Снейдер о Бускетсе: «Настоящий плакса, противно. Когда Мотта ударил его в 2010-м, Серджи катался по полю, подглядывая, не получил ли Тиаго красную карточку, а затем встал – все в порядке»
Уэсли Снейдер выразил недовольство поведением Серджи Бускетса на поле.
«Бускетс – чрезвычайно раздражающий игрок, от него всегда доставалось другим, но сам держать удар он не умел. После первого же удара он начинал ныть. Настоящий плакса.
У нас с ним были стычки в каждом матче. В какой-то момент я сказал ему: «Если увидимся летом на Ивисе, тогда мы с тобой снова поговорим».
В 2010 году мы обыграли «Барселону» со счетом 3:1 дома. После этого нам предстояла поездка на «Камп Ноу».
Спустя 8 минут после начала игры Мотта ударил его. Бускетс начал кататься по полю, подглядывая при этом, не получил ли Мотта красную карточку. А потом он встал на ноги – все в порядке.
Плакса. Против этого парня противно играть», – сказал бывший хавбек «Интера», «Реала» и сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Yahoo!
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