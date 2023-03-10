«Сучка». Петр Ян толкнул Мераба Двалишвили на дуэли взглядов в ответ на оскорбление

Перед UFC Fight Night 221 состоялась церемония взвешивания.

Главное событие – бой Петра Яна и Мераба Двалишвили, который пройдет в ночь на 12 марта. После взвешивания состоялась дуэль взглядов.

Ян толкнул Двалишвили, отреагировав на показанный ему жест. По информации журналиста Алекса Беунина, Двалишвили назвал соперника сучкой.

После этого Ян ушел со сцены, а Двалишвили пытался его догнать.

Сколько Петр Ян заработает за бой против Мераба Двалишвили

Петр Ян – переоценен?