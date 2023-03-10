Глава Крыма об игре местных клубов в РПЛ: «Уровень санкций к спорту такой, что нам уже терять нечего. Двигаемся в этом направлении, спасибо Матыцину»
Глава Крыма высказался о возможности выступления клубов с полуострова в Мир РПЛ.
«Я вижу и знаю, что мы в этом направлении двигаемся. Здесь спасибо Олегу Васильевичу Матыцину (министру спорта РФ – Sports.ru).
Я думаю, что мы найдем общий язык со всеми без исключения. Тем более, что уровень санкций в отношении спорта такой, что нам уже терять нечего, на мой взгляд», – сказал Сергей Аксенов.
Крымские клубы начнут выступать в российских турнирах летом в случае прохождения лицензирования. Решение принято на уровне вице-премьера Чернышенко
Думаю, что это удалось вообще единицам. Писарский смог и на мой взгляд, это огромное достижение.
Ростов и Краснодар пока в Лиге, хотя и сами мучаются с логистикой, но дополнительных "проблемных" выездов добавлять в календарь РПЛ не надо.
А Хлусевич?
Хлусевич
Почему нельзя просто спокойно пожить хотя бы лет 50🤔