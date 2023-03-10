Российские фехтовальщики допущены на международные старты.

Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой, сообщает Inside the Games.

Решение о допуске России и Беларуси было принято на сегодняшнем внеочередном конгрессе FIE, который проходил в онлайн-режиме.

Решение было принято 89 голосами «за», против было 46 голосов.

Спортсмены из России и Беларуси были отстранены от соревнований FIE с марта прошлого года из-за ситуации на Украине в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета ( ).