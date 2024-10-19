«Сельта» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Реал» на выезде сыграет с «Сельтой» в матче 10-го тура Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2». Таблица Ла Лиги Статистика Ла Лиги