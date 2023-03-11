«Барселона» об иске: «Версия прокуратуры – это гипотеза. Клуб будет сотрудничать со следствием. Мы никогда не покупали судей и не влияли на их решения»

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи Федерация футбола Испании Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

«Барселона» заявила, что никогда не покупала судей и не пыталась влиять на их решения. 

Прокуроратура Барселоны официально подала жалобу на клуб за предполагаемую коррупцию при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Помимо «Барсы», прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, бывших президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера. Фигурантам дела вменяется в вину коррупция между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестное администрирование и фальсификация документов.

«Клуб предвидел этот сценарий. Версия прокуратуры есть не что иное, как абсолютно предварительная следственная гипотеза. 

Теперь начнется судебное расследование, которое будет проводиться должным образом. Именно ему предстоит подтвердить или опровергнуть любую гипотезу. Клуб будет сотрудничать со следствием во всем, что будет сочтено необходимым. 

«Барселона» повторяет, что никогда не покупала судей и не пыталась влиять на их решения», – говорится в заявлении клуба. 

«Барсу» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по делу о судьях докажут. Наиболее вероятен штраф

Налоговая заподозрила «Барсу» в махинациях в 2019-м из-за снижения налоговой базы на сумму выплат Негрейре. Клуб не смог обосновать вычет в 877 тысяч евро – с этого началось расследование

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28 комментариев

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Борис_Бритва
«Мы никогда не покупали судей и не влияли на их решения»

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Nick Nick
Позор Испании - это мадридский реал, а не Барселона.
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Мирзоанис Якубов
Барселона, не очень хорошо кидать своих братков. Не по пацански это.
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vals1702
пора закрыть каталанское шапито
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Rustam Abdullayev
Ответ Kyancey
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри - левый пенальти на Фабрегасе 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу :)
Терри удалили как помне по делу в остальном ты прав
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Мукунку хороший
2.03.2023… Реал- Барселона 0-1..))))
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Rustam Abdullayev
Ответ Umar Yunuszoda
2017 барса 6-1 ПСЖ
Да-да
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Abid_88
Действительно,больше чем клуб, это целый картель.
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Kyancey
Ответ Rustam Abdullayev
2009 год Челси Барселона
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ - гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда
2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри
- левый пенальти на Фабрегасе
2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу :)
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Мукунку хороший
Конец шарлатанам)
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Kaloyan Yalamov
Не надоело ложь писать то, платили не вице президенту, а фирме. А кому платила фирма и за что совсем другой вопрос.
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Kyancey
Прям никогда-никогда?😂😂😂
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Maksim1302
Ответ Пенс
Мы никогда не покупали судей и не влияли на их решения -(с) Одна из лучших шуток, которую я слышал в этом году :)
Со стороны Реала звучало бы смешно) но тут про Барсу
+6
-13
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Umar Yunuszoda
Ответ Айлин 1990
А что делать с КАШАИ, ОЛИВЕР, ЧАКЫР, РОККИ, КЛАТЕНБУРГ, БРЫХ??? Ещё 3 ЛЧ подарить???
Чакыр тоже в пользу Бавария ошибался например назначил пенальти когда мяч попал в плечо Карвахал во время гол Рамос Левандовский был в оффсайд именно Левандовский помешал пенальти в пользу Бавария когда Роббен упал от ветра в штрафной Реал ещё хочешь доказать?
+10
-5
+5
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Born is the King
Это даже не Сегунда , а ликвидация юридического лица.
+3
-3
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Qarasik
Распускайте шапито. Педри можно в Реал, Левандовски в Зенит, остальных - по домам.
+2
-2
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Alex_msk
Сотрудничали с с судьями в футболе, сотрудничаем с судьями в суде.
+6
-2
+4
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barcelonistas
Ответ fc_champion
Как это никогда? Эвребе по своей доброте душевной казнил Челси на глазах у всех?
Левая красная Абидалю стерлась из памяти?
+6
-14
-8
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Umar Yunuszoda
Ответ Rustam Abdullayev
2009 год Челси Барселона
2017 барса 6-1 ПСЖ
+24
-3
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Айлин 1990
Ответ Rustam Abdullayev
Челси -Барселона судья Том Хеннинг Эвребё надо допросить его
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+9
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Bob Ganiev
фауна инста с уже решение суда до самого суда вынесла. вы о чем вообще, ФК Барселона???
0
-2
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Rustam Abdullayev
2009 год Челси Барселона
+24
-5
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Rustam Abdullayev
Челси -Барселона судья Том Хеннинг Эвребё надо допросить его
+23
-7
+16
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Raul14
Клуб будет сотрудничать со следствием? Им тоже успели перевести?)) Эхх.. Спотифай-цирк) Позор Испании и всего футбольного мира))
+11
-9
+2
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Пенс
Мы никогда не покупали судей и не влияли на их решения -(с)
Одна из лучших шуток, которую я слышал в этом году :)
+31
-13
+18
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