Василевский пропустил 5 голов от «Оттавы», отбив 23 из 28 бросков. Вратарь «Тампы» проиграл впервые в сезоне
Андрей Василевский пропустил 5 голов в матче НХЛ.
Вратарь «Тампы» отразил 23 из 28 бросков в игре регулярного чемпионата против «Оттавы» (4:5).
Это его первое поражение в сезоне-2024/25. Всего Андрей Василевский провел 4 матча, отражая в среднем 90,1%.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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