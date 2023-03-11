«Барселона» об иске: «Версия прокуратуры – это гипотеза. Клуб будет сотрудничать со следствием. Мы никогда не покупали судей и не влияли на их решения»

«Барселона» заявила, что никогда не покупала судей и не пыталась влиять на их решения.

Прокуроратура Барселоны официально подала жалобу на клуб за предполагаемую коррупцию при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера. Фигурантам дела вменяется в вину коррупция между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестное администрирование и фальсификация документов.

«Клуб предвидел этот сценарий. Версия прокуратуры есть не что иное, как абсолютно предварительная следственная гипотеза.

Теперь начнется судебное расследование, которое будет проводиться должным образом. Именно ему предстоит подтвердить или опровергнуть любую гипотезу. Клуб будет сотрудничать со следствием во всем, что будет сочтено необходимым.

«Барселона» повторяет, что никогда не покупала судей и не пыталась влиять на их решения», – говорится в заявлении клуба.

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Налоговая заподозрила «Барсу» в махинациях в 2019-м из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование

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