Тен Хаг – лучший тренер февраля в АПЛ. «МЮ» набрал 10 очков в 4 матчах месяца
Эрик тен Хаг признан лучшим тренером месяца в АПЛ.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» получил приз за февраль. За этот месяц команда под его руководством провела 4 матча в рамках чемпионата Англии и набрала 10 очков.
Тен Хаг получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ во второй раз за сезон – до этого ему вручили приз по итогам сентября.
В голосовании за звание лучшего тренера февраля нидерландский специалист опередил главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте и Марку Силву из «Фулхэма».
у них остался в марте один матч с Борнмутом
обыграют их и 3 из 3 с разницей от +10 позволят взять награду