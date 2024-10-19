Модрич в 39 лет стал самым возрастным игроком в истории «Реала» – он побил рекорд Пушкаша. Лука сделал ассист на Винисиуса через 3 минуты после выхода на замену

Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории мадридского «Реала».

«Сельта » принимает мадридский клуб (1:2 , второй тайм) в матче 10-го тура Ла Лиги .

На 63-й минуте на поле вышел Лука Модрич и стал самым возрастным игроком в истории «Реала » – в 39 лет и 40 дней.

Хорватский полузащитник побил рекорд Ференца Пушкаша , который провел последний матч за «Мадрид» в возрасте 39 лет и 36 дней в 1966 году.

Через 3 минуты после выхода на поле Модрич сделал голевую передачу на Винисиуса Жуниора, который вывел «Реал» вперед.