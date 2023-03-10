НБА. «Лейкерс» встретятся с «Торонто», «Майами» – «Кливленд» и другие матчи

Теги результаты Атланта Кливленд Денвер Лейкерс Майами Миннесота Бруклин Филадельфия Портленд Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Лейкерс» Дэвиса примут на своем паркете «Торонто», «Майами» попробует взять реванш у «Кливленда» и другие встречи игрового дня.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Атланта
Дата проведения
11 марта, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Филадельфия – Портленд
Дата проведения
11 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Денвер
Дата проведения
11 марта, 04.00, «AT&T Center»
Онлайн матча

Майами – Кливленд
Дата проведения
11 марта, 04.00, «FTX Arena»
Онлайн матча

Миннесота – Бруклин
Дата проведения
11 марта, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Торонто
Дата проведения
11 марта, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА в этом году? Претендуют сразу 10 клубов

А почему Кевин Дюрэнт такой тощий?!

Защитный перекос, множество головоломок и новые роли Бриджеса с Томасом: чего ждать от обновленных «Нетс»

Суперкоманды НБА – это не всегда «один, два, три титула». Гораздо чаще – что-то несуразное

Уилт Чемберлен – уникальная часть истории «Уорриорз». Пачки рекордов, но абсолютному счастью мешали «Селтикс» Расселла

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ерлан Жумабеков
Ответ Xell
Давай Дэвис покажи что ты Большая Мамба)) Если Лал побеждают, они в 1победе аж от 6места и это без Леброна.
а он играть будет, просто на ЛАЛ длома против Торонто дают 2.23, если здоровяк играет можно поставить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Тут главное не переборщить. И не зайти на 4—5место, а то придется играть с Финиксом))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Давай Дэвис покажи что ты Большая Мамба)) Если Лал побеждают, они в 1победе аж от 6места и это без Леброна.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий