Гран-при США. Малинин, Миура, Эгадзе, Аймо, Васильев, Каррильо выйдут на лед с короткими программами
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Аллен, США
Мужчины
Короткая программа
Начало – 1:15 по московскому времени (20 октября), прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Донован Каррильо (Мексика)
2. Максим Наумов (США)
3. Лукас Бруссард (США)
4. Коширо Шимада (Япония)
5. Уэсли Чу (Канада)
6. Нозому Йошиока (Япония)
Вторая разминка
7. Франсуа Пито (Франция)
8. Денис Васильев (Латвия)
9. Кевин Аймо (Франция)
10. Ника Эгадзе (Грузия)
11. Као Миура (Япония)
12. Илья Малинин (США)
Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен, Чок и Бейтс
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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