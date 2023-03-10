⚡️Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям
Российские фехтовальщики допущены на международные старты.
Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой, сообщает Inside the Games.
Решение о допуске России и Беларуси было принято на сегодняшнем внеочередном конгрессе FIE, который проходил в онлайн-режиме.
Решение было принято 89 голосами «за», против было 46 голосов.
Спортсмены из России и Беларуси были отстранены от соревнований FIE с марта прошлого года из-за ситуации на Украине в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
p/s
кстати Федерация фехтования РФ единственная федерация выступившая открыто и не поддержавшая войну в Украине