Микаэла Шиффрин повторила рекорд Ингемара Стенмарка по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам

Теги Кубок мира горные лыжи рекорды Ингемар Стенмарк сборная США жен Микаэла Шиффрин Лыжи

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин победила в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в шведском Оре.

Это 86-я победа на Кубке мира в карьере Шиффрин. Таким образом, 27-летняя американка сравнялась с абсолютным рекордсменом по этому показателю шведом Ингемаром Стенмарком.

Завтра на этапе в Оре пройдет слалом – в случае победы Шиффрин будет принадлежать единоличный рекорд.

«Мы почти не виделись, но ты будешь моим парнем». Любовь вывела из депрессии и сделала лучшей горнолыжницей в истории

«Я залезла в его рубашки, глубоко вдохнула и зарыдала». Пронзительное письмо Микаэлы Шиффрин, потерявшей отца

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МАФИЯ
завтра должен быть рекорд!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Йенс Мустерманн
Следующий ориентир - 100 побед.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Плотников
Ну Михаил Шифрин ведь) нельзя не написать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igolp igolp
браво!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Вперед красотуля!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Сидоров
Спасибо Микаэла, благодаря тебе мы не забываем нашего комика.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Гр
Надо Мике закачивать ноги уходить в сторону SG DH. Больше фана :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий