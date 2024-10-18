Чемпионат Испании. «Алавес» примет «Вальядолид», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в выходные

В Ла Лиге пройдут матчи 10-го тура.

В субботу «Жирона » примет «Реал Сосьедад » Арсена Захаряна, «Реал » сыграет в гостях с «Сельтой».

В воскресенье «Атлетико » примет «Леганес », «Барселона » встретится дома с «Севильей».

Чемпионат Испании

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

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