Агент Дзюбы: «Артем – в топ-3 форвардов РПЛ. Главные итоги – рекорды по голам за сборную и среди россиян»

Представитель Дзюбы: Артем – в топ-3 форвардов РПЛ.

Леонид Гольдман , представитель нападающего «Акрона » Артема Дзюбы , подвел итоги 2025 года.

Дзюба в 2025-м стал лучшим бомбардиром в истории сборной России и установил рекорд по забитым мячам среди российских футболистов.

«Главными итогами календарного года для Дзюбы стали два рекорда, которые побил Артем – по голам за сборную России и по забитым мячам среди россиян во всех турнирах. Понятно, что на первом месте всегда клубные успехи, но, если говорить про личные достижения, обе цели были достигнуты, хотя в одну из них мало кто верил. Здорово, что так все сошлось.

Со всех точек зрения год можно назвать успешным для Дзюбы. Недавно видел статистику за 2025 год по игрокам, выступающим в РПЛ, – по многим показателям Артем входит в топ-5, подтверждая свой уровень. По-прежнему считаю его сильнейшим российским нападающим в лиге и в топ-3 форвардов в целом. Думаю, здесь вопросов быть не может.

Что касается командных результатов, ставятся максимальные цели. Да, есть разные ограничения, и «Акрон» вряд ли будет бороться за медали, но запрыгнуть как можно выше – почему нет? Плотность в таблице максимальная. Если хорошо подготовиться, усилить состав и ударно провести весну, все может быть.

В середине первой части сезона были определенные проблемы у команды, но здорово, что тренерский штаб, в том числе с помощью Артема, преодолел сложности. «Акрон» вышел на неплохой график и не проигрывал шесть матчей подряд в РПЛ . Надеюсь, подобную серию команда проведет и весной.

Главное – без травм. Дзюбе все-таки уже не 18 лет. В уходящем году было несколько микроповреждений, но Артем прошел их достойно и много не пропускал», – сказал Гольдман.