Василевский пропустил 5 голов от «Оттавы», отбив 23 из 28 бросков. Вратарь «Тампы» проиграл впервые в сезоне

Андрей Василевский пропустил 5 голов в матче НХЛ.

Вратарь «Тампы » отразил 23 из 28 бросков в игре регулярного чемпионата против «Оттавы» (4:5).

Это его первое поражение в сезоне-2024/25. Всего Андрей Василевский провел 4 матча, отражая в среднем 90,1%.