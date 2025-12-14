Гончаренко возглавит сборную Беларуси. Контракт – до декабря 2027-го, зарплата – 20 тысяч евро в месяц
Виктор Гончаренко возглавит сборную Беларуси.
Виктор Гончаренко возглавит сборную Беларуси.
Об этом сообщают «Чемпионат» и инсайдер Иван Карпов.
48-летний тренер, по данным Карпова, подпишет контракт до декабря 2027 года с зарплатой 20 тысяч евро в месяц.
В тренерский штаб войдет Александр Ермакович, который ради работы с Гончаренко отказался от должности главного тренера в брестском «Динамо».
Последним местом работы Гончаренко был «Пари НН», который он тренировал с октября 2024 года по июнь 2025-го. Под его руководством команда провел 22 матча, 6 раз победила, 4 раза сыграла вничью и 12 раз проиграла.
