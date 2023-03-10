НБА. «Лейкерс» встретятся с «Торонто», «Майами» – «Кливленд» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
«Лейкерс» Дэвиса примут на своем паркете «Торонто», «Майами» попробует взять реванш у «Кливленда» и другие встречи игрового дня.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 11 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 11 марта, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 11 марта, 04.00, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 11 марта, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 11 марта, 06.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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