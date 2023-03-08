«Челси» прошел «Боруссию» в ЛЧ, Тутберидзе не приехала на вручение ордена, Тикнизян выбрал сборную Армении, в РПЛ не хватает судей, СКА снова проиграл Минску и другие новости

1. «Челси» оформил камбэк в противостоянии с «Боруссией» в Лиге чемпионов, дома одержав победу (2:0) после поражения в первой игре. Решающий гол на счету Хавертца, который реализовал пенальти – правда, только со второй попытки. Поттер стал вторым английским тренером, выигравшим пять матчей в ЛЧ за сезон, Мудрик вновь провел всю игру в запасе.

Вторым четвертьфиналистом стала «Бенфика», уверенно убравшая «Брюгге» во втором матче (5:1). Гонсалу Рамуш продолжает разрывать и после ЧМ.

2. Этери Тутберидзе не приехала на вручение ордена Александра Невского. Тренер объяснила это тем, что заболела.

3. Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян решил выступать за сборную Армении, а не России.

4. На 19-й тур РПЛ не хватает судей: ряд арбитров отстранены, еще у нескольких проблемы со здоровьем.

Глава судей РФС Павел Каманцев тем временем признал, что Виталий Мешков раньше времени свистнул в эпизоде с отмененным голом «Спартака» «Уралу», но ошибку объяснил «пределом человеческих возможностей», а не плохой подготовкой рефери.

5. Минское «Динамо» одержало волевую победу над СКА и сравняло счет в серии Кубка Гагарина (4:2, 2-2). Дважды в серии плей-офф минчане не побеждали 12 лет, а для Питера это всего второй случай за те же 12 лет с двумя поражениями в 1-м раунде. Ротенберг, несмотря на поражение, после игры поздравил корреспондентку букетом тюльпанов.

«Нефтехимик» сравнял счет в серии с «Ак Барсом», отыгравшись с 0:2 по ходу матча (4:2, 2-2). Остальные результаты – здесь.

6. Елена Вяльбе заявила, что не отпустит российских лыжников в другие сборные, если появятся желающие уехать. Также глава Федерации лыжных гонок России назвала препараты от астмы «легализованным допингом».

7. НХЛ. «Питтсбург» вырвал победу у «Коламбуса» (5:4 ОТ после 0:4), Малкин сделал ассистентский хет-трик. «Флорида» обыграла «Вегас», Бобровский отразил 31 бросок из 32 и одержал 20-ю победу в сезоне. «Тампа» справилась с «Филадельфией», Кучеров набрал 3 (2+1) очка. Все результаты дня – здесь.

8. Joma в ответ на запрос УАФ заявила, что не имеет отношения к разработке формы «Зенита». Также ассоциация изучает дела Иванисени, Мампасси, Кулакова и других украинцев, продолжающих выступать в российских клубах.

9. Инсайд из Испании: Карло Анчелотти могут уволить, даже если у «Реала» будут трофеи. Одна из причин – ухудшение атмосферы в раздевалке.

10. НБА. 40 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Оклахомой» и другие результаты.

11. Папуа – Новая Гвинея была единственной страной, голосовавшей против вступления России в Азиатскую федерацию шахмат.

12. Виталий Милонов, говоря о планах отменить Fan ID, объяснил свое стремление желанием «объединить нацию». Однако помощник Владимира Путина Игорь Левитин заявил, что система функционирует нормально.

13. «Реал» считает, что судьи относятся к «Барсе» мягче. Из-за решений ВАР «Мадрид» недобрал 4 очка в этом сезоне.

Цитаты дня

Ари: «Fan ID – хороший, умный закон. Контроль фанатов – это супер. Поддерживаю решение государства»

Кормишин о Турции: «Люди там каждый вечер сидят в кафе, расслабляются, общаются. Там живут, у нас – выживают. Контраст с Россией бешеный»

Тренер Родионенко: «Отстранение Винер законно. В спорте есть закон, что надо уметь проигрывать»

Егоров о «Лужниках»: «Тратя миллиарды на Fan ID, кто-то задумался, что для футбола важнее, чтобы на главном стадионе страны можно было в него играть?»

Мостовой о Слуцком: «В нашем футболе он никто, даже мяч не видел никогда, пожонглировать не сможет. Книжек начитались, а потом разбираются, смешно смотреть. Зато Мостового все критикуют»

Уткин о словах Ари про Fan ID: «Этот упырь в жизни не ходил на РПЛ по билету. Как он может судить? Чистый замполит, рот закрыл – рабочее место убрано»