Кубок Гагарина. «Авангард» против «Сибири», «Динамо» в гостях у «Торпедо», ЦСКА сыграет с «Северсталью»

Теги Авангард Металлург Мг Сибирь ЦСКА Северсталь Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Кубок Гагарина Динамо Хоккей

ЦСКА примет «Северсталь» в 5-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Авангард» попытается закрыть серию с «Сибирью», «Автомобилист» сыграет с «Металлургом», «Торпедо» – с московским «Динамо».

Кубок Гагарина

1-й раунд

Авангард – Сибирь
Дата проведения
10 марта, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 3-1

Автомобилист – Металлург Мг
Дата проведения
10 марта, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-2

ЦСКА – Северсталь
Дата проведения
10 марта, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-2

Торпедо – Динамо Москва
Дата проведения
10 марта, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Федоров
Ответ Mi4eL
Ну и в вечернем слоте будем переживать за Торпедо! Красивая история и команда! Красивый хоккей !Удачи Торпедо!!!
Какой слот? Хорош дискредитировать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dundee
Тяжёлый и интересный матч будет. Командам без травм. Торпедо вперёд 👊🔥
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гражданин, товарищ, барин.
За Авто, за победу. 5-й матч всегда хороший. 5 и в Африке там V.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раменки за Динамо
Скучно сегодня никому не будет, днём буду Екб и Нижний пролетать, турбулентность в полёте гарантирована, как и во всех играх.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Славонычч
Динамо упустило свой шанс дома .Увы
Поздно пить боржоми 🍵
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
видно как Сибирь мучается и хочет в отпуск.
Ястребы, дело за вами.
Победы Омской команде!!!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lahtenpohia
Ответ Xell
Металлург в утиль!
Вот это я понимаю фанат своей команды
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bars1998
Сибирь, Северсталь, Торпедо побед
, ММГ - Авто классной игры)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
Ну и в вечернем слоте будем переживать за Торпедо! Красивая история и команда! Красивый хоккей !Удачи Торпедо!!!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист. Большинство людей всегда, любят пятницу всегда. P.S. Взять счёт серии 3 : 2. Удачи, счастья и добра ♥ :)!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ser7777
Торпедо удачи и без травм! Ну а мы сегодня в Нагорном поддержим, как всегда!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Динамо -Торпедо предвещает невероятную рубку . Надеюсь, в Динамо сделали выводы по предыдущей игре и будет строже в обороне и выиграет матч в Нижнем , хотя сделать это будет чрезвычайно сложно . Болельщики будут гнать Торпедо вперед . . И , конечно , Сибирь , должна брать победу !
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Металлург в утиль!
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
За Авто!!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Торпедо победы!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
Авангард победы и завершения серии !!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий