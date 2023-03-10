Федерация фехтования Украины о допуске россиян: «Глубоко шокированы и возмущены решением FIE. Будем консультироваться с НОК страны и министерством спорта»

Теги МОК сборная России сборная России жен сборная Украины жен FIE НОК Украины сборная Украины Политика Р-Спорт Фехтование

Федерация фехтования Украины возмущена решением допустить россиян к турнирам.

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. 

Решение было принято на внеочередном конгрессе FIE 89 голосами «за», против было 46.

«Сегодня конгресс Международной федерации фехтования, вопреки категорическим возражениям украинской стороны и наших союзников, проголосовал за возвращение к соревнованиям под эгидой FIE представителей РФ и Беларуси, которые были отстранены от международных турниров в марте 2022 года в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК).

Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание президиума для принятия решения о нашей реакции на вердикт FIE и его возможном обжаловании.

В течение выходных мы будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОК Украины и министерством спорта», – говорится в заявлении украинской федерации.

⚡️Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

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29 комментариев

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Новый Орлеан
Ответ сервисник
89 больше)
Почти в 2 раза.
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Serge Vendino
Многие забыли, что демократия - это власть большинства
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RembaXXX
Ответ tolybasickkk
Езжайте в бахмут) не мычите)
Сам то чего на диване? Люди там очень нужны.
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Lestyv
А давно у них столь весомые позиции? Оцените формулировку "...вопреки категорическим возражениям украинской стороны...". Это как несносного ребенка разбалывали и он теперь считает, что он главный, пуп земли. Как же это мерзко и возмутительно читать. Спустите их с небес вниз, потом больнее им же падать будет
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сервисник
Ответ imaxim
46 стран это много. На МОК будет большое давление
89 больше)
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ыеем
Будем жевать сало, плакать и попрошайничать🤣🔥🔥🔥
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RussianKiwi
Кто этих ещё слушает? Они реально уже всем надоели. Чую я что запад их поматросит и бросит
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Константин К.
>вопреки категорическим возражениям украинской стороны и союзников
Кто-то уже возомнил о себе слишком много, что они властелины мира. Ан-нет, "богов" спустили на землю решением простого большинства))
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dimitrii36
Ответ ivanzhu90
Их что, забыли спросить?
спрос уже начал бить в нос
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ivanzhu90
Их что, забыли спросить?
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Victor Klimanoff
Пошла Зрада
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sprmn
Лол спортивные федерации Украины это просто профессиональные хейтеры сейчас
+3
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Orange carrot
Ответ imaxim
46 стран это много. На МОК будет большое давление
А причем тут МОК? Они не рекомендовали. Но они не могут принуждать каждую федерацию, тем более что речь идет не про выступлениях на ои.
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SopTecret
Не нравится - не участвуйте, этого права никто никого не лишал
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dimitrii36
Ответ Yury Sin
Ты сам туда не пробовал поехать урапоцреотическое быдло?
не гони, там парни проверенные и надёжные, на место павших добровольцев хватит
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FCBarca_1899
Не очень нравится, когда так защищаемая демократия срабатывает против тебя ? Ну поплачь…
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Иван Петров
Федерацию фехтования Украины спросить забыли
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Yury Sin
Ответ tolybasickkk
Езжайте в бахмут) не мычите)
Ты сам туда не пробовал поехать урапоцреотическое быдло?
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Марюс Каулинис
Они видимо считают, что у них теперь есть право вето везде и всегда.
+5
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Фут.Боль
Все, кто голосовал за, будут вызваны на дуэль.
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dimitrii36
Ответ Новый Орлеан
Сармат.
помню из детства в кинотеатре билетов было не взять, смотрели на ступеньках
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Fenek
Глубоко пофиг на то, что они глубоко шокированы.
+6
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And-Rover
Бойкотируйте.
+10
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Новый Орлеан
Ответ dimitrii36
как кинжал под сердце
Сармат.
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imaxim
46 стран это много. На МОК будет большое давление
+3
-1
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