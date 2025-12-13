Эндрик точно уйдет в аренду «Лион» – даже если Алонсо уволят
Эндрик точно уйдет в аренду «Лион».
Нападающий Эндрик точно уйдет из «Реала» в «Лион» на правах аренды этой зимой.
Сделка по переходу бразильца согласована, сообщает As. И состоится, даже если «Реал» уволит Хаби Алонсо.
В этом сезоне Эндрик поучаствовал лишь в одном матче Ла Лиги, проведя на поле 11 минут.
