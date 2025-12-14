  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гончаренко возглавит сборную Беларуси. Контракт – до декабря 2027-го, зарплата – 20 тысяч евро в месяц
35

Гончаренко возглавит сборную Беларуси. Контракт – до декабря 2027-го, зарплата – 20 тысяч евро в месяц

Виктор Гончаренко возглавит сборную Беларуси.

Об этом сообщают «Чемпионат» и инсайдер Иван Карпов.

48-летний тренер, по данным Карпова, подпишет контракт до декабря 2027 года с зарплатой 20 тысяч евро в месяц.

В тренерский штаб войдет Александр Ермакович, который ради работы с Гончаренко отказался от должности главного тренера в брестском «Динамо».

Последним местом работы Гончаренко был «Пари НН», который он тренировал с октября 2024 года по июнь 2025-го. Под его руководством команда провел 22 матча, 6 раз победила, 4 раза сыграла вничью и 12 раз проиграла.

Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoВиктор Гончаренко
logoсборная Беларуси по футболу
деньги
logoАлександр Ермакович
Иван Карпов
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
