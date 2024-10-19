«Краснодар» выиграл 9 матчей РПЛ подряд. Только у команды Мусаева нет поражений в чемпионате
«Краснодар» по-прежнему не проиграл ни одного матча в Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева разгромила «Спартак» (3:0) в гостях в 12-м туре.
В текущем чемпионате России «быки» сперва трижды сыграли вничью, а затем одержали девять побед подряд.
«Краснодар» остается единственной командой без поражений в Мир РПЛ. 28 октября он выступит в гостях у «Крыльев Советов».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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