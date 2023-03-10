Болельщик « », бросивший банан в хавбека « » Вендела, задержан.

В гостевом матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены.

Сегодня управление МВД России по Ульяновской области сообщило о задержании нарушителя. Им оказался житель Ульяновска 2004 года рождения.

Сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд.

«В стадном чувстве я видел, что бросали на поле снежки болельщики «Зенита», и я тоже на эмоциях бросил посторонний предмет, им оказался банан.

Сожалею. Я в тот момент поступил неправильно, на эмоциях», – сказал болельщик.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас