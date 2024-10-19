Снейдер о Бускетсе: «Настоящий плакса, противно. Когда Мотта ударил его в 2010-м, Серджи катался по полю, подглядывая, не получил ли Тиаго красную карточку, а затем встал – все в порядке»

Уэсли Снейдер выразил недовольство поведением Серджи Бускетса на поле.

«Бускетс – чрезвычайно раздражающий игрок, от него всегда доставалось другим, но сам держать удар он не умел. После первого же удара он начинал ныть. Настоящий плакса.

У нас с ним были стычки в каждом матче. В какой-то момент я сказал ему: «Если увидимся летом на Ивисе, тогда мы с тобой снова поговорим».

В 2010 году мы обыграли «Барселону» со счетом 3:1 дома. После этого нам предстояла поездка на «Камп Ноу».

Спустя 8 минут после начала игры Мотта ударил его. Бускетс начал кататься по полю, подглядывая при этом, не получил ли Мотта красную карточку. А потом он встал на ноги – все в порядке.

Плакса. Против этого парня противно играть», – сказал бывший хавбек «Интера », «Реала» и сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.