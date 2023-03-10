«Сучка». Петр Ян толкнул Мераба Двалишвили на дуэли взглядов в ответ на оскорбление

Теги UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили UFC Fight Night Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Перед UFC Fight Night 221 состоялась церемония взвешивания.

Главное событие – бой Петра Яна и Мераба Двалишвили, который пройдет в ночь на 12 марта. После взвешивания состоялась дуэль взглядов.

Ян толкнул Двалишвили, отреагировав на показанный ему жест. По информации журналиста Алекса Беунина, Двалишвили назвал соперника сучкой.

После этого Ян ушел со сцены, а Двалишвили пытался его догнать.

Сколько Петр Ян заработает за бой против Мераба Двалишвили

Петр Ян – переоценен?

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4 комментария

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Emil Khasanov
Ох зря он его разозлил, походу Ян его все пять раундов будет мучать)
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Ермолов генерал
Ответ Ilya Pronyashin
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Кто-то на тебе произвёл вышеописанное и ты выжил?)
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Ilya Pronyashin
Ответ Ермолов генерал
Красава. Надо было Петру продолжить. Ткнуть пальцами в глаза, ударить в пах, ещё раз ударить в пах, потом попрыгать на затылке бедолаги
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Ермолов генерал
Красава. Надо было Петру продолжить. Ткнуть пальцами в глаза, ударить в пах, ещё раз ударить в пах, потом попрыгать на затылке бедолаги
0
-1
-1
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gosha7202@mail.ru
Как же все таки хочется, чтобы Петя его сильно уработал в бою, слишком много Мераб болтает
+6
0
+6
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