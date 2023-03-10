Кубок Гагарина. «Авангард» против «Сибири», «Динамо» в гостях у «Торпедо», ЦСКА сыграет с «Северсталью»

примет « » в 5-м матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

« » попытается закрыть серию с «Сибирью», « » сыграет с « », « » – с московским « ».

1-й раунд

Счет в серии – 3-1

Счет в серии – 2-2

Счет в серии – 2-2

Счет в серии – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина