Чемпионат Испании. «Алавес» примет «Вальядолид», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в выходные
В Ла Лиге пройдут матчи 10-го тура.
В субботу «Жирона» примет «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, «Реал» сыграет в гостях с «Сельтой».
В воскресенье «Атлетико» примет «Леганес», «Барселона» встретится дома с «Севильей».
10-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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