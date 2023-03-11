Молдавский проиграл Васселлу нокаутом на Bellator 292

На Bellator 292 состоялся бой между Валентином Молдавским и Линтоном Васселлом. Молдавский проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

В 2019 году Молдавский победил Васселла единогласным решением судей.

Молдавский дебютировал в Bellator в 2017 году и после этого выиграл шесть боев подряд. В январе-2022 он впервые проиграл – Райану Бейдеру за титул чемпиона в тяжелом весе.

Райан Бейдер: «Кто второй сильнейший тяжеловес Bellator? Наверное, Валентин Молдавский»