Кубок Гагарина. «Авангард» против «Сибири», «Динамо» в гостях у «Торпедо», ЦСКА сыграет с «Северсталью»
ЦСКА примет «Северсталь» в 5-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Авангард» попытается закрыть серию с «Сибирью», «Автомобилист» сыграет с «Металлургом», «Торпедо» – с московским «Динамо».
1-й раунд
- Дата проведения
- 10 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Счет в серии – 3-1
- Дата проведения
- 10 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 10 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Счет в серии – 2-2
- Дата проведения
- 10 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Счет в серии – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Поздно пить боржоми 🍵
Ястребы, дело за вами.
Победы Омской команде!!!
, ММГ - Авто классной игры)