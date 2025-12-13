Эндрик точно уйдет в аренду «Лион» – даже если Алонсо уволят

Эндрик точно уйдет в аренду «Лион».

Нападающий Эндрик точно уйдет из «Реала » в «Лион » на правах аренды этой зимой.

Сделка по переходу бразильца согласована, сообщает As. И состоится, даже если «Реал» уволит Хаби Алонсо .

В этом сезоне Эндрик поучаствовал лишь в одном матче Ла Лиги , проведя на поле 11 минут.