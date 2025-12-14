«Я бы оставил Романова. Ни первое, ни второе место «Спартак» уже занять не успеет. Пусть бы команда с ним билась за Кубок». Танасиевич о красно-белых

Танасиевич предложил оставить Романова в «Спартаке».

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич считает, что «Спартаку » нужно оставить Вадима Романова во главе команды.

«Я бы оставил Романова. Ни первое, ни второе место «Спартак» уже занять не успеет – если такое случится, это будет сказка.

Пусть бы команда с ним билась за Кубок, а уже в апреле нужно будет решать, нужен он или другой специалист», – заявил Танасиевич.

На зимний перерыв «Спартак» ушел с Романовым, который исполняет обязанности главного тренера.