Глава Крыма об игре местных клубов в РПЛ: «Уровень санкций к спорту такой, что нам уже терять нечего. Двигаемся в этом направлении, спасибо Матыцину»

Глава Крыма высказался о возможности выступления клубов с полуострова в Мир .

«Я вижу и знаю, что мы в этом направлении двигаемся. Здесь спасибо Олегу Васильевичу Матыцину (министру спорта РФ – Sports.ru).

Я думаю, что мы найдем общий язык со всеми без исключения. Тем более, что уровень санкций в отношении спорта такой, что нам уже терять нечего, на мой взгляд», – сказал Сергей Аксенов.

Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах летом в случае прохождения лицензирования. Решение принято на уровне вице-премьера Чернышенко