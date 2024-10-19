Модрич в 39 лет стал самым возрастным игроком в истории «Реала» – он побил рекорд Пушкаша. Лука сделал ассист на Винисиуса через 3 минуты после выхода на замену
Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории мадридского «Реала».
«Сельта» принимает мадридский клуб (1:2, второй тайм) в матче 10-го тура Ла Лиги.
На 63-й минуте на поле вышел Лука Модрич и стал самым возрастным игроком в истории «Реала» – в 39 лет и 40 дней.
Хорватский полузащитник побил рекорд Ференца Пушкаша, который провел последний матч за «Мадрид» в возрасте 39 лет и 36 дней в 1966 году.
Через 3 минуты после выхода на поле Модрич сделал голевую передачу на Винисиуса Жуниора, который вывел «Реал» вперед.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Педро Мартина
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости