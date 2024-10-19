  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Снейдер о Бускетсе: «Настоящий плакса, противно. Когда Мотта ударил его в 2010-м, Серджи катался по полю, подглядывая, не получил ли Тиаго красную карточку, а затем встал – все в порядке»
27

Снейдер о Бускетсе: «Настоящий плакса, противно. Когда Мотта ударил его в 2010-м, Серджи катался по полю, подглядывая, не получил ли Тиаго красную карточку, а затем встал – все в порядке»

Уэсли Снейдер выразил недовольство поведением Серджи Бускетса на поле.

«Бускетс – чрезвычайно раздражающий игрок, от него всегда доставалось другим, но сам держать удар он не умел. После первого же удара он начинал ныть. Настоящий плакса.

У нас с ним были стычки в каждом матче. В какой-то момент я сказал ему: «Если увидимся летом на Ивисе, тогда мы с тобой снова поговорим».

В 2010 году мы обыграли «Барселону» со счетом 3:1 дома. После этого нам предстояла поездка на «Камп Ноу».

Спустя 8 минут после начала игры Мотта ударил его. Бускетс начал кататься по полю, подглядывая при этом, не получил ли Мотта красную карточку. А потом он встал на ноги – все в порядке.

Плакса. Против этого парня противно играть», – сказал бывший хавбек «Интера», «Реала» и сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Yahoo!
logoИнтер
logoСборная Нидерландов по футболу
logoУэсли Снейдер
logoМЛС
logoБарселона
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСерджи Бускетс
logoИнтер Майами
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Барселона» будет платить Месси, Бускетсу и Альбе до конца этого сезона. Клуб еще не рассчитался по отложенным в период пандемии зарплатам
11511 октября, 17:30
«Месси – величайший футболист мира. Как вообще подготовиться к команде с Лео, Суаресом, Бускетсом и Альбой?» Тренер «Канзас-Сити» Вермеc об «Интер Майами»
1526 сентября, 18:23
Бускетс о Месси после вылета «Интера» из Кубка лиг: «С ним все было бы иначе, у нас было бы гораздо больше шансов. Обидно, но в футболе есть травмы и рецидивы»
1614 августа, 12:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Сельта» – «Реал». 1:1 – Мбаппе забил ударом из-за штрафной, Сведберг сравнял. Онлайн-трансляция
544 минуты назадLive
Кейн после хет-трика «Штутгарту»: «Ребят уже достало подписывать мячи, но я постараюсь, чтобы их было больше»
37 минут назад
Станкович о недовольстве фанатов «Спартака»: «В больших клубах всегда так, нормально, что освистывают. Болельщик всегда прав»
516 минут назад
Мбаппе забил «Сельте» из-за дуги возле штрафной. Это 8-й гол Килиана в 12 матчах за «Реал»
2839 минут назадФото
За фол последней надежды на защитнике «Ювентуса» Калулу удален Романьоли из «Лацио»
1245 минут назадФото
Артета про 0:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, «Арсенал» приехал за победой и дважды ошибся по-крупному. Мы в 3-й раз доигрываем вдесятером, это все усложняет»
558 минут назад
Морган о поражении «Арсенала» от «Борнмута»: «Ужасно, отвратительный результат. С такой игрой АПЛ не выиграть»
11сегодня, 19:14
«Свою бочку пива успеете выпить. Ешьте и пейте в дни и часы любые, главное веруйте, миссия спортсмена коротка». Чепчугов о словах Глушенкова про пиво
17сегодня, 19:10
Медведев о гражданстве РФ Дугласа: «Ждите официальных сообщений, а не от карпа из пруда»
19сегодня, 19:01
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сельты», «Сосьедад» Захаряна победил «Жирону», «Атлетик» забил 4 гола «Эспаньолу»
61сегодня, 19:01Live
Ко всем новостям
Последние новости
Осимхен ударом через себя забил «Антальяспору» в чемпионате Турции. У форварда «Галатасарая» 3+3 в 5 матчах
1 минуту назадФото
«ПСЖ» – «Страсбур». 1:0 – 18-летний Меюлю забил на 18-й. Онлайн-трансляция
353 минуты назадLive
«Арсенал» проиграл первый гостевой матч АПЛ в 2024 году – «Брентфорду». Было 10 побед и 2 ничьих
314 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема переиграл «Аль-Кадисию»
915 минут назад
Павлович пропустит 6 недель. У 20-летнего защитника «Баварии» перелом ключицы
126 минут назад
Компани о 4:0 со «Штутгартом»: «Бавария» могла бы лучше использовать моменты. Мы не потеряли концентрацию и заслуженно выиграли. Готовимся к «Барсе»
27 минут назад
Анчелотти проводит 200-й матч в Ла Лиге. Больше во главе «Реала» только у Муньоса – 424
336 минут назад
Фонсека об 1:0 с «Удинезе»: «Милан» показал командный дух после удаления. Было бы несправедливо не выиграть сегодня, мы заслужили три очка»
545 минут назад
«Ювентус» – «Лацио». 0:0 – Романьоли удален на 24-й. Онлайн-трансляция
9сегодня, 19:14Live
Николич про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Доволен ЦСКА. Вы видели, в каком состоянии здесь поле. Говорить о каком‑либо качественном футболе практически невозможно»
13сегодня, 18:59