10

Сака о победе на 94-й минуте над «Вулверхэмптоном»: «Потрясающее чувство. Это показывает характер «Арсенала»

Сака о победе на 94-й минуте над «Вулвс»: Это показывает характер «Арсенала».

Вингер «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (2:1) с голом на 94-й минуте.

«Честно говоря, это было потрясающее чувство. Я не знал, почему Габи не праздновал. Думал, он забил, но, по-моему, это был автогол.

Тем не менее, это было потрясающее чувство – выиграть в последнюю минуту. В этом сезоне мы несколько раз пропускали в последнюю минуту, так что приятно, что мы оказались на другой стороне.

Это показывает наш характер и то, что мы не сдаемся до самого конца. Конечно, я доволен тремя очками, но немного разочарован тем, как мы играли, и тем, что мы едва не упустили очки. Этого все же не произошло, так что давайте заберем очки и будем двигаться дальше», – сказал Сака.

Источник: сайт «Арсенала»
