«Краснодар» выиграл 9 матчей РПЛ подряд. Только у команды Мусаева нет поражений в чемпионате

«Краснодар» по-прежнему не проиграл ни одного матча в Мир РПЛ.

Команда Мурада Мусаева разгромила «Спартак » (3:0) в гостях в 12-м туре.

В текущем чемпионате России «быки» сперва трижды сыграли вничью, а затем одержали девять побед подряд.

«Краснодар » остается единственной командой без поражений в Мир РПЛ . 28 октября он выступит в гостях у «Крыльев Советов».