Глава Крыма об игре местных клубов в РПЛ: «Уровень санкций к спорту такой, что нам уже терять нечего. Двигаемся в этом направлении, спасибо Матыцину»

Теги премьер-лига Россия Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Сергей Аксенов чемпионат Крыма Р-Спорт Футбол

Глава Крыма высказался о возможности выступления клубов с полуострова в Мир РПЛ

«Я вижу и знаю, что мы в этом направлении двигаемся. Здесь спасибо Олегу Васильевичу Матыцину (министру спорта РФ – Sports.ru).

Я думаю, что мы найдем общий язык со всеми без исключения. Тем более, что уровень санкций в отношении спорта такой, что нам уже терять нечего, на мой взгляд», – сказал Сергей Аксенов.

Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах летом в случае прохождения лицензирования. Решение принято на уровне вице-премьера Чернышенко

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29 комментариев

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laudrup
Ответ KMR
У меня только один вопрос к Гоблину - кого воспитали крымские клубы за 8 лет спокойной жизни? Ну вот одна фамилия кем заинтересовались в РПЛ?
Из чемпионата области попасть в РПЛ так просто?
Думаю, что это удалось вообще единицам. Писарский смог и на мой взгляд, это огромное достижение.
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Злодей Спб
Я бы повременил с принятием крымских клубов в РПЛ по чисто логистическим причинам - в регионе закрыты аэропорты. Для клубов выезды в этот регион сложнее и дольше по времени, чем даже на игры со СКА Хабаровск.

Ростов и Краснодар пока в Лиге, хотя и сами мучаются с логистикой, но дополнительных "проблемных" выездов добавлять в календарь РПЛ не надо.
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Pigmalion
Ответ KMR
Судя по его стате - сомнительное приобретение
Основной игрок второй команды чемпионата же. Кто тебе нужен? Месси?
+1
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Злобный Конь
Ответ Albert Rrahmani
Клубы из Крыма спокойно участвовали в высшем украинском дивизионе, а Таврия даже несколько раз участвовала в еврокубках. Что им не нравилось? Надоела спокойная мирная жизнь?
"Таврия" вроде вообще первый чемпион Украины 1992 года.
+2
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Злобный Конь
А пришли бы солдаты Наты - пришлось бы крымским клубам играть в MLS? 🤣
+3
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Thomas Schaaf
Недостаточно дотаций в Крым, надо еще и в футбольный клуб оттуда гос. деньги вливать
+3
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KMR
Ответ Pigmalion
Он до 25 лет играл в Крыму, кто его воспитал вполне очевидно. А Хлусевич?
Судя по его стате - сомнительное приобретение
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-Ancient-
Одним из первых небось будешь,кто через Керчь в панике поплывёт))
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Pigmalion
Ответ KMR
ему уже 27. Кто его воспитал - огромный вопрос
Он до 25 лет играл в Крыму, кто его воспитал вполне очевидно.
А Хлусевич?
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Лучше б молчал
Да-да, все прямо сидят и мечтают катать своих драгоценных малкомов по трое суток на поезде, с неиллюзорным риском незапланированной остановки на мосту.
+6
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андрэ
а он причем, за санкции другого человека надо благодарить
+1
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Albert Rrahmani
Клубы из Крыма спокойно участвовали в высшем украинском дивизионе, а Таврия даже несколько раз участвовала в еврокубках. Что им не нравилось? Надоела спокойная мирная жизнь?
+9
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Классный руководитель
из вью понятно одно, что язык там где надо
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KMR
Ответ Pigmalion
Писарский Хлусевич
ему уже 27. Кто его воспитал - огромный вопрос
+11
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Vlad Hamzja
Ответ Wasilij Petrow
Чем хуже, тем лучше?
Сгорел сарай-гори и хата !
+1
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Pigmalion
Ответ KMR
У меня только один вопрос к Гоблину - кого воспитали крымские клубы за 8 лет спокойной жизни? Ну вот одна фамилия кем заинтересовались в РПЛ?
Писарский
Хлусевич
+1
-5
-4
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KMR
У меня только один вопрос к Гоблину - кого воспитали крымские клубы за 8 лет спокойной жизни? Ну вот одна фамилия кем заинтересовались в РПЛ?
+7
-4
+3
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London.is.blue
Россия всю свою историю загоняет себя в ситуации, где нужно выстоять/выжить/терять уже нечего/держите меня семеро.

Почему нельзя просто спокойно пожить хотя бы лет 50🤔
+33
-2
+31
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Rio de Janeiro
Сейчас вообще эти темы не надо поднимать.Для людей в Крыму все 9 лет в России футбол это даже не десятая тема, которая никак не влияет на их жизнь.В ближайшей перспективе нужно смириться что на полуострове большого футбола не будет.Ну а в будущем появится окно возможностей.После Путина единственный шанс Украины вернуть большинство своих территорий это признать Крым частью РФ.Это будет главным принципиальным условием любой российской власти для компромиссного мира и ухода с остальной территории.После его признание проблема снимется сама собой.Других вариантов полноправной интеграции в РПЛ не вижу
0
-7
-7
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Харламов Никита
ради ПОПУЛИСТА целый вид спорта похоронить - СТРАТЕГИЯ ☝️🤦🏼‍♂️
+3
-1
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Wiley Fox
А почему колхозный футбол Крыма наметился на РПЛ?
+2
-1
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Wasilij Petrow
Чем хуже, тем лучше?
+5
-2
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San9
Ответ equipe
"Я думаю, что мы найдем общий язык со всеми без исключения" скоро с ВСУ будешь общий язык искать
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+2
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URALETC
Наконец то этот позор закончится!
+1
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-6
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Барсик Юрана
Не понимаю я этих предателей
+6
-3
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