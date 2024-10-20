  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Краснодар» переехал «Спартак», победы «Реала» и «МЮ», поражения «Локо» и «Арсенала», 1-й гол Овечкина в сезоне, рекорды Шипачева и другие новости
0

«Краснодар» переехал «Спартак», победы «Реала» и «МЮ», поражения «Локо» и «Арсенала», 1-й гол Овечкина в сезоне, рекорды Шипачева и другие новости

1. «Спартак» дома был разгромлен «Краснодаром» (0:3) в 12-м туре Мир РПЛ. «Быки» выиграли 9 матчей подряд в чемпионате и единолично лидируют в таблице, «Зенит» отстает на очко, «Локо» – на три, «Спартак» – на 11.

«Локомотив» на выезде уступил «Химкам» (0:2), ЦСКА справился с «Динамо» Махачкала (1:0), «Ростов» сыграл вничью с «Пари НН» на выезде (1:1).

2. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брентфордом» (2:1) в 8-м туре АПЛ, «Арсенал» в гостях уступил «Борнмуту» (0:2), с 30-й минуты играя в меньшинстве, «Тоттенхэм» разнес «Вест Хэм» (4:1).

3. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси» (6:5 ОТ), Овечкин забил 1-й гол в сезоне и 854-й в зачете гонки за рекордом Гретцки (до него осталось 40 шайб). «Рейнджерс» обыграл «Торонто» (4:1), Шестеркин отразил 34 броска из 35, Панарин забил в пустые. «Тампа» уступила «Оттаве» (4:5), Кучеров забил 7-й гол в сезоне (лидирует в гонке снайперов), Василевский пропустил 5 шайб. «Миннесота» победила «Коламбус» (3:1), Капризов набрал 1+1 – уже 8 очков и «+4» в 5 играх в сезоне. Все результаты дня – здесь

4. «Реал» в гостях справился с «Сельтой» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги благодаря голам Мбаппе и Винисиуса, Модрич стал самым возрастным игроком в истории клуба; «Мадрид» 42 матча подряд не проигрывает в чемпионате, рекорд у «Барселоны» – 43, а класико – уже в следующем туре. «Жирона» дома уступила «Реал Сосьедад» (0:1) Арсена Захаряна, «Атлетик» разгромил «Эспаньол» (4:1).

5. Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде, Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в матче за третье место.

Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Нинбо на отказе Паулы Бадосы, Мирра Андреева – на отказе Каролины Муховой.

6. Пишут, что Дуглас Сантос может получить российский паспорт в этом году, бразильский защитник «Зенита» не будет легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную. Но про сборную – не факт.

7. «Милан» дома одолел «Удинезе» (1:0) в 8-м туре Серии А, более 60 минут играя в меньшинстве. «Ювентус» дожал «Лацио» на своем поле (1:0), играя в большинстве с 24-й.

8. «Торпедо» проиграло московскому «Динамо» (2:3 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ, «Локомотив» победил «Барыс» (3:1), «Амур» уступил «Спартаку» (4:5) и другие результаты дня.

Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ по сыгранным матчам – 1002. Форвард минского «Динамо» также повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в лиге – 928.

9. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США. В квалификации победил Ландо Норрис из «Макларена».

10. «Бавария» благодаря хет-трику Кейна разгромила «Штутгарт» (4:0) в 7-м туре Бундеслиги, «Байер» дома был сильнее «Айнтрахта» (2:1), «РБ Лейпциг» на выезде справился с «Майнцем» (2:0).

11. Хигучи выиграла турнир одиночниц на Гран-при США по фигурному катанию, Ватанабе – 2-я, Левито – 3-я. Миура и Кихара победили у пар, Кам и О’Ши – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и, Метелкина и Берулава – 4-е. Фир и Гибсон выиграли ритм-танец, Чок и Бейтс – 2-е, Дэвис и Смолкин – 3-и, Морозов и Чен – 9-е. 

12. МЛС. «Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2), Месси сделал хет-трик после выхода на замену. У Лео 20+10 в 19 играх регулярки.

13. Россиянка Яна Бурлакова завоевала золото в гите на чемпионате мира по велотреку.

14. Футболистке в Англии грозит 12-матчевая дисквалификация за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру. У обвиняемой 17-летней девушки подозрение на аутизм.

15. «ПСЖ» Матвея Сафонова дома разобрался со «Страсбуром» (4:2) в 8-м туре Лиги 1.

16. Нганну нокаутировал Феррейру в Эр-Рияде, Сайборг победила Пачеко и другие результаты боев на турнире PFL Battle of the Giants.

Цитаты дня:

Ротенберг и игроки СКА загрузили машину с гуманитарной помощью для детей Курской области: «Было важно не просто помочь финансово, а лично поучаствовать в волонтерской работе. Показать единство»

Снейдер о Бускетсе: «Настоящий плакса, противно. Когда Мотта ударил его в 2010-м, Серджи катался по полю, подглядывая, не получил ли Тиаго красную карточку, а затем встал – все в порядке»

Макс Крузе: «Борюсь с геморроем 10 лет, но к врачам не обращался. Трудно смириться с мыслью, что кто-то будет копошиться у меня в заднем проходе»

Дмитрий Михайлов: «Мы с Липницкой поженились, и для нас обоих этот брак первый. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына»

Новак Джокович: «Сочувствую тем, кто хочет, чтобы я ушел на пенсию, потому что им придется еще немного меня потерпеть»

Защитник СКА Педан о словах Глушенкова: «Пиво – самый худший напиток для спортсмена. Хоккеисты его не пьют»

«Я ни разу в жизни не пил и вообще не советовал бы». Бакаев о словах Глушенкова про пиво

Мусагалиев о Слуцком: «А зачем он мне сейчас? Мы в его услугах не нуждаемся»

Черчесов о шутке про казахский язык: «Если не поняли, значит, был не прав» 

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У Винисиуса 75 (47+28) голевых действий в последних 4 сезонах Ла Лиги – больше всех
21сегодня, 01:53
Месси сделал хет-трик во 2-м матче подряд – против «Нью-Инглэнд Революшн». У Лео 20+10 в 19 играх регулярки МЛС
43сегодня, 01:24
МЛС. «Атланта» Миранчука обыграла «Орландо» и вышла в 1/16 финала, «Интер Майами» Месси разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» 6:2 с хет-триком Лео
89сегодня, 00:15
Директор «Лацио» о 0:1: «Дуглас Луис перед голом ударил Габаррона кулаком, но ВАР не вмешался так, как при удалении Романьоли. «Юве» не нужна такая помощь»
5вчера, 22:10
Беллингем разозлился, когда Винисиус не отдал ему пас и пробил мимо. Анчелотти не волнуется: «Значит, у Джуда есть яйца. После игры они смеялись, проблем нет»
15вчера, 22:06Фото
Мусаев о шансах «Краснодара» на титул: «Отказываюсь говорить об этом. Мы хотим стать чемпионами и сделаем все от нас зависящее, но в футболе нельзя много мечтать»
8вчера, 21:50
Неймар заплакал, говоря о травме колена: «Я обошел Пеле по голам за Бразилию, перешел в «Аль-Хилаль», у меня родилась дочь, и затем случилось это. Каждый день вне поля – мучение»
18вчера, 21:45Видео
«Он меня лапал, хватал, пытался удержать и поцеловать. Говорил: «Не нужно бояться, я ничего не сделаю. Ты особенная». Экс-капитан женского «Фулхэма» об Аль-Файеде
42вчера, 21:41
Анчелотти о 2:1 с «Сельтой»: «Очень важная победа, «Реал» забил два прекрасных гола. Тренировать Модрича – честь для меня, он настоящий профи и прекрасный человек»
31вчера, 21:16
Тен Хаг о том, нужно ли ему 5 лет, чтобы «МЮ» начал бороться за титул: «Не знаю. Почти ни в одном клубе мира нет столь высоких ожиданий»
25вчера, 21:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Эмполи» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
19 минут назад
«Спартак» не справился со скоростями «Краснодара», не успевал ничего сделать. Просто провал». Кечинов про 0:3
229 минут назад
Кавазашвили о натурализации Дугласа: «Чем больше иностранцев в нашем футболе, тем лучше. Пускай живут, размножаются, приносят пользу» 
244 минуты назад
Джон Кордоба: «На матч со «Спартаком» добирался 38 часов. Рад, что помог «Краснодару» победить»
159 минут назад
Лено – 2-й после Леманна немецкий вратарь, сделавший голевую передачу в матче АПЛ
1сегодня, 03:07
Первая лига. «Сочи» победил «Родину», «Ротор» выиграл у «КАМАЗа»
4вчера, 16:05
Биджиев после 0:1 от ЦСКА: «У «Динамо» Махачкала боевитые игроки – лучшие в стране. В любой ситуации сражаются до последней минуты» 
2сегодня, 02:48
Миранчук не забил с пенальти в игре с «Орландо» (2:1) – вратарь сборной Перу Гальесе вытащил мяч из нижнего угла
сегодня, 02:34
Станкович об отсутствии Зиньковского в заявке на игру с «Краснодаром»: «Не можем поставить всех, ничего личного. Слава богу, что он здоров»
2сегодня, 02:16
У Суареса 2+2 в матче с «Нью-Инглэнд Революшн». Форвард «Интер Майами» завершил регулярку МЛС с 20 голами и 9 ассистами в 27 играх
1сегодня, 01:39