Гончаренко возглавит сборную Беларуси. Контракт – до декабря 2027-го, зарплата – 20 тысяч евро в месяц

Виктор Гончаренко возглавит сборную Беларуси.

Об этом сообщают «Чемпионат» и инсайдер Иван Карпов .

48-летний тренер, по данным Карпова, подпишет контракт до декабря 2027 года с зарплатой 20 тысяч евро в месяц.

В тренерский штаб войдет Александр Ермакович , который ради работы с Гончаренко отказался от должности главного тренера в брестском «Динамо».

Последним местом работы Гончаренко был «Пари НН », который он тренировал с октября 2024 года по июнь 2025-го. Под его руководством команда провел 22 матча, 6 раз победила, 4 раза сыграла вничью и 12 раз проиграла.