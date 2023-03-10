Федерация фехтования Украины о допуске россиян: «Глубоко шокированы и возмущены решением FIE. Будем консультироваться с НОК страны и министерством спорта»
Федерация фехтования Украины возмущена решением допустить россиян к турнирам.
Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.
Решение было принято на внеочередном конгрессе FIE 89 голосами «за», против было 46.
«Сегодня конгресс Международной федерации фехтования, вопреки категорическим возражениям украинской стороны и наших союзников, проголосовал за возвращение к соревнованиям под эгидой FIE представителей РФ и Беларуси, которые были отстранены от международных турниров в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).
Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт FIE и его возможном обжаловании.
В течение выходных мы будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК Украины и министерством спорта», – говорится в заявлении украинской федерации.
⚡️Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям
Ого, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших
Кто-то уже возомнил о себе слишком много, что они властелины мира. Ан-нет, "богов" спустили на землю решением простого большинства))