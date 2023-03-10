⚡️Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Теги МОК сборная России сборная России жен FIE Политика Фехтование

Российские фехтовальщики допущены на международные старты.

Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой, сообщает Inside the Games. 

Решение о допуске России и Беларуси было принято на сегодняшнем внеочередном конгрессе FIE, который проходил в онлайн-режиме.

Решение было принято 89 голосами «за», против было 46 голосов. 

Спортсмены из России и Беларуси были отстранены от соревнований FIE с марта прошлого года из-за ситуации на Украине в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). 

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Viks
Похоже на самоубийство международной федерации фехтования.
А ХА ХА. 89 за! А ХА ХА
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Edberg
И с кем будем соревноваться? Западные сборные просто не выйдут с нами соревноваться, ну может быть венгры из европы. А так только китайцы, африканцы и еще какие нибудь кубинцы. И то не факт
Я же сказал-никто не откажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Это приятно, но не превратится ли это в цирк из-за огромного количества бойкотов, если такие будут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
Ответ radio_weiss
А чему вообще удивляться? У нас есть две федерации с условно россиянами во главе. Бокс - Кремлёв, фехтование - Усманов. Вот и ответ.
это не так и дело не в россиянах во главе, влияние велико в большинстве федераций, просто все бояться сделать первый шаг,
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Edberg
Как в любительском боксе? Там десятки ведущих западных стран бойкотируют участие на ЧМ в Ташкенте. Также и тут будет, будут альтернативные соревнования под эгидой МОК, которые и будет отбором на Олимпиаду. Но до этого просто не дойдёт, международная федерация просто отменит допуск российских спортсменов, вот увидите!
А ХА ХА. Десятки "ведущих западных" стран!? А ХА ХА. После этого можно не читать, а угорать над тобой! А ХА ХА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Melnikov1968
Вид интересный, но его не показывают на нашем ТВ, большинство не сможет отличить саблю от рапиры, а шпагу от сабли. Здесь главное повопить, что запад прогнулся. Остальное вторично.
Насколько помню всегда ЧМ показывали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Edberg
Как в любительском боксе? Там десятки ведущих западных стран бойкотируют участие на ЧМ в Ташкенте. Также и тут будет, будут альтернативные соревнования под эгидой МОК, которые и будет отбором на Олимпиаду. Но до этого просто не дойдёт, международная федерация просто отменит допуск российских спортсменов, вот увидите!
А вот это посмотрим, интересный прецедент. В боксе 100500 федераций альтернативных, поэтому так можно, а а фехтовании одна
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Главное чтоб из-за бойкотов это не превратилось в фарс, вряд ли в FIE за это будут наказывать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivanzhu90
А почему и кто, на российском сайте минусует комментарии, где радуются допуску российских! спортсменов до соревнований?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
radio_weiss
А чему вообще удивляться? У нас есть две федерации с условно россиянами во главе. Бокс - Кремлёв, фехтование - Усманов. Вот и ответ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Ответ Алекс Я
Один из самых интересных.много дисциплин,командные соревнования
Вид интересный, но его не показывают на нашем ТВ, большинство не сможет отличить саблю от рапиры, а шпагу от сабли. Здесь главное повопить, что запад прогнулся. Остальное вторично.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edberg
Ответ Алекс Я
Никто не откажется.это только пугалки были.
И с кем будем соревноваться? Западные сборные просто не выйдут с нами соревноваться, ну может быть венгры из европы. А так только китайцы, африканцы и еще какие нибудь кубинцы. И то не факт
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Vasnechov
Ещё ожидается стрельба. Стрельба, бокс, шахматы и фехтование, все 4 федерации, которые полностью на российском финансировании.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Похоже на самоубийство международной федерации фехтования.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
And-Rover
Пока это всё на словах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Power
Ответ NRNG
Неграмотно.
Но ожидаемо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edberg
Ответ ДМ-1чемпион
А это значит дисквалификации и лишение на годы выступать! "Назло маме отморожу уши"! А ХА ХА
Как в любительском боксе? Там десятки ведущих западных стран бойкотируют участие на ЧМ в Ташкенте. Также и тут будет, будут альтернативные соревнования под эгидой МОК, которые и будет отбором на Олимпиаду. Но до этого просто не дойдёт, международная федерация просто отменит допуск российских спортсменов, вот увидите!
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Edberg
Ничего не тронулся, сейчас массово начнут отказываться от участия в соревнованиях западные спортсмены и решение будет аннулировано. Как это и было год назад. Скриньте!:))
Никто не откажется.это только пугалки были.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ Melnikov1968
Понятно. Спорт, который вспоминают только на ОИ.
Один из самых интересных.много дисциплин,командные соревнования
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
генгбенг
Ольга Харлан лицо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrbIS
судя по странам ЗА и Против, я бы сказал что на ЧЕ нам делать нечего...вся Европа против, за голосовали Азия, Латинская Америка и Африка,
p/s
кстати Федерация фехтования РФ единственная федерация выступившая открыто и не поддержавшая войну в Украине
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Гугла
зрада
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Edberg
Ответ IrbIS
У России только два союзника Усманов и Дерипаска
Усманов и Умар Кремлев скорее:)
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
алексей любовь
Решить-то решила, да хто ей дасть😆
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДМ-1чемпион
Ответ Edberg
Ничего не тронулся, сейчас массово начнут отказываться от участия в соревнованиях западные спортсмены и решение будет аннулировано. Как это и было год назад. Скриньте!:))
А это значит дисквалификации и лишение на годы выступать! "Назло маме отморожу уши"! А ХА ХА
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий