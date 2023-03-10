Линекер за критику законопроекта о нелегальных мигрантах временно отстранен от работы ведущим BBC
Гари Линекер временно отстранен от работы ведущим BBC из-за политических высказываний.
Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, который включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем. Линекер сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов.
Телекомпания, где Линекер ведет популярную передачу о футболе Match of the Day, заявила, что Гари не будет оказываться в эфире программы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.
«BBC пообщалась с Гари и его командой. Мы заявили, что считаем его недавнюю активность в социальных сетях нарушением наших правил.
BBC решила, что он не будет ведущим Match of the Day до тех пор, пока у нас не будет согласованной и четкой позиции относительно использования им социальных сетей.
Гари нет равных в освещении футбола и спорта. Мы никогда не говорили, что Гари не может иметь мнения, или что он не может выражать точку зрения по вопросам, которые важны для него, но мы говорили, что он должен держаться подальше от партийных политических вопросов или политических споров», – заявили в пресс-службе BBC.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Конечно про Англию, там же такая страшная диктатура была тогда.
Расскажи нам ещё что-то интересное, умник)))
Много ли их? Ну понятно, что не 37 год. Важно, что на основе таких событий люди изначально хорошо понимают, что им говорить не следует, если не хотят неприятностей. И это в отношении граждан Британии. Если же ты ещё и мигрант, то расправа будет намного быстрее. Тут ни у кого не должно быть иллюзий.
Свобода слова была бы, если бы власти и руководство с ним вступили в дискуссию (можно прям в комментах на его странице, для чего эти технологии придумали?) и попытались аргументированно убедить его, что он не прав в своих суждениях.
А что на деле? Отстранили от работы (на основании случая, к работе отношения не имеющего), за кулисами провели воспитательную беседу и практически прямым текстом заявили, что он должен заткнуться (не говорить лишнего в соцсетях). Прекрасная свобода слова.
Это не говоря о более острых темах.
Кто-то заставляет вас жить, как в Англии? Не нравится их свобода слова, живите со своей, где уже за слова сажают, и смотрите Соловьева)
Как Вы считаете нужно поступать в этой ситуации чтобы гарантировать реализацию свободы слова и какие механизмы должны работать чтобы это было возможно?
Ошибся
Они просто поняли, что рыжий несёт полную чушь как всегда и не захотели его хоронить перед выборами окончательно.
Но понятия ты подменяешь классно. Особенно если учесть, что пишешь ты оттуда, где плюрализма мнений действительно не существует.