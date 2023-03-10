заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев ничего не завоевал.

Ранее Акинфеев и Дасаев попали в рейтинг лучших вратарей мира с 1987 года по версии . Голкипер армейцев занял 47-е место, экс-вратарь сборной СССР – 37-е.

«Приятно быть в списке 50 лучших вратарей мира! Не знаю, кто составлял список, но есть и другие вратари, достойные быть в нем, которые выигрывали чемпионаты мира. Например, те же , . Почему их не включили? В список должны входить вратари, которые завоевали титулы.

Кого бы добавил? Нет, из наших никого. Конечно, рад за , и приятно, что он тоже в этом списке. Но мне непонятно, по каким параметрам он туда вошел – Акинфеев ничего не завоевал.

Тем не менее все равно хочу поздравить Игоря. Молодец! Желаю ему дальнейших успехов. Пускай играет долго, сколько сможет помогать ЦСКА. Пускай дерзает!» – сказал Дасаев, игравший за «Спартак» и «Севилью».

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