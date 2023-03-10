Тен Хаг – лучший тренер февраля в АПЛ. «МЮ» набрал 10 очков в 4 матчах месяца

тен Хаг признан лучшим тренером месяца в .

Главный тренер « » получил приз за февраль. За этот месяц команда под его руководством провела 4 матча в рамках чемпионата Англии и набрала 10 очков.

Тен Хаг получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ во второй раз за сезон – до этого ему вручили приз по итогам сентября.

В голосовании за звание лучшего тренера февраля нидерландский специалист опередил главного тренера « » и Марку Силву из «Фулхэма».