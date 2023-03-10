Задержан фанат, бросивший банан в Вендела: «Сожалею. Поступил неправильно, в стадном чувстве»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России происшествия болельщики Волга Ульяновск Вендел дискриминация Футбол

Болельщик «Волги», бросивший банан в хавбека «Зенита» Вендела, задержан.

В гостевом матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России фанат бросил с трибуны банан в бразильского игрока в момент замены.

Сегодня управление МВД России по Ульяновской области сообщило о задержании нарушителя. Им оказался житель Ульяновска 2004 года рождения.

Сотрудниками полиции составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд.

«В стадном чувстве я видел, что бросали на поле снежки болельщики «Зенита», и я тоже на эмоциях бросил посторонний предмет, им оказался банан.

Сожалею. Я в тот момент поступил неправильно, на эмоциях», – сказал болельщик.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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76 комментариев

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Adeen
Ответ Валерий Анташов
Бананы нынче дорогие, видать, богатенький буратино, вот пускай штраф клуба и оплачивает. ) Не верю в его версию.
Бананы всегда были дешёвые. Дешевле многих овощей.
Но стоило только какому-то мозгу пожаловаться Путину на Прямой линии, мол, почему бананы дешевле картошки – цены сразу поправили :/
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sergspartak
Ответ HCSibir1989
Как это они его нашли без Fan ID?
у нас полиция просто хорошо работает, но с фанайди будет еще круче
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salas
Ответ Александр Зубков
Все снежки лепили, а он слепил банан. Художник. Так видет.
У него по Фрейду(никаких посторонних мыслей): иногда банан- это просто банан!
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Антон Абызов
болельщики Зеленского и Навального, откуда свет берется?
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TOMSK
Ждем, когда будет задержан "фанат", метнувший ракету по жилому дому!
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Michael Boldyrev
Как? Как они это сделали? Без FAN ID можно найти и наказать?! Это что-то новенькое.
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Дмитрий Башлыков
Странно, я на эмоциях могу картошку кинуть... или гаечный ключ... или кирпич... Но банан??? Помню как я впервые попробовал банан. На Новый Год, мне лет пять или шесть было, в середине 60-х, получил подарок, тогда такие всем детям раздавали - куча конфет, шоколадка-медалька, пара мандарин и какая-то странная жёлтая штука. Я всё съел, а штуку спрятал в ящик с игрушками. Но моя старшая сестра сказала, что это банан и его надо съесть, иначе он почернеет и испортится. Поделили пополам и съели. Да, с тех пор я на такие разводы не ведусь. Хрен вам, а не бананы.
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андрэ
в стадном чувстве ... ну это потому что нет фануйди я так понимаю, так бы конечно единоличное чувство было
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Павел Орлов
малолетка чертов, стопудов возомнил себя великим околоправым кэшлс
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Tahir Turk
Нашли без фан айди, попрошу заметить
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Максим Черкашин
Ответ cosmosfactory
обычная ситуация, у меня тоже всегда под рукой банан есть
Я без банана, из дома не выхожу.🍌😎
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Adeen
Ответ Artmann
*видит
А он видет!
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Reigher
Прикинулся дурачком.
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HCSibir1989
Как это они его нашли без Fan ID?
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marchellinos
На стадион без банана не хожу?😂😂😂😂😂😂🤡
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Мерседес-Бендзь
Вот видите!!! Работает фанайди!!! Нашли хулигана.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ cosmosfactory
обычная ситуация, у меня тоже всегда под рукой банан есть
Да и киви тоже всегда под рукой🌚
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SegaYasch
Ответ _FoX-
На секундочку бананы богаты витаминами А, В6, С, Е и К и считаются хорошим источником кальция, фосфора, магния, калия и натрия. Так что может у него дефицит всех этих витаминов и минералов, и поэтому он носит с собой бананы всегда. Тут, как сказал Володька "надо разобраться":)
Действительно, может он вообще Семаку углеводов хотел подкинуть)) Вендел просто не вовремя мимо проходил))
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Artmann
Ответ Dmitriy
Во все!
Так держать!)
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Maxximus
Соплежуй
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Dmitriy
Ответ Artmann
*вовсе
Во все!
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Artmann
Ответ Ar Monohrom
герой всей России по мнению людей которые не навидят зенит из-за того что их спонсор газпром
*ненавидят
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bengalsckyzh
А чего он не на фронте то??? В 19 то лет??? Самый призывной возраст, чтобы всех врагов мочить и не бананами, а с калашникова или с печенега.
+2
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AndreyEN
ха-ха, а где те додики, которые печатали, что нельзя оскорблять целый город из-за одного человека?))) ответ сам он дал - стадо!!!
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Artmann
Ответ Dmitriy
Оказывается fan id и не нужен во все
*вовсе
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