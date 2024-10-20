«Краснодар» переехал «Спартак», победы «Реала» и «МЮ», поражения «Локо» и «Арсенала», 1-й гол Овечкина в сезоне, рекорды Шипачева и другие новости

1. «Спартак» дома был разгромлен «Краснодаром» (0:3) в 12-м туре Мир РПЛ . «Быки» выиграли 9 матчей подряд в чемпионате и единолично лидируют в таблице , «Зенит» отстает на очко, «Локо» – на три, «Спартак» – на 11.

«Локомотив» на выезде уступил «Химкам» (0:2), ЦСКА справился с «Динамо» Махачкала (1:0), «Ростов» сыграл вничью с «Пари НН» на выезде (1:1).

2. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брентфордом» (2:1) в 8-м туре АПЛ , «Арсенал» в гостях уступил «Борнмуту» (0:2), с 30-й минуты играя в меньшинстве, «Тоттенхэм» разнес «Вест Хэм» (4:1).

3. НХЛ. «Вашингтон» одолел «Нью-Джерси» (6:5 ОТ), Овечкин забил 1-й гол в сезоне и 854-й в зачете гонки за рекордом Гретцки (до него осталось 40 шайб). «Рейнджерс» обыграл «Торонто» (4:1), Шестеркин отразил 34 броска из 35, Панарин забил в пустые. «Тампа» уступила «Оттаве» (4:5), Кучеров забил 7-й гол в сезоне (лидирует в гонке снайперов), Василевский пропустил 5 шайб . «Миннесота» победила «Коламбус» (3:1), Капризов набрал 1+1 – уже 8 очков и «+4» в 5 играх в сезоне. Все результаты дня – здесь .

4. «Реал» в гостях справился с «Сельтой» (2:1) в 10-м туре Ла Лиги благодаря голам Мбаппе и Винисиуса, Модрич стал самым возрастным игроком в истории клуба; «Мадрид» 42 матча подряд не проигрывает в чемпионате, рекорд у «Барселоны» – 43, а класико – уже в следующем туре. «Жирона» дома уступила «Реал Сосьедад» (0:1) Арсена Захаряна, «Атлетик» разгромил «Эспаньол» (4:1).

5. Янник Синнер обыграл Карлоса Алькараса в финале выставочного турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде, Новак Джокович победил Рафаэля Надаля в матче за третье место.

Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Нинбо на отказе Паулы Бадосы, Мирра Андреева – на отказе Каролины Муховой.

6. Пишут, что Дуглас Сантос может получить российский паспорт в этом году, бразильский защитник «Зенита» не будет легионером в РПЛ и сможет выступать за сборную. Но про сборную – не факт .

7. «Милан» дома одолел «Удинезе» (1:0) в 8-м туре Серии А , более 60 минут играя в меньшинстве. «Ювентус» дожал «Лацио» на своем поле (1:0), играя в большинстве с 24-й.

8. «Торпедо» проиграло московскому «Динамо» (2:3 Б) в Фонбет чемпионате КХЛ, «Локомотив» победил «Барыс» (3:1), «Амур» уступил «Спартаку» (4:5) и другие результаты дня.

Вадим Шипачев установил рекорд КХЛ по сыгранным матчам – 1002. Форвард минского «Динамо» также повторил рекорд Сергея Мозякина по очкам в лиге – 928.

9. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при США. В квалификации победил Ландо Норрис из «Макларена».

10. «Бавария» благодаря хет-трику Кейна разгромила «Штутгарт» (4:0) в 7-м туре Бундеслиги , «Байер» дома был сильнее «Айнтрахта» (2:1), «РБ Лейпциг» на выезде справился с «Майнцем» (2:0).

11. Хигучи выиграла турнир одиночниц на Гран-при США по фигурному катанию, Ватанабе – 2-я, Левито – 3-я. Миура и Кихара победили у пар, Кам и О’Ши – 2-е, Ефимова и Митрофанов – 3-и, Метелкина и Берулава – 4-е. Фир и Гибсон выиграли ритм-танец , Чок и Бейтс – 2-е, Дэвис и Смолкин – 3-и, Морозов и Чен – 9-е.

12. МЛС. «Интер Майами» разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» (6:2), Месси сделал хет-трик после выхода на замену . У Лео 20+10 в 19 играх регулярки.

13. Россиянка Яна Бурлакова завоевала золото в гите на чемпионате мира по велотреку.

14. Футболистке в Англии грозит 12-матчевая дисквалификация за вопрос «Ты мужчина?» сопернику-трансгендеру. У обвиняемой 17-летней девушки подозрение на аутизм.

15. «ПСЖ» Матвея Сафонова дома разобрался со «Страсбуром» (4:2) в 8-м туре Лиги 1.

16. Нганну нокаутировал Феррейру в Эр-Рияде, Сайборг победила Пачеко и другие результаты боев на турнире PFL Battle of the Giants.

Цитаты дня:

Ротенберг и игроки СКА загрузили машину с гуманитарной помощью для детей Курской области: «Было важно не просто помочь финансово, а лично поучаствовать в волонтерской работе. Показать единство »

Снейдер о Бускетсе: «Настоящий плакса, противно . Когда Мотта ударил его в 2010-м, Серджи катался по полю, подглядывая, не получил ли Тиаго красную карточку, а затем встал – все в порядке»

Макс Крузе: «Борюсь с геморроем 10 лет, но к врачам не обращался . Трудно смириться с мыслью, что кто-то будет копошиться у меня в заднем проходе»

Дмитрий Михайлов: «Мы с Липницкой поженились , и для нас обоих этот брак первый. Когда придет время, с радостью покажем вам нашего сына»

Новак Джокович: «Сочувствую тем, кто хочет, чтобы я ушел на пенсию, потому что им придется еще немного меня потерпеть »

Защитник СКА Педан о словах Глушенкова: «Пиво – самый худший напиток для спортсмена . Хоккеисты его не пьют»

«Я ни разу в жизни не пил и вообще не советовал бы». Бакаев о словах Глушенкова про пиво

Мусагалиев о Слуцком: «А зачем он мне сейчас? Мы в его услугах не нуждаемся »

Черчесов о шутке про казахский язык: «Если не поняли, значит, был не прав »