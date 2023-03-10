Микаэла Шиффрин повторила рекорд Ингемара Стенмарка по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам

Американская горнолыжница победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в шведском Оре.

Это 86-я победа на Кубке мира в карьере Шиффрин. Таким образом, 27-летняя американка сравнялась с абсолютным рекордсменом по этому показателю шведом .

Завтра на этапе в Оре пройдет слалом – в случае победы Шиффрин будет принадлежать единоличный рекорд.

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