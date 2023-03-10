Линекер за критику законопроекта о нелегальных мигрантах временно отстранен от работы ведущим BBC

Теги премьер-лига Англия Гари Линекер телевидение происшествия BBC Политика соцсети Футбол

Гари Линекер временно отстранен от работы ведущим BBC из-за политических высказываний.

Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, который включает невозможность предоставления таким мигрантам убежища, а также высылку нелегальных мигрантов из Великобритании с последующим запретом на въезд в страну и невозможность получения гражданства в будущем. Линекер сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов.

Телекомпания, где Линекер ведет популярную передачу о футболе Match of the Day, заявила, что Гари не будет оказываться в эфире программы до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

«BBC пообщалась с Гари и его командой. Мы заявили, что считаем его недавнюю активность в социальных сетях нарушением наших правил.

BBC решила, что он не будет ведущим Match of the Day до тех пор, пока у нас не будет согласованной и четкой позиции относительно использования им социальных сетей.

Гари нет равных в освещении футбола и спорта. Мы никогда не говорили, что Гари не может иметь мнения, или что он не может выражать точку зрения по вопросам, которые важны для него, но мы говорили, что он должен держаться подальше от партийных политических вопросов или политических споров», – заявили в пресс-службе BBC.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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121 комментарий

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dE Ъ
Ответ London.is.blue
Ничего себе бомбежка в коментах) Кто-то заставляет вас жить, как в Англии? Не нравится их свобода слова, живите со своей, где уже за слова сажают, и смотрите Соловьева)
А чего кто-то тут кукарекает? Очередной "малолетний дебил" что ли явился?
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Bleffinho
Ответ Oldtrafford 61/83
Какой должен быть рейтинг чтобы можно было минусовать, кто нить может подсказать?
как у меня, лови минус
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Oldtrafford 61/83
Какой должен быть рейтинг чтобы можно было минусовать, кто нить может подсказать?
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Bleffinho
Сейчас тут цивилизованные расскажут, что в России страшная тоталитарная цензура, а в Англии настоящая свобода слова. Из аргументов там будет только: ну это же Россия, а там Англия, по другому не может быть. Тем временем в Англии регулярно наказывают за высказывания в соцсетях, только без истерик и пропаганды отсутствия свободы слова
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U. M. A. Muhammad
Интересно. Интересненько скажем так, раскукарекались про свободу слова и т.д боты. Никто не ставит в пример ни Америку ни тем более Великобританию, когда говорит о России, мы просто констатируем тот факт что многие чинуши обсуждая и осуждая эти страны сами имеют там счета и учат своих детей и обеспечивают им нехилую жизнь там.
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London.is.blue
Ответ rigobersong
1984, в принципе ничего удивительного, ведь Оруэлл писал роман основываясь на стране в которой проживал:)) Это уже потом всякие "умники" даже его не читая, стали ради хайпа и плюсиков приписывать его ко всему подряд:))
Оруэлл писал 1984 вдохновившись книгой «МЫ» Замятина.
Конечно про Англию, там же такая страшная диктатура была тогда.
Расскажи нам ещё что-то интересное, умник)))
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кракадил
Ответ krasnblj
Бывал
Когда же?
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hov13
Английский Ургант?
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krasnblj
Ответ кракадил
А разве он бывал в СССР? Видел страну изнутри? Или просто накушался пропаганды и додумал?
Бывал
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Vinnipukh Vinni
Ответ Валуй
И на основе одного случая/нескольких случаев Вы (возможно не конкретно вы, но кто поддерживает данную позицию ) выводите заключения что в Англии нет свободы слова? То есть, более серьезные исследования, которые хотя бы пытаются дать более глубокую информацию, проанализировать законы страны, уровень цензуры сми, дают более четкую дифференциацию понятия свободы слова Вас не интересуют, всё понятно и так?)
Это лишь один из случаев.
Много ли их? Ну понятно, что не 37 год. Важно, что на основе таких событий люди изначально хорошо понимают, что им говорить не следует, если не хотят неприятностей. И это в отношении граждан Британии. Если же ты ещё и мигрант, то расправа будет намного быстрее. Тут ни у кого не должно быть иллюзий.

Свобода слова была бы, если бы власти и руководство с ним вступили в дискуссию (можно прям в комментах на его странице, для чего эти технологии придумали?) и попытались аргументированно убедить его, что он не прав в своих суждениях.
А что на деле? Отстранили от работы (на основании случая, к работе отношения не имеющего), за кулисами провели воспитательную беседу и практически прямым текстом заявили, что он должен заткнуться (не говорить лишнего в соцсетях). Прекрасная свобода слова.
Это не говоря о более острых темах.
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Yury Sin
Ответ charly_54
А как же свобода слова?
Хотя бы не избили, не посадили или того хуже, как в нашем снгшном раю.
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Леван Мкртчян
Ответ BananaMantana
BBC частная компания выполняет заказы по пропаганде. То что не ❌ входит в программу жестко регулируется
Я вообще ошибся. Оказалось что BBC даже не частная компания , а образованная государством и регулируемая тоже специальными гос органами
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London.is.blue
Ничего себе бомбежка в коментах)

Кто-то заставляет вас жить, как в Англии? Не нравится их свобода слова, живите со своей, где уже за слова сажают, и смотрите Соловьева)
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Pikachu Pikachu
Ответ El Canibal
Оруэлл про Англию и писал, чего уж там, именно про ВВС.
Вообще нет. Зачем так нагло врать. Прообразом мира 1984 являлся сталинский СССР. А действие было помещено в Британию, чтобы люди понимали, что ни у одной страны нет прививки от тоталитаризма
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molot p
Ответ валя_стакан
Это не гос канал поэтому имеют право фильтровать что говорят гости студии. Каналов много у каждого свое мнение в отличии от всех наших каналов зомбоящика.
ИХ СВЯТЫЕ КАНАЛЫ - НАШИ БЕСОВСКИЕ ЗОМБОЯЩИКОВСКИЕ
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Северный болельщик
Ох, Гарри, Гарри...самый лучший тролль современной футбольной журналистики бритиков...но такой наивный идеалист. Твоя страна, по своему определению и назначению, не может быть оплотом свободы слова.
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кракадил
Ответ Radovan
сколько можно врать на эту тему? в 1984 прямые отсылки к Сталину и Троцкому (если бы ты читал, то и сам бы это знал прекрасно), а сам Оруэлл сто раз писал, что вдохновлялся сталинским СССР.
А разве он бывал в СССР? Видел страну изнутри? Или просто накушался пропаганды и додумал?
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gringomike
Ответ karabin
А что его посадили? Если Вы на работе какую-нибудь чушь выкинете и вас оштрафуют или уволят, Вы тоже про свободу слова вспомните?
Чушь? то есть правда это теперь чушь???
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Валуй
Ответ Vinnipukh Vinni
Никто не требует никакой идеальной свободы слова. Просто все видят, что челу прищемили хвост за выражение своего мнения. Если упрётся, попрут с работы, либо подпишет бумажку (скорее всего), где будет указано, что он может говорить, а что нет, и что ему будет, если нарушит, и ему придётся заткнуться и рассуждать только о футболе, а своё мнение по другим вопросам засунуть в одно место.
Он, высказал то что считает нужным, ББС отреагировала как считает нужным, то есть человек имел свободу высказаться, а компания свободу отреагировать. Если, ответная реакция компании была незаконной, значит Линекер может обратиться в суд так как его свобода слова была ущемлена, разве не так это должно работать на базовом уровне ?

Как Вы считаете нужно поступать в этой ситуации чтобы гарантировать реализацию свободы слова и какие механизмы должны работать чтобы это было возможно?
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Леван Мкртчян
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Это BBC-то частная организация? Лучший анекдот 2023 года, лол. Это статусная корпорация, которая ещё и налог гребёт с каждого пользователя ТВ в стране🤓
Да, Вы правы. Не надо ничего пояснять уже , я сам загуглил.
Ошибся
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London.is.blue
Ответ The Evil Within
В штатах тоже порадовало, как на днях для эфира покромсали интервью Трампа, просто вырезав нафиг часть его ответов, на тему Ухани в частности 😄 Но цензура и тирания исключительно в РФ, СССР и прочих неугодных цивилизованным западным господам "диктатурах", не то что светочи их дерьмократии.
Это сделал канал Фокс, полностью трамписткий.
Они просто поняли, что рыжий несёт полную чушь как всегда и не захотели его хоронить перед выборами окончательно.

Но понятия ты подменяешь классно. Особенно если учесть, что пишешь ты оттуда, где плюрализма мнений действительно не существует.
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El Canibal
Оруэлл про Англию и писал, чего уж там, именно про ВВС.
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Pikachu Pikachu
Ответ Юрий Гаврилов
А как же свобода слова, плюрализм мнений? Основы, на которых зиждется демократия. То, за что был готов умирать Вольтер
Никто не мешает Линекеру перейти на другой канал, где другие порядки. В отличие от России, там такие каналы действительно есть
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СКРИП!!!
Ответ karabin
А что его посадили? Если Вы на работе какую-нибудь чушь выкинете и вас оштрафуют или уволят, Вы тоже про свободу слова вспомните?
ну значит,если какой-то ведущий на рос тв скажет что-то не то про какой-то закон и его уволят,то ты не будешь говорить про свободу слова и тд)))
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валя_стакан
Это не гос канал поэтому имеют право фильтровать что говорят гости студии. Каналов много у каждого свое мнение в отличии от всех наших каналов зомбоящика.
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