фигней, потому что лень занять время чем-то поумнее).
Но в защиту этого ресурса можно сказать, что здесь иногда появляется хоть что-то вменяемое и отдаленно напоминающее журналистику: критические материалы в сторону того же FanID, например. Это явление среди находящихся в России СМИ уже почти уникальное.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Дзюба
Конифея не люблю, но зря так Дасаев. Во-первых нужно уваженительней к коллегам по цеху. А во-вторых как не относись к Сухаряну, но игрок то он не самый паршивый. Может в топ-50 то ему и нечего делать, но в топ-100 мог бы попастт
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Thunder.bull
Ответ Дмитрий9779
Ну и позорище!Акинфеев выиграл кубок УЕФА как минимум
бронза евро больше этого минимума, имхо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dyman
А Дасаев типа "кубок мира" брал?
Если только по литрболу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vadned
Ответ oblom
Акинфеев бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года, играл в четвертьфинале ЧМ 2018, Дасаев доходил только до 1/8 финала ЧМ 1986. Чемпионств страны у Игоря больше, не его вина, что СССР распался. Кубок УЕФА, рекорд по сухим матчам, более чем на сто сухих игр больше, чем у Дасаева. Не совсем понятно, почему Дасаев считает себя круче.
Судя по IFFHS Дасаева считают круче и другие, не только он сам. По максимальным достижениям (второе место на ЧЕ и олимпийская медаль) Дасаев действительно круче.

Что до чемпионств страны, то не нужно сравнивать СССР и Россию. Дасаев выигрывал свои чемпионства, когда в чемпионате играли обладатели Золотых мячей (Блохин и Беланов), а клубы-соперники сами выигрывали еврокубки (ДК и ДТ).
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег BURAN
Акинфеев средний вратарь, но хорошо промоутер поработал( то ногу раскрутил его, то перчатка в нужном месте оказалась, то тайный он, то расрученный). Вот и все.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Когда россиянин так говорит про своего же , что можно ожидать от других 🤦🏻‍♂️
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rascola Victor
Вот кто но Акинфеев мне всегда нравился помню был разговор о его переходе в МЮ ждал это с нетерпением но так и не случилось
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksandr Danilov
Для России ещё не понятно кто болен великий, я бы назвал Игоря. По крайней мере он точно лучший вратарь в истории с 91 года
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruscello
Ответ Pertinax Gandi
А что Дасаев завоевал? Кроме серебра ЧЕ-88 ничего на ум не приходит. Но серебро это не трофей.
В период с 1982 по 1987 он постоянно номинировался на Золотой Мяч от Франс Футбол, а в 1988 году его назвали лучшим вратарем мира и вручили приз по этому поводу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slavick Nemkovsky
Ответ #SharkTeam
Еврокубки каждый год кто-то выигрывает, сейчас их вообще три. Почему Акинфеев в списке с его рекордом лч
Дасаев не взял ни одного
Да и вообще в СССР только Киев и Тбилиси брали еврокубки по разу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий