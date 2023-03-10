Тен Хаг – лучший тренер февраля в АПЛ. «МЮ» набрал 10 очков в 4 матчах месяца

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Марку Силва Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» получил приз за февраль. За этот месяц команда под его руководством провела 4 матча в рамках чемпионата Англии и набрала 10 очков. 

Тен Хаг получил награду лучшему тренеру месяца в АПЛ во второй раз за сезон – до этого ему вручили приз по итогам сентября. 

В голосовании за звание лучшего тренера февраля нидерландский специалист опередил главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте и Марку Силву из «Фулхэма».

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65 комментариев

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elkipalki
Ответ SSilence
Мостовой, ты что ли?
Жора ипотека, угадал?
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Алекс Ну
После 0:7, его, эта награда, вряд ли порадовала.
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SSilence
Ответ elkipalki
Пожалуй слабейший из лысых шарлатанов. Но награду получил. Время шарлатанов, увы и ах)
Мостовой, ты что ли?
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-1
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Дмитрий Турецкий
Ответ Ман Сити
Получил 7-0 от средняка, тренер месяца))
читать научись голубая мешковина🤦‍♂️
+1
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justbored
Англичане известные мастера сарказма. Порадовал всех, чего уж.
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JBa
Ответ Aibek Zhaparov
Посмотрим выиграет ли твой физрук из Порта такую награду за 7-0 в марте😉 Что-то мне подсказывает, что нет - не выиграет)
человек прокомментировал без всякого сарказма. зачем отвечать такой вонью??
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rooney1990
👏👏👏
+1
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Игорь Климов
Объективное признание - Тен Хаг лучший тренер февраля в АПЛ.
+1
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Iuasanotu
Лучший физрук пригородной школы
+2
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lyublyu Costornaya
просто севенАп
+4
-1
+3
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Дамир Докшукин
Ответ Ман Сити
Получил 7-0 от средняка, тренер месяца))
Твой комментарий полностью охарактеризовывает весь интеллект глориков нефтяного мешка. Для таких как ты, поясню: Тен Хаг получил этот приз по итогам ФЕВРАЛЯ, а Ливерпуль и МЮ играли в МАРТЕ. Надеюсь, понял?
+12
-1
+11
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U. M. A. Muhammad
7Хаг заслужил
+1
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Dm Kznts
Ответ ZamoRano
Ребят, знаете почему 7хаг отключил будильник на 8 утра?🤣🤣🤣👍
ну и расскажи нам, зяма
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Пинающий Достоинства
Тен Хаг своей суровостью САФа вчера напомнил, круто, такой манкам зажравшимся шеф и нужен был
0
-3
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Dm Kznts
Ответ Stereophonics89
возьмёт у них остался в марте один матч с Борнмутом обыграют их и 3 из 3 с разницей от +10 позволят взять награду
а почему у них так мало матчей за март?
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-1
-1
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Artem Ayrapetyan
Ответ Ман Сити
Получил 7-0 от средняка, тренер месяца))
это был март
+2
0
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elkipalki
Пожалуй слабейший из лысых шарлатанов. Но награду получил. Время шарлатанов, увы и ах)
0
-2
-2
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Ман Сити
Получил 7-0 от средняка, тренер месяца))
+1
-6
-5
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Алексей Венедиктов
Ахаха, зачетный троллинг😂
0
-3
-3
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ZamoRano
Ребят, знаете почему 7хаг отключил будильник на 8 утра?🤣🤣🤣👍
+3
-4
-1
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Совесть Черданцева
Ответ DolJun
а 7 хаг - марта)
А Поттер, походу, никогда
+4
-1
+3
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Stereophonics89
Ответ Aibek Zhaparov
Посмотрим выиграет ли твой физрук из Порта такую награду за 7-0 в марте😉 Что-то мне подсказывает, что нет - не выиграет)
возьмёт
у них остался в марте один матч с Борнмутом
обыграют их и 3 из 3 с разницей от +10 позволят взять награду
+2
-1
+1
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Analjinn
Понятно конечно что за февраль, но всё равно ор выше гор, 007.
+3
-4
-1
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banchik1
Ответ ZamoRano
Комментарий удален модератором
"дырявит" - как говаривал один классик спорца.
+3
-3
0
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AA MM
Ответ v.belorussky
7 Хаг уже.
Пощади, бог юмора.
+2
-3
-1
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