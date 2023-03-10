временно отстранен от работы ведущим BBC из-за политических высказываний.

Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, который включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем. Линекер сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов.

Телекомпания, где Линекер ведет популярную передачу о футболе Match of the Day, заявила, что Гари не будет оказываться в эфире программы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

«BBC пообщалась с Гари и его командой. Мы заявили, что считаем его недавнюю активность в социальных сетях нарушением наших правил.

BBC решила, что он не будет ведущим Match of the Day до тех пор, пока у нас не будет согласованной и четкой позиции относительно использования им социальных сетей.

Гари нет равных в освещении футбола и спорта. Мы никогда не говорили, что Гари не может иметь мнения, или что он не может выражать точку зрения по вопросам, которые важны для него, но мы говорили, что он должен держаться подальше от партийных политических вопросов или политических споров», – заявили в пресс-службе .

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