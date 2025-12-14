  • Спортс
12

Губерниев назвал Талалаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ: «Тут все понятно. Просто лучший»

Губерниев назвал Талалаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ.

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев назвал Андрея Талалаева лучшим тренером в первой части сезона в Мир РПЛ.

«Балтика» под руководством Талалаева набрал 35 очков и идет на 5-м месте.

«Лучший тренер – Талалаев. Тут все понятно, даже очаровываться не надо. Он просто лучший», – сказал Губерниев.

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
